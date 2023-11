2 con gái nuôi bị cười nhạo, vợ tài tử Cha In Pyo có cách giải quyết khiến công chúng nể phục

Tối 10/11, tờ Sports Chosun đưa tin nữ diễn viên Shin Ae Ra (bà xã Cha In Pyo) vừa xuất hiện trên chương trình Kim Hyun Jung’s News Show và có nhiều chia sẻ đáng chú ý về tổ ấm. Đặc biệt, lần đầu nữ nghệ sĩ họ Shin tiết lộ 2 con gái nuôi Yeeun, Yejin từng bị bạn học ở trường chế nhạo vì không có cùng huyết thống với cô.

Khi biết chuyện, bà xã Cha In Pyo đã ra sức động viên, an ủi 2 con: "Cậu bạn của các con vẫn còn non dại, vô tri lắm. Cậu bé không hiểu được niềm hạnh phúc của bố mẹ khi nhận nuôi 2 con đâu". Chưa hết, nữ diễn viên sinh năm 1969 còn tìm gặp riêng học sinh đã cười nhạo con mình và khuyên răn nhẹ nhàng: "Cô nghe nói cháu không biết gì về cách người lớn nhận con nuôi. Thế thì cháu cứ hỏi cô bất cứ lúc nào nhé. Rồi cô sẽ nói cho cháu biết chuyện nhận con nuôi tuyệt vời như thế nào". Trên các diễn đàn, netizen đã dành nhiều lời khen cho cách giải quyết của nữ diễn viên nổi tiếng.

2 con gái nuôi bị bạn bè cười nhạo vì không có cùng huyết thống với Cha In Pyo - Shin Ae Ra. Và điều này khiến nữ diễn viên họ Shin vô cùng bức xúc

Cũng trong chương trình Kim Hyun Jung’s News Show, Shin Ae Ra cho biết mình luôn nhắc nhở 2 con nuôi không được quên đi gốc rễ, cội nguồn: "Tôi luôn căn dặn Yeeun và Yejin rằng ‘Các con có 2 người mẹ. Tuy mẹ ruột không nuôi nấng nhưng lại có công mang nặng đẻ đau để các con được sinh ra. Khi trưởng thành, 2 đứa có thể tìm lại bố mẹ ruột’. Thực ra tôi cũng muốn gặp bố mẹ ruột của Yeeun, Yejin để gửi lời cảm ơn vì họ đã đưa các con đến với thế giới này".

Nữ diễn viên sinh năm 1969 khuyến khích các con tìm lại bố mẹ ruột

Cặp đôi nổi tiếng Cha In Pyo - Shin Ae Ra kết hôn vào năm 1995. Tới năm 1998, 2 ngôi sao chào đón cậu con trai đầu lòng. Ngoài ra, họ còn lần lượt nhận nuôi thêm 2 con gái và chăm sóc, yêu thương không khác gì con đẻ.

Cha In Pyo sinh năm 1967, nổi tiếng trên toàn châu Á nhờ loạt phim như Ước Mơ Vươn Tới Một Ngôi Sao, Tình Yêu Hoàn Hảo… Xuất thân từ gia đình tài phiệt song nam tài tử lại sẵn sàng từ chối tiếp quản việc kinh doanh của bố để theo đuổi nghệ thuật.

Trong khi đó, Shin Ae Ra sinh năm 1969, ra mắt làng giải trí khi mới 20 tuổi. Người đẹp ghi dấu ấn trong lòng khán giả qua các bộ phim như Bad Housewife, Love In Your Arms…

Cha In Pyo - Shin Ae Ra là một trong những cặp đôi đáng ngưỡng mộ nhất tại Kbiz

Nguồn: Kbizoom