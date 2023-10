2 hot girl đình đám làm dâu nhà hào môn: 18 tuổi lên xe hoa, dùng "bí quyết riêng" để được nhà chồng yêu quý

2 cái tên đình đám trong làng hot girl xinh đẹp, kiếm tiền giỏi đó chính là Xoài Non và Huyền 2k4. Hai cô nàng này đều "theo chồng bỏ cuộc chơi" từ rất sớm và cuộc sống làm dâu nhà hào môn có gì khó khăn?

18 tuổi lên xe hoa nhưng mẹ chồng khen chín chắn

Xoài Non (Phạm Thùy Trang) và streamer Xemesis (Hiếu Nghiêm) quen nhau từ cuối năm 2018 và đến tháng 2/2019, cả hai chính thức công khai mối quan hệ. Tuy nhiên, cặp đôi nhận về nhiều ý kiến trái chiều do khoảng cách tuổi tác và gia thế. Dù vậy, Xemesis tiết lộ Xoài Non là bạn gái Việt Nam đầu tiên mà gia đình anh đồng ý cho tìm hiểu. Bản thân Xemesis cũng cho biết anh cảm thấy may mắn khi yêu và cưới hot girl sinh năm 2002, vì vậy anh luôn thương yêu và chiều chuộng cô hết mực.

Xoài non được mẹ chồng cưng chiều như con ruột

Năm 2020, đám cưới của Xoài Non và Xemesis từng gây sốt truyền thông và mạng xã hội bởi mức độ chịu chi của nhà trai. Ngoài dàn siêu xe có giá trị lên đến 20 tỷ, Xoài Non còn được khoác lên mình 3 bộ váy cưới đến từ thương hiệu nổi tiếng, trong đó chiếc váy cưới chính được đính 6 viên kim cương tự nhiên với tổng trọng lượng 20 carat, mức giá khoảng 28 tỷ đồng.

Vậy cuộc sống sau khi bước chân vào nhà hào môn của cô dâu 18 tuổi đến giờ ra sao?

2 mẹ con không ngại thể hiện tình cảm

Xoài Non tiết lộ, cô được bố mẹ chồng yêu thương vì tuổi nhỏ nhất nhà. Bố chồng cô hứa sẽ "treo thưởng" khi cô nàng sinh con đầu lòng: "Bố chồng bảo nếu em sinh con trai sẽ cho khách sạn, con gái thì cho căn nhà, sinh đôi thì cho cả hai". Thậm chí, trong một vlog về thăm nhà chồng, mẹ Xemesis còn chốt hạ: "Bao nhiêu tài sản sẽ cho con hết".

Ai cũng nghĩ ở độ tuổi của Xoài non lại về làm dâu nhà hào môn ắt hẳn sẽ có vài thiếu sót. Song trên chương trình Mẹ chồng nàng dâu, chính mẹ Xemesis khẳng định, suy nghĩ của cô nàng rất chín chắn.

"Dù Trang còn nhỏ tuổi nhưng đã suy nghĩ rất chín chắn, hiểu biết nên tôi rất mừng. Hai mẹ con tâm sự với nhau rất nhiều, toàn tới 2 - 3 giờ sáng. Nhiều lúc tôi bảo: 'Sao con lâu không gọi cho mình' nhưng tôi cũng bỏ qua hết, không bao giờ để ý bất cứ cái gì vì hiểu được lòng của con dâu đối với tôi".

Bố mẹ chồng Xoài Non cũng rất tâm lý và suy nghĩ cởi mở, không áp đặt việc sinh đẻ lên các con.

Thậm chí như 1 đôi bạn thân

Trong nhiều vlog của mình, Xoài Non khoe được mẹ chồng cưng chiều, chăm sóc và yêu thương như con đẻ. Xoài Non từng nói cô cảm thấy may mắn vì được làm con dâu của bố mẹ Xemesis. Cả gia đình nhà chồng đều vui vẻ và đón nhận Xoài Non dù có đôi lúc cô cho biết mình vẫn còn trẻ con, vô tâm.

Cùng sống tại TP.HCM, Xoài Non và Xemesis thường xuyên sang nhà bố mẹ chơi, ăn uống. Mỗi lần như vậy, cô nàng đều được mẹ chồng nấu cho những món mà cô thích. Hay mỗi khi ở xa, không về thăm nhà, mẹ chồng cũng thường chủ động gọi điện cho Xoài Non. Bí quyết của cô nàng là giữ nguyên sự vô tư đúng độ tuổi, truyền năng lượng trẻ trung, sống chân thành, tình cảm nên được mọi người yêu quý.

Khi bố mẹ chồng hướng nội nhưng rất yêu thương, bao dung với con dâu

Hot TikToker Huyền 2k4 (Lê Thị Khánh Huyền) là cái tên không còn xa lạ với nhiều bạn trẻ. Sau khi kết hôn với chồng thiếu gia Đồng Tháp - Duy Nhỏ (Bụt), cuộc sống hôn nhân của cô nàng ngày càng nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Hot girl gốc Quảng Ninh cũng hé lộ về cuộc sống vợ chồng cũng như mối quan hệ tốt đẹp khi làm dâu hào môn trên trang cá nhân của mình.

Trong clip chia sẻ trên TikTok khi được hỏi "Ba mẹ chồng chị có khó không?", Huyền 2k4 đáp: "Không, ba mẹ chồng mình không hề khó, rất thương mình. Ba mẹ chồng Huyền hơi hướng nội nhưng ông bà không thể hiện ra mặt mà dùng hành động để thể hiện, quan tâm trong lòng".

Huyền 2k4 và Duy nhỏ

Gần đây, Huyền 2k4 có phát ngôn vạ miệng khi thật thà kể quá trình cô đến với Bụt. Có lẽ vì trẻ tuổi và hơi vô tư nên câu chuyện ông xã đã làm quen trong lúc cô có bạn trai, thậm chí liên tục nhắn tin và xin số tài khoản để lì xì dù nữ TikToker trả lời tin nhắn hời hợt đã khiến dân tình xôn xao.

Sau đó cô nàng cũng có động thái khéo léo khi tự thừa nhận yếu điểm của bản thân: "Em mong chồng xem vợ như đứa trẻ con thôi, vì vợ chưa lớn mà" khi đã làm ông xã buồn.

Huyền 2k4 cũng liên tục thể hiện tình cảm dành cho Bụt trên MXH. Khi có người nói chồng cô già, hot girl phản bác: "Sao chê ông xã tôi già vậy trời, dễ thương nhất cuộc đời. Tôi thay đổi style, tư duy, cách sống các bạn biết không? Người luôn lắng nghe tâm sự và sửa đổi cho tôi là ông ấy đó".

Dù không thường xuyên kể chuyện làm dâu hào môn hay mối quan hệ với nhà chồng nhưng có vẻ cuộc sống của Huyền 2k4 rất thoải mái. Cô cũng chia sẻ do bố mẹ chồng là người hướng nội, bản thân Duy nhỏ cũng không làm trong lĩnh vực nghệ thuật nên họ không muốn thể hiện quá nhiều chuyện riêng tư.

Thế mới nói, đi làm dâu ở tuổi nào không quan trọng bằng gặp đúng người, họ sẽ dùng tình yêu để giúp người con gái ấy trưởng thành lên từng ngày.