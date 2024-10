1,3 triệu người xem sao nữ Vbiz bắn tiếng Trung cực mượt tại lễ trao giải quốc tế, cả khán phòng cười ồ vì 1 câu nói

Một trong những MC nổi tiếng nhất nhì trong showbiz Việt hiện nay phải kể tới cái tên Thanh Thanh Huyền. Không chỉ gây ấn tượng bởi lối dẫn khéo léo, nhiều năng lượng, nữ MC sinh năm 1996 còn có khả năng ngoại ngữ khiến khán giả trầm trồ. Mới đây, đoạn clip MC Thanh Thanh Huyền nói tiếng Trung tại lễ trao giải Golden Moment Awards 2024 ở Trung Quốc đã nhận được nhiều sự quan tâm. Cô là đại diện Việt Nam duy nhất được mời tham dự lễ trao giải uy tín và lâu đời này.

Hiện tại, clip này đã nhận về khoảng 1,3 triệu lượt xem trên nền tảng TikTok. Khả năng nói tiếng Trung của MC Thanh Thanh Huyền khiến nhiều người phải ngỡ ngàng vì khá lưu loát, tự nhiên. Dưới phần bình luận, đông đảo cư dân mạng còn liên tục xin vía, hỏi bí quyết học tiếng Trung của nữ MC nổi tiếng.

Thanh Thanh Huyền gây sốt với clip "bắn" tiếng Trung tại lễ trao giải quốc tế ở Trung Quốc

Trên sân khấu, nữ MC sinh năm 1996 có màn tung hứng mượt mà và hài hước với nhà sáng tạo nội dung nổi tiếng. Thanh Thanh Huyền tự tin chia sẻ bằng tiếng Trung: "Có mặt ở đây hôm nay, tôi vô cùng vinh dự. Tôi thấy mình thật nhỏ bé so với mọi người ở đây. Tôi thấy các nhà sáng tạo nội dung tại Đài Loan vô cùng lợi hại, khả năng sáng tạo của các bạn rất cao, khiến tôi vô cùng ấn tượng".

Khi được hỏi thích điểm gì ở Đài Loan, Thanh Thanh Huyền còn trêu đùa rằng cô thích con trai Đài Loan vì đẹp trai. Ngay khi kết thúc câu nói này, cả khán phòng đã cười ồ lên, vỗ tay rần rần. Sau đó, cô liền đính chính rằng điều khiến cô ấn tượng nhất là mì bò Đài Loan và trà sữa. Thanh Thanh Huyền chia sẻ: "Thậm chí, ngày nào tôi cũng uống trà sữa trân châu được luôn". Bên cạnh đó, nữ MC cũng giới thiệu món ăn đặc trưng của Việt Nam là phở. Trên sân khấu, nữ MC còn hướng dẫn mọi người phát âm từ "phở" bằng tiếng Việt.

Hiện tại clip này đã nhận về khoảng 1,3 triệu lượt xem trên TikTok. Nhiều người bất ngờ với khả năng nói tiếng Trung lưu loát của Thanh Thanh Huyền

MC Thanh Thanh Huyền được mời trao giải tại hạng mục Best collaborations Award cùng với một nhà sáng tạo nội dung nữ nổi tiếng của Đài Loan

Chia sẻ về đoạn clip bắn tiếng Trung bất ngờ gây sốt, Thanh Thanh Huyền cho biết: "Trước hết, tôi rất vinh dự khi đại diện Việt Nam tham dự lễ trao giải uy tín của cộng đồng nhà sáng tạo. Với tôi, đây cũng là dịp để quảng bá hình ảnh và con người Việt Nam đến bạn bè quốc tế. Ngoài việc dự lễ trao giải, tôi còn tham gia 2 buổi workshop thuyết trình về cách làm marketing và thương hiệu tại Việt Nam bằng cả 2 thứ tiếng (tiếng Anh và tiếng Trung). Trong quá trình tiếp xúc, tôi nhận thấy các nghệ sĩ, khán giả Đài Loan rất thích khi nghe người nước ngoài nói tiếng của mình. Các bạn cũng hỏi tôi nhiều về các điểm đến thú vị tại Việt Nam, các món ăn nổi tiếng như phở, bún bò…".

Thanh Thanh Huyền đã có phần thể hiện đầy tự tin, ghi trọn điểm 10 đối với khán giả

Thanh Thanh Huyền cho biết cô đã học tiếng Trung hơn 1 năm nhưng do bận rộn công việc nên không thể học đều đặn. Tuy nhiên, vì thích học ngôn ngữ nên nữ MC luôn tranh thủ mọi lúc mọi nơi. Người đẹp cho rằng điều quan trọng khi học ngoại ngữ là tự tin giao tiếp.

"Bí quyết của tôi là không ngại nói, từ nào chưa biết thì mình dùng mọi cách để diễn tả cho người ta hiểu. Bạn thấy đấy, khi nghe người nước ngoài nói tiếng Việt, chúng ta chỉ thấy sự dễ thương thôi, vì họ đã cố gắng nói tiếng của chúng ta. Thì ngược lại cũng vậy, chúng ta hãy mạnh dạn giao tiếp dù ngoại ngữ có tốt hay không", cô cho hay.

Nói về việc trở thành "MC tam ngữ", Thanh Thanh Huyền cho rằng cô chưa dám nhận danh xưng này. "Khi nào tôi giao tiếp tiếng Trung được 100% như khi giao tiếp tiếng Anh thì khi đó tôi mới nghĩ tới danh xưng này. Còn bây giờ tôi vẫn phải cố gắng nhiều hơn nữa", nữ MC chia sẻ.

Thanh Thanh Huyền cho biết cô đã học tiếng Trung hơn 1 năm

Trước đó, cô từng "gây sốt" với màn dẫn trôi chảy nội dung hơn 3.000 chữ, 75 tên riêng tại show thời trang Fashion Voyage the show 3 - Chasing The Sun năm 2021 mà không cần nhìn kịch bản. Thanh Thanh Huyền từng "cầm trịch" nhiều chương trình lớn như Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022, Hoa hậu Thể thao Việt Nam, chung kết The Next Gentleman - Quý Ông Hoàn Mỹ... Ở chương trình nào Thanh Thanh Huyền cũng nhận được nhiều bình luận tích cực.

Thanh Thanh Huyền đang là gương mặt MC ăn khách nhờ lối dẫn tự nhiên, cuốn hút và khả năng ngoại ngữ tốt