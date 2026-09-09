25 năm sau thảm họa 11/9 và lời cảnh báo "lạnh gáy" của FBI

25 năm sau khi al-Qaeda thực hiện các cuộc tấn công gây chấn động và đau thương ngay trên lãnh thổ Mỹ, các cơ quan chức năng liên bang cảnh báo, mối đe dọa từ các tổ chức khủng bố nước ngoài vẫn chưa hoàn toàn bị loại bỏ. Thậm chí, ở một số khía cạnh, việc ngăn chặn chúng hiện nay còn khó khăn hơn...

Một quả cầu lửa bùng lên từ một trong hai tòa tháp thuộc Trung tâm Thương mại Thế giới ở New York, khi một chiếc máy bay chở khách bị không tặc cố tình đâm vào tòa nhà này, ngày 11/9/2001. (Ảnh: Reuters)

"Chúng tôi nhận thấy nhiều người bị cực đoan hóa ngay tại nhà thông qua mạng xã hội và internet”, Christopher Raia, một trong những quan chức cấp cao của Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI), chia sẻ với ABC News. "Đó là những đối tượng khiến tôi phải trăn trở, bởi việc phát hiện ra họ khó khăn hơn rất nhiều”.

Theo ông Raia, FBI hiện có vị thế tốt hơn để ngăn chặn một âm mưu quy mô lớn và tinh vi như vụ tấn công của al-Qaeda năm 2001, vốn đã cướp đi sinh mạng của gần 3.000 người.

"Chúng tôi đang ở vị thế tốt hơn nhiều vào năm 2026, nhờ vào các văn bản pháp luật, nhờ những bước tiến của chính FBI và những tiến bộ đạt được trong cộng đồng tình báo”, ông Raia nói.

Tuy nhiên, ông cho biết các tổ chức khủng bố nước ngoài đã chứng tỏ khả năng "thích ứng" và "linh hoạt”. Ví dụ, al-Qaeda cùng các nhóm khủng bố lớn khác như Nhà nước Hồi giáo (ISIS) tự xưng hiện đang không ngừng tìm cách phát triển những đối tượng mà ông Raia gọi là "kẻ tấn công đơn độc" ngay bên trong nước Mỹ.

Theo các quan chức, trong vòng một năm rưỡi qua, FBI đã bắt giữ ít nhất 16 người tại Mỹ vì cáo buộc âm mưu hoặc hỗ trợ các âm mưu sát hại người Mỹ, nhân danh al-Qaeda hoặc ISIS.

Hồi tháng 3, cộng đồng tình báo Mỹ đã công bố một báo cáo về tình hình các mối đe dọa toàn cầu. Báo cáo ghi nhận rằng, mặc dù ISIS và al-Qaeda có thể đang chủ yếu dựa vào mạng xã hội để tiếp cận nước Mỹ, nhưng thực tế lực lượng của các nhóm này ở nước ngoài đang gia tăng. Hiện ISIS có tới 18.000 thành viên trên toàn thế giới, trong khi hàng ngũ của al-Qaeda lên tới 28.000 thành viên.

Ông Raia cho biết, dù đã 25 năm trôi qua, sự kiện 11/9 vẫn là yếu tố khơi dậy tư tưởng cực đoan ở những người bị lôi kéo qua mạng. "Đó chính là sự kiện trọng đại đối với họ", ông Raia nói. "Mỗi khi xem xét kỹ các nội dung truyền thông hay thông tin liên lạc của họ, ta luôn thấy họ đề cập đến sự kiện 11/9".

Ba tuần trước, FBI đã bắt giữ Jessica Bowie (35 tuổi) ở Albany (New York), vì cáo buộc âm mưu đánh bom tòa nhà nghị viện địa phương. Hồ sơ buộc tội cho thấy trong những tuần trước khi bị bắt, Bowie đã viết trên mạng xã hội: "Hãy ngợi ca Thánh Allah vì ngày 11/9”.

Tại cuộc họp báo sau vụ bắt giữ, Craig Tremaroli - người đứng đầu văn phòng FBI tại Albany - nhận định, Bowie đã thay đổi từ "một cô bé từng vẫy cờ Mỹ sau sự kiện 11/9" thành người sở hữu "những sticker mô tả tòa Tháp đôi bị sụp đổ".

Khalid Sheikh Mohammed, kẻ bị cáo buộc là chủ mưu các vụ tấn công khủng bố ngày 11/9/2001, đã bị giam giữ tại Vịnh Guantánamo từ năm 2003. (Ảnh: AP)

Ông Raia ví tình hình hiện nay như một ván cờ không hồi kết, trong đó FBI luôn nỗ lực dự đoán những chiêu trò tiếp theo mà lực lượng khủng bố có thể thực hiện.

"Máy bay không người lái thực sự là vấn đề trọng tâm trong các ưu tiên của tôi”, ông chia sẻ. "Sẽ thật ngây thơ nếu cho rằng mối đe dọa này sẽ không bao giờ xuất hiện tại Mỹ, và chúng tôi đang cố gắng đi trước một bước để đối phó với nó”.

Tuy nhiên, ông Raia nhấn mạnh, để thực sự bảo vệ an ninh nội địa Mỹ, FBI cần sự hỗ trợ từ công chúng.

“Nếu thấy điều bất thường, hãy báo ngay”, ông nói. "Chiến dịch chống khủng bố được phát động từ hơn hai thập kỷ trước vẫn giữ nguyên giá trị vào năm 2026 này, thậm chí còn quan trọng hơn cả thời điểm năm 2001”.