2 nam diễn viên nổi tiếng đột ngột chia tay sau 3 năm hẹn hò, nói gì mà khiến công chúng hoang mang tột độ?

Sáng 4/1, tờ Koreaboo đưa tin 2 nam diễn viên Thái Lan Pong Pongsakorn Ponsantigul - Tong Thanayut Thakoonauttaya vừa bất ngờ đặt dấu chấm hết cho mối quan hệ tình cảm kéo dài 3 năm. Cặp đôi 1 thời được nhiều khán giả châu Á biết tới qua bộ phim ăn khách KinnPorsche The Series.

Trên trang cá nhân, Tong xác nhận chuyện anh và Pong đã tan vỡ, đồng thời để lại dòng thông điệp gây hoang mang: “Mọi chuyện đã kết thúc. Chúng tôi đã tha thứ cho nhau để tiến về phía trước”. Trên các diễn đàn mạng xã hội, netizen đặt ra nghi vấn mối quan hệ giữa Pong - Tong từng xuất hiện cơn sóng ngầm và không khỏi tò mò về nguyên nhân khiến cặp đôi 1 thời chia tay.

Pong (bên trái) và Tong chính thức tan vỡ sau 3 năm hẹn hò. Trên các diễn đàn, netizen hiện đang vô cùng tò mò về lý do chia tay của 2 sao nam

Bài đăng đầy đủ của Tong như sau:



Tôi và Pong đã quyết định trở về mối quan hệ đồng nghiệp như trước kia. Tôi không muốn nhắc đến lý do đằng sau quyết định này. 2 người chúng tôi đã thảo luận và đi đến thống nhất mọi chuyện. Xin cảm ơn tất cả các bạn vì đã ủng hộ chúng tôi trong suốt thời gian qua. Cảm ơn người hâm mộ từ tận đáy lòng. Mong các bạn không tò mò về lý do chia tay của chúng tôi, và đừng nói xấu bất kỳ ai. Mọi chuyện đã kết thúc. Chúng tôi đã tha thứ cho nhau để tiến về phía trước. Cảm ơn Pong nhiều lắm vì đã cùng tôi bước đi trên con đường này trong suốt 3 năm qua. Nhiều chuyện đã xảy ra và chúng tôi trân trọng như những kỷ niệm này. Hy vọng tôi và cậu ấy có thể cùng nhau ghi nhớ những ký ức tốt đẹp. Chúc Pong hạnh phúc trên con đường cậu ấy lựa chọn.

Pong Pongsakorn Ponsantigul - Tong Thanayut Thakoonauttaya nhận được nhiều sự quan tâm từ khán giả trong và ngoài lãnh thổ Thái Lan sau thành công của tác phẩm KinnPorsche The Series hồi năm 2022. Cũng trong năm này, Pong - Tong xác nhận hẹn hò, khiến cộng đồng mạng không khỏi phấn khích.

Pong (bên phải) và Tong chính thức hẹn hò cách đây 3 năm

Pong Pongsakorn Ponsantigul sinh năm 1997, bắt đầu đóng phim khi vừa tròn 25 tuổi. Từ đó đến nay, nam nghệ sĩ ghi dấu ấn qua 1 số tác phẩm như KinnPorsche The Series, Man Suang... Trong khi đó, Tong Thanayut Thakoonauttaya sinh năm 1992, hoạt động với tư cách diễn viên kiêm người mẫu ở làng giải trí Thái Lan. Nam diễn viên chính thức chạm ngõ màn ảnh hồi năm 2019 qua bộ phim ăn khách TharnType: The Series. Bên cạnh đó, Tong còn chinh phục khán giả bằng những vai diễn đáng chú ý ở các tác phẩm như KinnPorsche The Series, Hidden, Second Chance...

Pong Pongsakorn Ponsantigul sở hữu diện mạo điển trai cuốn hút, từng tham gia đóng cả phim truyền hình lẫn điện ảnh

Tong Thanayut Thakoonauttaya hoạt động sôi nổi cả 2 mảng diễn xuất và thời trang

Nguồn: Koreaboo