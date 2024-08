2 thí sinh Hoa hậu Vbiz vướng tin yêu đồng giới

Miss Universe Vietnam 2024 đang là cuộc thi nhan sắc được fan sắc đẹp chờ đợi. Bên cạnh format mới lạ, cuộc thi còn hứa hẹn sẽ trở nên hấp dẫn bởi sự tham gia của loạt gương mặt không thể ngờ như Kỳ Duyên, MLee, Phí Phương Anh, Quỳnh Anh... Bên cạnh đó, còn có 1 bộ đôi thí sinh thú vị khiến nhiều người phải bàn tán rôm rả, không ai khác chính là Vũ Thúy Quỳnh và Hà Kino. Sở dĩ sự xuất hiện tại cuộc thi của cả hai được chú ý là bởi Vũ Thúy Quỳnh và Hà Kino vướng nghi vấn tình cảm.

Vũ Thúy Quỳnh và Hà Kino vướng tin hẹn hò nay trở thành đối thủ tại Miss Universe Vietnam 2023

Tin đồn hẹn hò của cặp đôi khởi nguồn từ chung kết The New Mentor 2023 . Cụ thể, cả hai bị bắt gặp kè kè nhau sau sự kiện, Hà Kino còn ôm hoa chờ tặng học trò Hương Giang sau trao giải rồi cùng nhau di chuyển lên xe ra về. Trước đó trên thảm đỏ, Hà Kino và Thúy Quỳnh cũng có nhiều cử chỉ tình cảm vô cùng đáng ngờ.

Vũ Thúy Quỳnh và Hà Kino chăm sóc nhau trên thảm đỏ chung kết The New Mentor 2023

Sau khi Vũ Thúy Quỳnh đăng ký tham gia Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023 , Hà Kino cũng ra sức ủng hộ "tình tin đồn". Không chỉ đăng bài cổ vũ, Hà Kino còn có mặt từ sớm tại Đà Lạt để theo dõi Vũ Thúy Quỳnh thi Bán kết đến Chung kết. Thêm việc đón năm mới cùng nhau khiến netizen càng thêm nghi ngờ về mối quan hệ đặc biệt giữa cả hai.

Trên trang cá nhân, Vũ Thúy Quỳnh và Hà Kino thường xuyên đăng ảnh bên nhau. Không chỉ thường xuyên check-in du lịch chung, cả hai còn "dính như sam" ở hầu hết các sự kiện. Giữa nghi vấn tình cảm, Vũ Thúy Quỳnh và Hà Kino bất ngờ cùng ghi danh thi Miss Universe Vietnam 2024 . Dù là đối thủ trong cuộc thi nhưng cả hai vẫn luôn đồng hành, kè kè bên nhau suốt.

Hà Kino luôn đồng hành cùng Vũ Thúy Quỳnh trong mọi sự kiện quan trọng

Cặp đôi thường xuyên sánh đôi trong các sự kiện giải trí

Không những vậy, Vũ Thúy Quỳnh và Hà Kino thường du lịch chung giữa nghi vấn tình cảm rầm rộ

Trong một buổi phỏng vấn với chúng tôi, Thúy Quỳnh đã có những chia sẻ thẳng thắn trước thắc mắc của khán giả về Hà Kino. Cụ thể, Á quân 3 The New Mentor cho biết: "Hà là thầy dạy catwalk của tôi, là một người tôi yêu quý, giúp đỡ tôi nhiều thứ. Hà rất quan tâm, lo lắng cho tôi, điều gì tôi cũng chia sẻ với Hà. Tôi muốn cảm ơn Hà vì đã luôn động viên và giúp đỡ tôi trong suốt quá trình thi The New Mentor" .

Nói về việc được "đẩy thuyền" với một đồng nghiệp nữ, Thúy Quỳnh chia sẻ: "Đối với tôi, tình yêu không phân biệt giới tính. Chỉ cần mình có tình cảm và ở bên người đó mình thấy hạnh phúc thì đó là tình yêu. Dù tôi có tình cảm với một bạn nam, bạn nữ hay bisexual thì chỉ cần hai người hiểu nhau, ở bên nhau hạnh phúc thì đó là tình yêu rồi".

Vũ Thúy Quỳnh và Hà Kino lộ nhiều hint xịn khiến nhiều fan thích thú "đẩy thuyền"

Vũ Thúy Quỳnh từng lọt top 10 Siêu Mẫu Việt Nam 2018 , top 10 Hoa Hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2022 trước khi trở thành Á quân 3 tại The New Mentor 2023 . Tại Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023 , người đẹp gốc Điện Biên cán đích ở vị trí Top 5 chung cuộc.

Còn Hà Kino là gương mặt người mẫu quen thuộc với các tạp chí và nhà thiết kế nổi tiếng. Trưởng thành từ cuộc thi Vietnam's Next Top Model 2012 , Hà Kino xây dựng phong cách tomboy cá tính và gây chú ý với khán giả khi tham gia Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng 2023 .