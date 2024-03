3 bí quyết tập luyện an toàn mùa nắng nóng của Khánh Vy

25 phút đi bộ mỗi ngày giúp tăng tuổi thọ 7 năm

Những nghiên cứu tại Đức gần đây đã đưa ra kết luận, duy trì thói quen đi bộ 25 phút mỗi ngày giúp cộng thêm 7 năm sống vào tuổi thọ. Ngoài ra, các hoạt động thể chất phù hợp cũng giúp cơ thể tăng cường sức đề kháng để ứng phó với bệnh tật.

Ở bất kỳ độ tuổi nào việc tập luyện cũng đóng vai trò quan trọng. Tuy nhiên, vào những giai đoạn tiết trời nắng nóng, việc luyện tập cần được lưu ý để phòng tránh những rủi ro đe dọa sức khỏe.

3 rủi ro phổ biến gặp phải khi luyện tập trong mùa hè

Mất nước là vấn đề phổ biến nhất khi luyện tập thể dục thể thao mùa nắng nóng là dẫn đến choáng váng, kiệt sức. Theo đó, vận động trong thời tiết oi ả khiến cơ thể tiết nhiều mồ hôi. Kết luận từ Bộ y tế cho thấy "chỉ cần mất đi 1/10 lượng nước, não và các cơ quan khác sẽ không thể hoạt động bình thường".

Say nắng, say nóng cũng ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe khi luyện tập trong khí hậu oi bức. Chuyên gia đầu ngành phân tích say nắng, say nóng khiến cơ thể bị choáng, ngất, chóng mặt, hạ huyết áp, mất ý thức tạm thời, nặng hơn thì có thể gây rối loạn thân nhiệt, rối loạn nhịp tim, thậm chí có thể dẫn đến co giật.

Đột quỵ, đột tử là tình trạng nghiêm trọng nhất khi vận động thể chất trong môi trường nhiệt độ cao. Trong trường hợp nhịp tim và huyết áp hoạt động không ổn định, không được nhận biết và kiểm soát đúng lúc sẽ gây ra những hệ lụy nghiêm trọng.

Về tính chất, việc tập luyện trong nhà hay ngoài trời đều mang lại những lợi ích tương đương. Do đó, để phòng tránh những rủi ro khi luyện tập ngoài trời vào mùa hè, các chuyên gia đưa ra 3 lời khuyên vận động sau:

Tập luyện dưới trời nắng nóng ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe

3 bí quyết giúp Khánh Vy tập luyện sức khỏe, không lo thời tiết

Tập luyện tại nhà là một trong những phương pháp giúp duy trì chế độ luyện tập hiệu quả và khắc phục những tác động từ thời tiết. Một trong những thương hiệu được người tiêu dùng nghĩ đến đầu tiên khi lựa chọn các sản phẩm luyện tập tại nhà là KingSport.

25 phút chậm quá trình trẻ hóa với máy chạy bộ tại nhà

Điển hình là máy chạy bộ KingSport Vision Plus K-02. Đây là dòng sản phẩm được MC Khánh Vy tin dùng bởi ưu điểm thiết kế tinh giản và tính năng giảm xóc hạn chế tiếng ồn khi hoạt động, phù hợp với không gian luyện tập ngay tại nhà. Ngoài ra, tính năng đo nhịp tim giúp người tập có thể kiểm soát được thể trạng và điều chỉnh cường độ thích hợp. Chỉ với 25 phút chạy bộ ngay tại nhà, cơ thể sẽ được tái tạo nguồn năng lượng tươi trẻ.

MC Khánh Vy chọn đồng hành cùng máy chạy bộ KingSport Vision Plus K-02 tại gia

32 cấp độ kháng lực, tăng cường thể lực ngay tại nhà

Xe đạp tập KingSport Creative E-03 sẽ là lựa chọn lý tưởng cho những ai yêu thích hoạt động đạp xe. Khung thép tĩnh điện cao cấp, chịu tải trọng tối đa lên đến 120kg, người dùng có thể thoải mái trải nghiệm 32 cấp độ kháng lực với độ chắc chắn và an toàn. Từ đó, cơ thể trở nên dẻo dai và khỏe mạnh hơn mỗi ngày.

20 phút thư giãn, phục hồi thể trạng cấp tốc

Ngoài ra, sau khoảng thời gian tập luyện, việc thư giãn cùng ghế massage giúp quá trình phục hồi các nhóm cơ diễn ra hiệu quả. Kỹ thuật xoa bóp trên ghế massage hỗ trợ hoạt động lưu thông khí huyết, thúc đẩy quá trình trao đổi chất diễn ra tốt hơn.

Trung bình, mỗi bài tập trên các thiết bị kéo dài khoảng 20-30 phút. Đây là thời gian tập luyện và thư giãn cần thiết giúp mang lại những lợi ích về mặt sức khỏe. Do đó, trong những ngày thời tiết quá nắng nóng, thói quen tập luyện vẫn được duy trì đúng cách và hạn chế tối đa những rủi ro đến cơ thể.

Không ngại khí hậu oi bức, bất kỳ ai cũng có thể luyện tập thể thao, nâng cao sức khỏe ngay tại nhà với hệ sinh thái sản phẩm tập luyện hiện đại và khoa học. Với cường độ và tần suất tập luyện hợp lý, máy chạy bộ và xe đạp tập hoàn toàn có thể trở thành trợ thủ đắc lực của người dùng trong những giờ tập luyện.