2 công ty đứng đầu danh sách "nơi làm việc lý tưởng nhất 2026": Có 1 điểm chung, không phải lương cao thưởng nhiều

Lương thưởng cũng quan trọng, nhưng chưa đủ để tạo ra môi trường làm việc lý tưởng nhất.

Trong bối cảnh môi trường làm việc liên tục thay đổi bởi sự phát triển của công nghệ, trí tuệ nhân tạo (AI) và những kỳ vọng mới từ người lao động, 2 doanh nghiệp đứng đầu danh sách Fortune Best Workplaces 2026 là Synchrony (khu vực New York, Mỹ) và AbbVie (khu vực Chicago) lại có một điểm chung đáng chú ý.

Đó không phải văn phòng hào nhoáng hay chính sách đãi ngộ đặc biệt, bí quyết giúp họ giữ vững vị trí số một trong 2 năm liên tiếp đến từ một điều tưởng chừng rất đơn giản: Luôn lắng nghe nhân viên và biến những phản hồi đó thành hành động cụ thể.

Theo Michael C. Bush - CEO của Great Place To Work, việc doanh nghiệp lắng nghe, ghi nhận ý kiến của nhân viên không nên là hoạt động chỉ diễn ra khi công ty gặp vấn đề. Ở những môi trường làm việc được đánh giá là lý tưởng nhất, đây là một quá trình liên tục và là nền tảng để cấp lãnh đạo đưa ra các quyết định quan trọng.

Lãnh đạo giỏi đừng chỉ biết nói nhiều mà quên mất trách nhiệm lắng nghe

Michael C. Bush cho rằng nhiều nhà lãnh đạo thích nói, nhưng những nhà lãnh đạo giỏi nhất lại dành thời gian để lắng nghe nhân viên. Khi nhân sự cảm thấy nguyện vọng của mình được lắng nghe, ghi nhận và tạo ra thay đổi, họ sẵn sàng chia sẻ nhiều hơn, dám thử nghiệm những ý tưởng mới hơn và cũng muốn gắn bó với công ty lâu hơn.

Và đso cũng chính là điều tạo nên khác biệt giữa các doanh nghiệp góp mặt trong danh sách Fortune Best Workplaces 2026.

Đồng quan điểm, D. Crum - Phó Chủ tịch kiêm Giám đốc Nhân sự của AbbVie, cho biết nhân viên không mong đợi sự hoàn hảo từ doanh nghiệp. Điều họ cần là biết rằng tiếng nói của mình có giá trị và được cân nhắc trong quá trình ra quyết định.

Abbvie là doanh nghiệp Top đầu trong danh sách Fortune Best Workplaces 2026

Các số liệu của Great Place To Work cũng phản ánh rõ điều này. Tại những doanh nghiệp được xếp hạng "Nơi làm việc tốt nhất", có tới 87% nhân viên cho biết lãnh đạo chủ động tìm kiếm và phản hồi các đóng góp từ nhân viên, trong khi tỷ lệ này ở các doanh nghiệp thông thường chỉ đạt 55%.

Nghiên cứu của Great Place To Work còn chỉ ra rằng những doanh nghiệp tạo được môi trường nơi mọi tiếng nói đều được lắng nghe, có tốc độ tăng trưởng doanh thu cao gấp 5,5 lần so với các công ty ít không có văn hóa ghi nhận đóng góp từ nhân sự.

Tại Synchrony, việc lắng nghe không phụ thuộc vào một cuộc khảo sát thường niên hay một kênh góp ý duy nhất. DJ Casto - Giám đốc Nhân sự của Synchrony, mô tả đây là "một hệ sinh thái hoàn chỉnh". Theo ông, nếu doanh nghiệp chỉ lắng nghe theo một cách thì sẽ chỉ nhìn thấy một phần của bức tranh.

Synchrony thu thập ý kiến nhân viên thông qua nhiều hình thức khác nhau như khảo sát hàng quý, các buổi thảo luận trực tiếp theo nhóm, diễn đàn "Ask Us Anything", phản hồi từ các nhóm cộng đồng nhân viên, ý kiến của thực tập sinh cũng như những buổi trao đổi định kỳ giữa quản lý và từng thành viên trong nhóm.

