1.300 học sinh TPHCM không thi vẫn đỗ lớp 10 trường công

Trong số này, Hội đồng tuyển sinh đã xét tuyển thẳng 145 học sinh đạt giải cấp quốc gia – quốc tế thể dục thể thao; 100 học sinh đạt giải cấp quốc gia - quốc tế thể dục thể thao thuộc danh mục của Sở Văn hoá và Thể thao TPHCM ; 6 học sinh đạt giải cấp quốc gia văn hoá; 100 học sinh khuyết tật thể chất và 977 học sinh khuyết tật trí tuệ.

Thí sinh TPHCM sắp bước vào "cuộc đua" tranh suất vào lớp 10 (Ảnh: Nguyễn Dũng)

Theo quy định tuyển sinh vào lớp 10 năm nay của TPHCM, đối tượng tuyển thẳng gồm các trường hợp sau:

Học sinh tốt nghiệp THCS năm học 2023-2024 tại TPHCM và là học sinh khuyết tật (có giấy chứng nhận theo quy định).

Học sinh đạt các điều kiện: Đạt giải cấp quốc gia, quốc tế về văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao, cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh THCS và THPT (giải quốc gia do Bộ GD&ĐT tổ chức hoặc đồng tổ chức hoặc do Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch tổ chức; giải quốc tế do Bộ GD&ĐT và Sở GD&ĐT cử tham gia dự thi hoặc do Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch tham gia dự thi.

Năm nay, Sở GD&ĐT TPHCM bổ sung thêm đối tượng tuyển thẳng vào lớp 10 là các trường hợp học sinh đạt giải thể dục thể thao quốc gia, quốc tế do Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch tổ chức hoặc do Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch cử dự thi sẽ do Hội đồng xét tuyển thẳng xem xét.

Học sinh thuộc đối tượng tuyển thẳng vào lớp 10 làm đơn đăng ký xét tuyển thẳng với ba nguyện vọng vào các trường THPT gần nơi cư trú trên địa bàn thành phố (ngoại trừ các trường THPT chuyên, trường THPT có lớp chuyên, trường thực hiện chương trình chất lượng cao "trường tiên tiến, hội nhập quốc tế").

Riêng đối với học sinh đoạt giải cuộc thi khoa học - kỹ thuật cấp quốc gia (dành cho học sinh THCS và THPT do Bộ GD&ĐT tổ chức) hoặc các học sinh đoạt giải quốc tế (các bộ môn tương ứng trong chương trình giáo dục phổ thông quốc gia) thì được phép đăng ký nguyện vọng tuyển thẳng vào tất cả các trường THPT công lập tại TPHCM (trừ trường THPT chuyên).

Với thí sinh đoạt giải thể dục thể thao quốc gia, quốc tế (do Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch tổ chức hoặc do Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch cử dự thi) sẽ do Hội đồng xét tuyển thẳng xem xét, duyệt từng giải và phân bổ vào các trường phù hợp với năng lực và khoảng cách địa lý đi lại của học sinh.

Số lượng thí sinh được tuyển thẳng tại TPHCM

Theo kế hoạch, trong hai ngày 6 và 7/6, 98.981 thí sinh sẽ bước vào kỳ thi vào lớp 10. Trong số này có 7.662 em đăng ký xét nguyện vọng vào trường chuyên. Ngoài ra, ở khối thi chuyên còn có 150 thí sinh đến từ các tỉnh khác. Các em sẽ làm ba bài thi gồm Toán, Văn và Ngoại ngữ. Với thí sinh thi chuyên sẽ thi thêm môn chuyên tương ứng.

Được biết, trong năm học 2024 - 2025, Sở GD&ĐT TPHCM đã giao hơn 71.000 chỉ tiêu tuyển sinh cho 113 trường THPT công lập. So với số thí sinh đăng ký dự thi, dự kiến sẽ có hơn 27.000 thí sinh bị loại khỏi “cuộc đua” vào lớp 10 trường công năm nay.

Lịch thi vào lớp 10 cụ thể như sau: