22 tỷ USD: Giá trị Twitter "không cánh mà bay" sau hơn 1 năm bị Elon Musk thâu tóm, trở thành thương vụ thất bại ê chề trong sự nghiệp của "superman"

Theo The New York Times, nền tảng mạng xã hội X (tiền thân là Twitter) hồi tháng 10/2023 đã tự định giá mình ở mức 19 tỷ USD, thấp hơn 55% so với số tiền mà Elon Musk đã bỏ ra để mua lại công ty hồi tháng 10/2022. Một năm gặp nhiều khó khăn về tài chính đã khiến X thay đổi đáng kể.

Được biết năm 2022 đánh dấu thương vụ tỷ USD giữa Elon Musk và Twitter. Vị tỷ phú đã không lãng phí bất kỳ giây phút nào kể từ khi thâu tóm mạng xã hội với giá 44 tỷ USD: sa thải hầu hết các lãnh đạo cấp cao, một nửa nhân sự Twitter, đồng thời chấm dứt chính sách làm việc từ xa, buộc nhân viên quay trở lại văn phòng.

Động thái nhằm xử lý các hóa đơn cần phải trả, song theo các chuyên gia, tình hình sẽ trở nên khó khăn hơn do lãi suất một số khoản nợ không bị ràng buộc và sẽ tăng theo thị trường chung. Việc Twitter không có lãi kể từ 2019, cộng thêm tình hình kinh doanh không mấy khả quan trong năm kinh tế suy thoái càng khiến công ty này chật vật.

Rắc rối xoay quanh X đang đe dọa toàn bộ đế chế kinh doanh. Nền tảng này từng mơ được trở thành một siêu ứng dụng, song hiện lại ôm món nợ 13 tỷ USD và đứng trước nguy cơ phá sản bất cứ lúc nào.

Theo các chuyên gia, X có thể mất tới 75 triệu USD doanh thu quảng cáo vào cuối năm 2023 sau khi bị hàng chục thương hiệu lớn tạm dừng các chiến dịch quảng cáo. Tài liệu nội bộ được tờ The New York Times tiếp cận cho thấy công ty đang lâm vào tình thế vô cùng khó khăn trước những lo ngại xoay quanh Elon Musk cũng như cách quản lý của ông. Hơn 200 đơn vị quảng cáo của các công ty như Airbnb, Amazon, Coca-Cola, Microsoft…đã tạm dừng hoặc đang xem xét tạm dừng quảng cáo trên mạng xã hội X.

Theo The New York Times, tình trạng đóng băng quảng cáo diễn ra trong suốt những tháng cuối năm, trong khi trước đây, quý này luôn được coi là khoảng thời gian hoạt động hiệu quả nhất khi các thương hiệu đẩy mạnh chiến dịch quảng cáo, khuyến mãi lớn. Trước khi được Elon Musk tiếp quản, 90% doanh thu X đến từ quảng cáo.

Tuy nhiên, sau khi vị tỷ phú mua lại Twitter với giá 44 tỷ USD vào năm 2022, số lượng các nội dung độc hại, công kích xuất hiện ngày càng nhiều. Hiện tân giám đốc điều hành Linda Yaccarino đang nỗ lực thu hút một lần nữa các nhà quảng cáo tiềm năng, trong khi X chạy nhiều chiến dịch quảng cáo trong kỳ nghỉ lễ để cố gắng bù đắp doanh thu thiếu hụt.

Hiện hơn 100 thương hiệu được cho là đã “tạm dừng hoàn toàn” quảng cáo trên X trong khi hàng chục thương hiệu khác “có nguy cơ” rời bỏ nền tảng. Nhiều thương hiệu quyết định ngừng hợp tác vào ngày 15/11 - ngày Elon Musk có phát ngôn gây tranh cãi về người Do Thái.

Leesha Anderson, phó chủ tịch tiếp thị kỹ thuật số và truyền thông xã hội của công ty quảng cáo Outcast, cho biết khách hàng của họ liên tục ngừng chi tiêu cho X sau khi Elon Musk tiếp quản. LinkedIn và TikTok là hai trong số các nền tảng thay thế.

