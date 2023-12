19 tuổi đã vay tiền mua nhà 2 tỷ, 4 năm sau trả hết nợ: Chưa từng hối hận khi sở hữu nhà riêng

Vay nợ mua nhà rồi cho thuê lại

Uyên Nhi (24 tuổi, kinh doanh) đã mua căn hộ 51m2 bao gồm 1 phòng khách và 1 phòng ngủ ở TP Đà Nẵng vào năm 2019. “Mình mua căn này năm 19 tuổi. Mình vay 70% giá trị căn hộ vào thời điểm đấy, khoảng 2 tỷ đồng bao gồm nội thất. Hiện tại sau hơn 4 năm mình đã trả nợ xong”.

Được biết tại thời điểm mua nhà, dù chỉ là sinh viên năm 2 nhưng nhờ công việc kinh doanh xây dựng từ những năm cấp 3, cô bạn đã tự tích góp được khoảng 500 triệu đồng. Thời điểm đấy, cô bạn khao khát có 1 căn hộ nhỏ tại TP này. Và nhờ mua nhà, cô bạn đã học cách chi tiêu hợp lý để trả góp dần căn hộ, hạn chế tiêu pha vào những khoản không đáng.

Uyên Nhi

Thời điểm mua nhà - năm 2019 - là đỉnh của bất động sản tại Đà Nẵng. Với số tiền có lúc đó, cô bạn không đủ tài chính để mua 1 lô đất nền 100m2. Do vậy, Uyên Nhi quyết định mua căn hộ gần biển rồi hoàn thiện nội thất và cho khách nước ngoài thuê. Du lịch Đà Nẵng thời điểm đó phát triển khá tốt, cô bạn đã quyết định cho thuê căn hộ khoảng 500$/tháng - tương đương 12 triệu đồng. Khoản tiền này giúp Uyên Nhi chi trả được chi phí lãi vay mỗi tháng và đủ đi thuê 1 phòng nhỏ gần trường đại học để ở.

Đến cuối năm 2020, do ảnh hưởng từ Covid-19, giá cho thuê giảm mạnh. “Lúc đó, may mắn mình đã trả được khoảng 70% khoản vay căn hộ, lãi hàng tháng cũng giảm nhiều. Vì giá cho thuê không cao hơn giá mình thuê ở ngoài nhiều. Do vậy, mình quyết định chuyển về căn hộ này để sống. Hiện tại, mình đã trả xong tiền vay nợ mua nhà”.

Không gian nhà Uyên Nhi

Ra trường vào năm 2021, Uyên Nhi làm thêm kinh doanh bất động sản cao cấp cho 1 công ty khá có tiếng. Cùng với công việc chính là kinh doanh, thu nhập khá tốt nên việc chi trả nợ đối với cô bạn không quá áp lực.

“Mua nhà xong mình phải hoạch định rõ mỗi tháng phải trả 1 khoản gốc cố định. Trả càng nhanh càng tốt. Ngoài học phí đại học, chi phí sinh hoạt cá nhân, mình cũng cần kỷ luật trong chi tiêu để hoàn thành mục tiêu đặt ra. Mình không chi tiêu vào những khoản như đồ hiệu, du lịch quá nhiều vì có mục tiêu quan trọng hơn đó là sở hữu 1 căn hộ riêng ở TP Đà Nẵng. Vì làm công việc kinh doanh, tính chất nó cũng có thể lên xuống không ổn định, vậy nên khi có doanh thu tốt, mình sẽ cố gắng dự trữ và tích góp. Khi tất cả hạng mục đề ra đã xong thì lúc đó mình mới tự thưởng cho bản thân tiêu xài một chút”.

Một số góc xinh xắn khác trong nhà

Sở hữu nhà giúp vững tâm hơn trong tài chính

Đối với Uyên Nhi, những tiêu chí quan trọng khi chọn nhà đó là phù hợp túi tiền, vị trí, khả năng tạo ra nguồn thu nhập thụ động từ căn nhà bởi vì lúc đó phải vay khá nhiều. Còn trong câu chuyện đầu tư nội thất, cô bạn cho rằng nên đầu tư nhưng vừa đủ. Cô bạn chi mạnh tay cho những đồ điện tử ví dụ như điều hoà, tivi, máy hút bụi. máy lọc không khí,... Chủ yếu là những món đồ dùng được thời gian dài và cần độ bền. Còn nội thất như bàn ghế giường tủ Uyên Nhi mua vừa đủ, vì nếu thích sau này có thể thay đổi mà không quá tiếc tiền hay lãng phí.

View cực xịn từ căn hộ

Bên cạnh đó, cô bạn cảm thấy việc mua nhà khi ở độ tuổi còn trẻ và vay nợ nhiều như vậy là xứng đáng. Bởi vì sau khi sở hữu nhà, có tài sản tích lũy Uyên Nhi cảm thấy an toàn tài chính hơn rất nhiều.

“Mua được tài sản đầu tiên giúp mình khẳng định được bản thân, khoản vay cũng giúp mình có động lực để làm việc nhiều hơn. Bước đầu đạt được một cột mốc tài chính giúp mình có niềm tin sẽ thực hiện được những mục tiêu khác tương lai. Minh chứng là thời điểm kinh tế hiện tại khá biến động, mình đã có 1 căn hộ cao cấp để ở, không gian sống thoải mái mà không lo về việc phải gánh chi phí thuê nhà hàng tháng. Giờ mình có thể hoàn toàn tập trung làm việc. Nếu tình hình tài chính không ổn, mình cũng nhẹ nhàng hơn, đi chậm hơn một xíu cũng được mà không quá áp lực vì mình đã tích lũy trước đó rồi”.