20 chiếc thìa nhựa giá 26 triệu đồng, bộ sưu tập "đậm chất" của mẹ bỉm khiến nhiều người ngỡ ngàng

Vẫn biết sữa mẹ là tốt nhất cho trẻ nhỏ, tuy nhiên có những người mẹ vì nhiều lý do mà buộc phải nuôi con bằng sữa công thức. Để đảm bảo cho con được hấp thu nguồn dinh dưỡng tốt nhất, các mẹ đã rất chịu khó đầu tư loại sữa có chất lượng tốt với giá thành không hề rẻ.

Mới đây, một bà mẹ đã chia sẻ quãng thời gian chăm con bằng sữa công thức của mình với lời nhắn nhủ: "Các mẹ cho chút cảm nhận về nuôi con bằng sữa công thức nào. Có mẹ nào cũng thích giữ lại thìa nhựa ở hộp sữa giống mình không. Mình có thói quen mỗi lần pha sữa cho con là dùng riêng 1 thìa nên hay giữ lại. Mà giờ thì nhiều quá rồi. 20 thìa nhựa có giá 26 triệu đồng. Đắt ngang đồ của chú Thái Công luôn nhé".

Bộ sưu tập "đậm mùi tiền" của mẹ bỉm nuôi con bằng sữa công thức. Nguồn: Mer.family.

Dòng sữa của mẹ bỉm này dùng cho con có tên là Aptamil Essensis. Loại màu xanh lá được sản xuất tại Úc có nhiều điểm khác biệt so với Aptamil thường như sữa hữu cơ này chứa hàm lượng dinh dưỡng cao hơn so với những dòng sữa không hữu cơ khác, có omega 3 với hàm lượng cao hơn 70% so với sữa thông thường; giàu chất oxy hóa, canxi, acid béo hơn; Sữa sử dụng nguồn nguyên liệu sạch, không chứa hóa chất nên an toàn tuyệt đối cho người sử dụng; Hương vị sữa Organic thơm ngon hơn.

Đặc biệt, những dòng sữa khác của Aptamil sử dụng là loại đạm A1, riêng có dòng sữa Aptamil xanh lá cây là sử dụng loại đạm A2 vô cùng quý hiếm. Đạm A2 được lấy từ những giống bò thuần chủng, không bị biến đổi gen. Thông thường chỉ có khoảng 30% giống bò thuần chủng có chứa đạm A2. Việc sử dụng đạm sữa A2 thay A1 có nhiều tích cực tốt hơn và giúp ngăn ngừa hoàn toàn các vấn đề về rối loạn tiêu hóa, đầy hơi, ngăn ngừa dị ứng sữa hiệu quả.

Một số ưu điểm của Aptamil xanh lá có thể kể đến: Đạm A2 giúp hạn chế nôn trớ, đầy bụng ở trẻ nhỏ; Giúp trẻ dễ dàng hấp thu chất dinh dưỡng hơn; Cải thiện các rối loạn về hệ tiêu hóa, thích hợp với cả trẻ bụng dạ yếu; Ngăn ngừa dị ứng sữa; Sử dụng được cho cả trẻ bất dung nạp đường lactose; Dùng được cho cả trẻ sinh non.

Với các ưu điểm trên thì sữa Aptamil trở thành một trong những loại sữa được rất nhiều mẹ bỉm Việt tin dùng vì có nhiều chất dinh dưỡng như sữa mẹ, phù hợp với hầu hết các em bé, kể cả những bé dễ dị ứng hay cơ địa nhạy cảm.

Tuy nhiên, giá thành của loại sữa này không rẻ, rơi vào khoảng 1,3 triệu/ hộp, mẹ bỉm trong clip mua khoảng 20 hộp sữa sẽ hết tổng hơn 26 triệu đồng. Mỗi tháng một em bé dùng khoảng 1-2 hộp nên 20 hộp sữa cũng chỉ dùng được trong hơn 10 tháng.

Dưới phần bình luận, rất nhiều mẹ nuôi con bằng sữa công thức cũng xác nhận sự tốn kém này!

Đây quả là 1 khoản đầu tư khá lớn. Tuy nhiên, để đảm bảo sức khỏe cho con nên các mẹ không ngại chi, quan trọng nhất vẫn là con. Nếu có sữa mẹ thì quả thực điều đó rất may mắn, nếu không các mẹ vẫn có thể cho con dùng sữa công thức, không nên quá áp lực, miễn là con khỏe - mẹ vui các mẹ nhé!