DJ Casto

Tuy nhiên, theo Casto, việc hỏi ý kiến mới chỉ là bước đầu.

Điều quan trọng hơn là nhân viên phải nhìn thấy doanh nghiệp thực sự tiếp nhận và hành động dựa trên những góp ý đó. Chính vòng lặp giữa phản hồi và hành động mới tạo dựng niềm tin, và khi niềm tin đủ lớn, mọi hoạt động trong doanh nghiệp cũng diễn ra hiệu quả hơn.

Nhờ tinh thần lãnh đạo đó của Casto mà Synchrony đã góp mặt trong Top 5 danh sách Fortune Best Workplaces tại New York suốt 5 năm liên tiếp và giữ vị trí số một trong 2 năm gần đây. Gần 90% nhân viên cho biết ban lãnh đạo giữ đúng lời hứa, hành động nhất quán với những gì đã cam kết và luôn cập nhật đầy đủ thông tin về các quyết định quan trọng. Đây đều là những tỷ lệ cao hơn mặt bằng chung của các doanh nghiệp cùng bảng xếp hạng.

Triết lý tương tự cũng được AbbVie áp dụng tại hơn 70 quốc gia nơi doanh nghiệp này đang hoạt động. AbbVie đã liên tục góp mặt trong Top 10 Fortune Best Workplaces tại Chicago suốt 5 năm, đồng thời giữ vị trí số 1 trong hai năm liên tiếp.

Đừng hỏi vì sao nhân viên không muốn đóng góp, hãy hỏi “mình đã sẵn sàng lắng nghe chưa?”

Từ chia sẻ của 2 doanh nghiệp dẫn đầu bảng xếp hạng môi trường làm việc lý tưởng 2026 do Fortune bình chọn, Great Place To Work cho rằng việc xây dựng văn hóa lắng nghe không phụ thuộc vào những chương trình phức tạp mà nằm ở cách các nhà lãnh đạo giao tiếp mỗi ngày.

Ảnh minh họa

Synchrony luôn cố gắng đưa ra câu trả lời rõ ràng, dù là đồng ý hay từ chối. Theo DJ Casto, nhân viên không kỳ vọng mọi ý tưởng đều được chấp nhận, nhưng họ cần được giải thích lý do. Điều làm xói mòn niềm tin không phải một lời từ chối mà là sự im lặng.

Trong khi đó, AbbVie đặc biệt chú trọng lắng nghe chia sẻ từ cả những nhân sự ít nói nhất. Theo D. Crum, những ý kiến được phát biểu nhiều nhất không phải lúc nào cũng đại diện cho số đông. Vì vậy, công ty thường tổ chức các nhóm thảo luận nhỏ hoặc chủ động tiếp cận từng cá nhân để thu nhận thêm nhiều góc nhìn khác nhau.

Cả hai doanh nghiệp cũng duy trì văn hóa phản hồi thường xuyên thay vì chỉ chờ đến kỳ đánh giá hiệu suất. AbbVie còn phát triển một khóa học tương tác để giúp nhân viên rèn luyện kỹ năng đưa ra và tiếp nhận phản hồi một cách cởi mở, minh bạch.

Bên cạnh đó, Synchrony xem lắng nghe là một kỹ năng có thể đào tạo. Công ty đã dành cả năm để huấn luyện hơn 300 lãnh đạo cấp cao về những hành vi giúp xây dựng niềm tin, trong đó có kỹ năng lắng nghe. Thông qua hợp tác với Viện Lãnh đạo West Point, các nhà quản lý được hướng dẫn phương pháp "knee-to-knee listening", nghĩa là sau mỗi cuộc trò chuyện, thay vì hỏi "Tôi đã nói gì?", hãy hỏi "Bạn đã nghe được điều gì?". Cách tiếp cận này giúp người lãnh đạo hiểu liệu thông điệp đã thực sự được tiếp nhận hay chưa.

Theo chia sẻ từ lãnh đạo của Synchrony, lắng nghe là một kỹ năng hoàn toàn có thể học hỏi và rèn luyện. Khi doanh nghiệp đầu tư nghiêm túc cho kỹ năng này, kết quả không chỉ thể hiện ở mức độ gắn kết hay niềm tin của nhân viên mà còn phản ánh trực tiếp trong hiệu quả kinh doanh.

(Nguồn: Fortune)