18 thí sinh Miss Universe Vietnam hào hứng check-in The Grand Ho Tram

18 "thí sinh nghìn máu" đang tập trung tại The Grand Ho Tram để tập luyện, ghi hình cho các hoạt động trong khuôn khổ cuộc thi Miss Universe Vietnam 2023.



The Grand Ho Tram thực sự là 1 địa điểm lý tưởng để đồng hành cùng BTC cuộc thi Miss Universe Vietnam 2023. Từ các hoạt động trong nhà tới ngoài trời đểu được thực hiện trong khuôn viên của khu nghỉ dưỡng 5 sao, sang trọng bậc nhất Việt Nam.

Tọa lạc tại Xuyên Mộc - Bà Rịa Vũng Tàu, The Grand Ho Tram một trong những tổ hợp giải trí lớn nhất tại Việt Nam. Nơi đây đáp ứng mọi sở thích của khách du lịch bởi sự đa dạng về giải trí, phong phú về ẩm thực. Với ba khu nghỉ dưỡng đẳng cấp 5 sao, gồm InterContinental® Grand Ho Tram, Holiday Inn Resort Ho Tram Beach và mới nhất là Ixora Ho Tramm by Fusion. Bao gồm 17 nhà hàng và quầy bar hấp dẫn, 9 hồ bơi tiện lợi, 3 spa thư giãn cùng hệ thống sân golf hàng đầu châu Á - The Bluffs, The Grand Ho Tram xứng đáng là khu phức hợp cao cấp, điểm đến lý tưởng của khách du lịch.

Trong hành trình 5 ngày ở The Grand Ho Tram, Top 18 Miss Universe Vietnam đã có những trải nghiệm hấp dẫn, tận hưởng dịch vụ đẳng cấp hàng đầu và có những khoảnh khắc vô cùng đáng nhớ. Cũng tại nơi đây, các cô gái tài năng và xinh đẹp của chúng ta sẽ bước vào chặng đua gay cấn với phần trình diễn Áo tắm và Phỏng vấn kín.

The Grand Ho Tram là một khu phức hợp cao cấp, mở ra một trải nghiệm toàn diện bao gồm chỗ ở sang trọng, thực đơn phong phú và sự giải trí đa dạng. Concept độc đáo của khu nghỉ The Grand Hồ Tràm được gọi là "#DistricVui - Quận Vui", mang đến cho du khách một không gian nghỉ dưỡng vui vẻ và tận hưởng không giống bất kỳ nơi nào khác.

Chia sẻ về quyết định đồng hành cùng Miss Universe Vietnam 2023, đại diện The Grand Hồ Tràm, ông Ông Walt Power - Tổng Giám Đốc The Grand Ho Tram – NTT cuộc thi MUVN 2023 cho biết: "Chúng tôi rất vinh dự được là nhà tài trợ chính cho cuộc thi Miss Universe Vietnam 2023. Chúng tôi tự hào là một trong những khu nghỉ dưỡng, tổ hợp giải trí lớn tại Việt Nam và chúng tôi đảm bảo rằng mỗi ngày nghỉ dưỡng tại đây với du khách đều là những ngày nghỉ tuyệt vời nhất với chất lượng 5 sao. Đồng hành cùng cuộc thi Miss Universe Vietnam 2023 không chỉ với vai trò nhà tài trợ mà còn là ban giám khảo của phần thi "người đẹp Biển", The Grand Ho Tram tin chắc đã mang lại những trải nghiệm không thể quên với BTC cũng như thí sinh cuộc thi."

Về phía các thí sinh, cả 18 cô gái xinh đẹp đều có một kỳ nghỉ dưỡng vô cùng đáng nhớ tại The Grand Ho Tram. Tại sao lại gọi thời gian đi thi là nghỉ dưỡng? Bởi vì với các cô gái, The Grand Ho Tram với sự đón tiếp, chăm sóc chu đáo cùng các tiện nghi hàng đầu đã giúp các cô gái bớt căng thẳng, thực sự thư giãn và enjoy những ngày nghỉ dưỡng tại đây. Với các cô gái đây thực sự là một kì nghỉ với những trải nghiệm không thể tuyệt vời hơn.

Chia sẻ về chất lượng của The Grand Ho Tram, bà Nguyễn Thị Thuý Nga - Tổng Giám đốc Elite Việt Nam, trưởng Ban Giám Khảo – cho biết: "The Grand Ho Tram luôn là lựa chọn hàng đầu của chúng tôi. Bất cứ một dự án nào lớn với yêu cầu đòi hỏi cao về chất lượng dịch vụ nghĩ dưỡng, chăm sóc chúng tôi đều liên hệ với The Grand Ho Tram đầu tiên. Thực tế đã chứng minh, Miss Universe Vietnam rất tự hào và hãnh diện vì được The Grand Ho Tram lựa chọn để đồng hành cùng tổ chức cuộc thi Miss Universer Vietnam 2023."