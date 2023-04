2 sao hạng A Hàn Quốc bị đài truyền hình quốc gia cấm sóng

Vào ngày 21/4, Ủy ban đánh giá quy định về hình thức phát sóng của đài KBS đã công bố quyết định cấm sóng đối với 2 nghệ sĩ Kim Sae Ron và Shin Hye Sung (Shinhwa). Theo đó, hình ảnh của cả hai sẽ bị loại khỏi tất cả các chương trình phát sóng của nhà đài này sau bê bối say rượu lái xe gây xôn xao dư luận.

Bên cạnh đó, KBS cũng đang xem xét có nên hạn chế, sàng lọc những người nổi tiếng vướng vào các cuộc tranh luận xã hội vì hành vi bất hợp pháp hoặc vô đạo đức hay không. Hành động dứt khoát của KBS cho thấy scandal của Kim Sae Ron và Shin Hye Sung nghiêm trọng đến mức nào.

Kim Sae Ron và Shin Hye Sung chính thức bị đài KBS cấm sóng sau bê bối say rượu lái xe

Trước đó, vào tháng 5/2022, Kim Sae Ron đã điều khiển xe ô tô trong tình trạng say rượu và đâm phải trạm biến áp gần giao lộ Hakdong, quận Gangnam. Vụ va chạm nghiêm trọng này đã khiến hệ thống điện trong khu vực bị ngắt. Đồng thời, các cửa hiệu, nhà hàng phải đóng cửa và đến 5 tiếng sau mới sửa chữa xong. Vào thời điểm bắt giữ, cảnh sát phát hiện ra rằng nồng độ cồn trong máu (BAC) của cô là khoảng 0,2%. Ngày 5/4 vừa qua, Tòa án quận trung tâm Seoul công bố Kim Sae Ron phải nhận án phạt hơn 350 triệu đồng vì lái xe khi say rượu.

Trong khi, vào tháng 10/2022, sau khi uống rượu tại một nhà hàng, Shin Hye Sung đã trong tình trạng say khướt. Vì mất tỉnh táo nên anh đã lái nhầm xe của người khác mà không hề hay biết. Khi bị phát hiện, giọng ca chính của Shinhwa liên tục từ chối kiểm tra nồng độ cồn. Do không hợp tác với cảnh sát, Shin Hye Sung đã bị bắt giữ ngay sau đó và hậu quả sau hành vi say rượu lái xe là nam idol phải đối diện mức án 2 năm tù.

2 nghệ sĩ phải trả giá đắt cho hành vi sai trái của mình

Nguồn: Allkpop