24K.Right cực cháy, cùng PUMA ra mắt BST MB.03

Dòng giày bóng rổ biểu tượng của PUMA

Vào tháng 2 năm nay, PUMA vừa cho ra mắt BST MB.02 và nhận được sự ưu ái từ cộng đồng bóng rổ trên toàn thế giới. Tại Việt Nam, không khó để bắt gặp hình ảnh đôi MB.02 Rick & Morty xuất hiện đầy nổi bật ở các giải đấu lớn nhỏ. Hay đôi MB.01 từng tạo tiếng vang khi đã soldout trong chưa đầy 60 phút mở bán, chứng tỏ sức hút và sự ưa chuộng của dòng giày này đối với dân chơi bóng rổ Việt Nam.

Nối tiếp các siêu phẩm thành công trước đó, PUMA đã giới thiệu những thiết kế mới nhất của BST MB.03 với kiểu phối màu vô cùng độc đáo. Tại Việt Nam, PUMA MB.03 sẽ được mở bán với ba phiên bản gồm "Toxic", "Hills" và "Blue Hive". Dự đoán MB.03 sẽ trở thành 1 trong những items hot hit vào dịp cuối năm nay đối với các tín đồ thời trang nói chung và người hâm mộ bóng rổ nói riêng

Lamelo Ball với đôi MB.03 phiên bản màu Toxic

BST MB.03 lần này tiếp tục có sự góp mặt của ngôi sao trẻ Lamelo Ball khi anh trực tiếp tham gia vào từng công đoạn lên ý tưởng và thiết kế. "Tôi rất phấn khích khi tiết lộ đôi MB.03 Toxic này, đôi giày này hoàn toàn thể hiện rõ nét cá tính và phong cách của tôi, thật không thể chờ để xem các cầu thủ mang chiến hài này lên sân" - Lamelo chia sẻ.

PUMA MB.03 đem đến loạt phối màu vô cùng độc đáo

MB.03 - siêu phẩm giày bóng rổ đáng mong chờ nhất năm

Các thiết kế của BST MB.03 lần này vẫn giữ nguyên biểu tượng đôi cánh thiên thần, cùng chi tiết "1 of One" và "Not from here" đặc trưng. Ở mỗi phiên bản màu, PUMA gây phấn khích với kiểu phối màu đầy tinh quái và thú vị.

Đôi giày MB.03 Toxic hứa hẹn sẽ khuấy đảo các Sneakerhead ngay khi ra mắt

Nhân vật chính của BST lần này là đôi MB.03 Toxic với tone tím chủ đạo đầy bắt mắt. Lấy cảm hứng từ thế giới ngoài hành tinh, MB.03 Toxic có mặt để viết lại DNA trò chơi của bạn. Với màu sắc và đồ họa ảo giác, MB.03 Toxic đem đến một phối màu huỳnh quang rực rỡ, thể hiện chính xác phong cách "Not From Here" của Lamelo kể cả trong hay ngoài sân đấu.

MB.03 Chino Hills nổi bật những chi tiết neon bắt mắt

Bên cạnh đó, phiên bản MB.03 Chino Hills cũng nổi bật không kém với sắc xám chất chơi. Lấy cảm hứng từ những chú linh miêu và chó sói đồng cỏ ở quê hương Lamelo, các chi tiết móng vuốt xuất hiện dày đặc và nổi bật trong tone màu neon rực rỡ. Được biết đây là đôi giày nhằm tôn vinh đêm lịch sử và phong cách chơi hoang dã của Lamelo, khi anh được chú ý sau trận đấu ghi 92 điểm kỳ tích ở tuổi 15.

Phiên bản Blue Hive cá tính khi trên chân

Ngoài hai phiên bản màu kể trên, PUMA cũng đem đến một phối màu "Blue Hive" với 2 gam xanh và đen cá tính. Điều khiến hội yêu giày phấn khích bởi PUMA luôn đầu tư vào thiết kế riêng của mỗi hộp giày dựa vào màu sắc của từng đôi, và BST MB.03 lần này cũng không ngoại lệ. Điểm nổi trội về tính năng của dòng MB.03 là có mặt trên bằng lưới hai lớp để tạo sự ổn định và đế giữa NITRO™ mang lại sức mạnh vượt trội trên sân bóng rổ. Độ bền và lực kéo được nâng cao với hợp chất cao su chống trượt, mang lại sự vừa vặn nhẹ và thoáng khí.

Bốn thiết kế dép với phối màu rực rỡ cùng kiểu dáng mới lạ

Đáng chú ý, BST MB.03 lần này đã mở ra một chương mới cho màn hợp tác giữa PUMA và Lamelo khi mang đến các mẫu dép quai ngang đầy màu sắc và khác biệt. Sự lựa chọn thú vị cho những tín đồ yêu thích thời trang và tìm kiếm những màu sắc mới lạ cho phong cách thường ngày.

Trong chiến dịch ra mắt BST MB.03 lần này, PUMA Việt Nam có màn bắt tay đáng mong đợi cùng chàng rapper 24K.Right. Thông qua loạt ảnh vừa được đăng tải gần đây nhất, khán giả có thể chiêm ngưỡng được cá tính và màu sắc của MB.03 được khắc họa rõ nét khi diện trên người của Hoàng tử Long Biên 24K.

24K Right cực cháy với đôi MB.03 trên chân

Giao diện bóng rổ so cool của 24K.Right cùng Chino Hills

Màn bắt tay đáng đáng mong đợi giữa PUMA x 24K.Right đã chính thức hé lộ

Danh sách cửa hàng PUMA chính hãng tại Việt Nam, phân phối bởi Maison RMI mở bán đôi MB.03 từ 27.11.2023:

TP. Hồ Chí Minh:

Saigon Centre, Q.1 Vincom Center Đồng Khởi, Q.1 33 Nguyễn Trãi, Q.1 Vạn Hạnh Mall, Q.10 Crescent Mall, Q.7 SC Vivo City, Q.7

Hà Nội:

Vincom Bà Triệu, Q. Hai Bà Trưng Vincom Royal City, Q. Thanh Xuân Vincom Trần Duy Hưng, Q. Cầu Giấy Lotte Tây Hồ, Quận Tây Hồ

Bình Dương:

AEON Mall Bình Dương Canary, TP. Thuận An

Biên Hoà:

Vincom Biên Hòa, P. Tân Mai