“Hiện tại, các thương hiệu có rất nhiều sự lựa chọn để nhắm đối tượng quảng cáo chính xác. Phía các nền tảng xã hội theo đó bắt buộc phải chỉn chu bởi họ đang chịu sự giám sát từ phía công chúng”, bà Leesha Anderson nói.

Theo tài liệu, rất nhiều các công ty đã tạm dừng quảng cáo trên X, trong đó, Airbnb cắt giảm hơn 1 triệu USD quảng cáo. Uber cũng ngừng triển khai chiến dịch trị giá hơn 800.000 USD như một cách phản đối lại chính sách ‘ngỗ ngược’ của Musk.

Ngoài ra, Jack in the Box, Coca-Cola và Netflix, cũng quyết định quay lưng với nền tảng truyền thông xã hội. Ước tính các quảng cáo bị tạm dừng của Netflix trị giá gần 3 triệu USD.

Từ đầu năm, nhiều người đã dự đoán về sự sụp đổ của X, một phần do chính sách cắt giảm nhân sự đến cùng cực. Một số tự hỏi liệu có ai có thể cứu nền tảng truyền thông xã hội đang ‘ngắc ngoải’ này không?

Được biết, lượng người dùng hoạt động X hàng tháng đã giảm 14,8% trên toàn cầu và 17,8% ở Mỹ trong tháng 9/2023. Thời gian trung bình hàng ngày mỗi người dùng truy cập X cũng giảm 2%. Đáng chú ý, số người ngừng sử dụng ứng dụng này tăng hơn 30% vào tháng 9/2023.

Trong số đó, Isaiah Samad là ví dụ điển hình. Anh chàng mong muốn tìm kiếm một giải pháp thay thế X và vì vậy, sau khi thử trải nghiệm Threads, đã quyết định vô hiệu hóa tài khoản của mình. Tính an toàn, không quá phóng túng ngôn từ được cho là ưu điểm trung tâm của Threads do nội dung các cuộc trò chuyện được kiểm duyệt khắt khe.

Theo WSJ, Threads thu hút được rất nhiều sự quan tâm từ những người dùng khao khát tìm kiếm một giải pháp thay thế X của Elon Musk. Theo công ty phân tích Sensor Tower, mức độ sử dụng trên Threads đã tăng 13% so với mức trung bình 3 tuần trước đó. Tỷ lệ này ở X chỉ khoảng 3%.

Hiện các giám đốc điều hành của Meta đang nghiên cứu nhiều các tính năng mới như chủ đề xu hướng và hashtag. Ngay từ đầu, CEO Mark Zuckerberg cũng tập trung tạo ra một môi trường lành mạnh, an toàn hơn X, song không mang quá nhiều yếu tố tin tức.

Trước đó, Elon Musk muốn chuyển đổi hình thức kinh doanh của X từ quảng cáo sang đăng ký trả phí. Tuy nhiên cho đến thời điểm hiện tại, công ty này chỉ thuyết phục được chưa đến 1% người dùng đăng ký dịch vụ cao cấp hàng tháng, theo ước tính của Bloomberg.

Tờ Insider Intelligence từng ước tính doanh thu quảng cáo của X sẽ chỉ đạt 1,89 tỷ USD trong năm 2023, giảm đến 54% so với năm 2022 (4,12 tỷ USD). Lần cuối cùng doanh thu quảng cáo của X đạt gần mức này là vào tháng 9/2015 (1,99 tỷ USD).

“Mức độ phù hợp về mặt văn hóa của Twitter đã bắt đầu suy giảm từ trước khi Musk tiếp quản. Có vẻ như nền tảng này không còn tồn tại nữa. Đó là một sự kết thúc bởi hàng ngàn vết cắt mà những vết thương đều do chính nó tự gây ra”, nhà phân tích Jasmine Enberg của Insider Intelligence nói.

Theo các chuyên gia, Musk sẽ tiếp tục ‘bòn rút’ tiền từ Tesla theo những cách khó hiểu, phần để ‘tiếp thêm sức’ cho X. Chỉ là không ai biết chính xác hãng này có bao nhiêu tiền để bòn và Musk sẽ làm điều đó trong bao lâu. Có những khoản tiền đi và không bao giờ quay trở lại.

