Theo thông tin từ báo Tin tức, tối 16/8, lực lượng chức năng phường Trúc Bạch cho biết, đám cháy trên phố Phó Đức Chính đã cơ bản được khống chế; người dân từ ngã ba Phó Đức Chính - Ngũ Xã đến khu vực giáp với trường THCS Mạc Đĩnh Chi được sơ tán đến nơi an toàn. Công tác phòng ngừa đám cháy trở lại vẫn được triển khai. Thông tin có người tử vong là thất thiệt. Nguyên nhân ban đầu xác định cháy là do thợ hàn cắt sắt làm bén lửa dẫn đến cháy.

Hiện trường đám cháy lúc 22 giờ ngày 16/8

Liên quan đến thông tin có chiến sĩ PCCC bị thương, lực lượng chức năng phường Trúc Bạch cho biết: Có một chiến sĩ bị thương ở chân khi đang lao vào cứu hoả, đã được đưa đến Bệnh viện đa khoa Hoè Nhai; một chiến sĩ khác bị ngạt khói, được đưa đến Bệnh viện Hồng Ngọc. Hiện sức khoẻ hai chiến sĩ đã hồi phục và đang trong quá trình thăm khám, không nguy hiểm đến tính mạng.

Đăng tải về vụ việc, báo Người lao động cho hay, theo thông tin ban đầu, ngọn lửa bùng phát dữ dội từ bên trong ngôi nhà đang trong quá trình sửa chữa, cải tạo, nhanh chóng bao trùm toàn bộ ngôi nhà. Quan sát từ bên ngoài cho thấy, ngôi nhà này kinh doanh nhiều dịch vụ như bar, quán bia, cà phê..., nhưng đang sửa chữa. Người dân đã nhanh chóng báo cho lực lượng phòng cháy chữa cháy và chính quyền địa phương.

Lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường (Ảnh: Vân Đức)

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã điều động xe chữa cháy chuyên dụng, cùng nhiều cán bộ chiến sĩ tới hiện trường khẩn trương thực hiện các phương án chữa cháy, cứu nạn.

Theo ghi nhận tại hiện trường, khoảng 10 xe chữa cháy đã được điều động đến hiện trường thực hiện công tác chữa cháy. Lực lượng chức năng phải dùng thang để tiếp cận các tầng trên của ngôi nhà.

Người dân tại hiện trường cho biết một số người được cho là công nhân sửa chữa bên trong ngôi nhà đã được lực lượng chức năng cứu ra ngoài an toàn.

Theo báo Tin tức, khu vực cháy trước đây là cơ sở kinh doanh Công ty cổ phần Star 67Y, hoạt động mô hình Nhà hàng kinh doanh dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động. Công an phường Trúc Bạch thiết lập đầy đủ hồ sơ quản lý cơ sở theo Kế hoạch 229/CAHN-PC06-PV01 ngày 1/8/2019 của Công an TP Hà Nội.

Do đại dịch COVID – 19, từ tháng 6/2020, sau khi đăng ký kinh doanh đến tháng 2/2022, cơ sở lại nghỉ hoạt động. Từ tháng 3 - tháng 10/2022, cơ sở bắt đầu hoạt động theo mô hình Nhà hàng kinh doanh dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động, tuy nhiên Công an phường xác định cơ sở hoạt động theo mô hình “Nhà hàng có biểu diễn nghệ thuật”.

Công an phường thường xuyên tổ chức kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh, cho đại diện cơ sở ký cam kết về việc đảm bảo phòng cháy và an ninh trật tự tại cơ sở. Đến ngày 22/11/2022, đoàn liên ngành Công an quận kiểm tra công tác PCCC của cơ sở, kết luận: Không đảm bảo các quy định về phòng cháy, Công an quận đã yêu cầu cơ sở dừng hoạt động kinh doanh.

Sau thời gian sửa chữa, cơ sở đủ điều kiện về phòng cháy và hoạt động trở lại từ 1/2024, Công an phường tiếp tục duy trì tổ chức kiểm tra, cho đại diện cơ sở ký cam kết về việc đảm bảo phòng cháy và an ninh trật tự tại cơ sở.

Đến tháng 4/2024, cơ sở đã đóng cửa, dừng hoạt động kinh doanh, hiện tại hiện trạng cơ sở là nhà tôn trống, đang trong quá trình cải tạo làm nhà hàng ăn uống, không có tài sản bên trong. Công an phường hiện đang tập trung lực lượng, phối hợp cùng Công an Quận, UBND phường và các đoàn thể phân luồng giao thông, xử lý triệt để, không để bùng phát lửa trở lại.