Phố Wall chắc chắn sẽ cảm thấy xấu hổ. Theo báo cáo, các ngân hàng nắm giữ khoản nợ của X dự kiến sẽ thiệt hại 2 tỷ USD. Đây chính là mớ hỗn độn và nền tảng có thể phá sản bất cứ lúc nào nếu Musk không thể cầm cự, theo Vicki Bryan, Giám đốc điều hành công ty nghiên cứu Bond Angle.

Theo ông Lou Paskalis, người sáng lập công ty tư vấn tiếp thị AJL Advisory kiêm cựu giám đốc truyền thông toàn cầu tại Bank of America, những lời lẽ thiếu tôn trọng của Musk đối với các nhà quảng cáo là “hồi kết” cho các thương hiệu hợp tác kinh doanh với X.

“Họ sẽ không quên điều đó”, ông nói.

“Một loạt quyết định về chính sách, cắt giảm nhân sự, những câu tweet và bình luận phản cảm của ông Musk đã làm mất đi nguồn doanh thu chính của X”, nhà phân tích Jasmine Enberg cũng đồng tình.

Được biết từ lâu, X đã bị chỉ trích vì kiểm duyệt nội dung lỏng lẻo, đặc biệt từ các nhà quảng cáo không muốn quảng cáo của họ xuất hiện bên cạnh những nội dung không phù hợp. Theo dữ liệu từ công ty phân tích truyền thông Guideline, chi tiêu quảng cáo cho X ở Mỹ từ tháng 1 đến tháng 10/2023 đã giảm 64% so với cùng kỳ năm 2022.

“Chúng tôi tin rằng có nguy cơ nhiều công ty sẽ ngừng quảng cáo trên X, ít nhất là trong ngắn hạn. Điều này khiến nỗ lực thu hút khách hàng đăng ký tài khoản X quan trọng hơn bao giờ hết. Công ty có thể cần hơn một nửa doanh thu đến từ việc đăng ký tài khoản”, nhà phân tích Tom Forte của Davidson & Co cho biết.

Không chỉ gây mất lòng các nhà quảng cáo, sự hà khắc của Elon Musk còn khiến không ít nhân viên X khốn khổ. Mọi thứ đã thay đổi kể từ khi Musk tiếp quản. “Twitter trước đây sẽ xem xét tình hình kỹ càng, sau đó mới cắt giảm. Musk không bận tâm đến điều đó. Ông ta cắt giảm luôn”, theo Erik Berlin, cựu giám đốc kỹ thuật bị sa thải của X.

Được biết, Musk đã nhiều lần bắt nhân viên cam kết “làm việc nhiều giờ ở cường độ cao” nếu không muốn bị nghỉ việc. Ông cũng ra quyết định rằng nhân sự Twitter sẽ không còn được bảo vệ bởi Project Guardian - chương trình gắn cờ các dòng tweet lăng mạ người dùng quan trọng, trong đó có KOLs và các chính trị gia. Musk giải thích rằng bất kỳ ai đảm nhận công việc tại Twitter đều nên dự phòng trước nguy cơ bị quấy rối trực tuyến.

“Tôi bị sốc trước mức độ quấy rối với mình và các nhân viên khác. Twitter không thực thi các quy tắc riêng của mình. Giám đốc điều hành của công ty đã thổi bùng ngọn lửa đó”, một cựu nhân viên nói.

Tính đến tháng 5/2023, số lượng nhân viên làm việc cho X chỉ còn khoảng 1.000 người - con số thấp kỷ lục nếu so với mức 8.000 nhân sự hồi Musk chưa tiếp quản. Hoạt động sa thải và từ chức quá mức đã khiến độ tin cậy và an toàn của nền tảng này sa sút cực độ.

Hiện tại, không ai có thể đoán trước tương lai của X, song có lẽ ‘mất’ nhiều hơn ‘được’. Trước đó, chính Elon Musk cũng phải thừa nhận về tình hình thê thảm của công ty mình.

“Twitter cứ như là một doanh nghiệp không có lợi nhuận vậy, chỉ đơn giản là đủ hòa vốn”, Elon Musk than thở.

Theo: Bloomberg, WSJ