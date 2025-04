Sáng 9/4, Arsenal đã giành chiến thắng với tỷ số 3 - 0 trước đội đương kim vô địch Real Madrid ở lượt đi tứ kết UEFA Champions League. Đặc biệt, 2 cú sút phạt tuyệt phẩm từ tiền vệ Declan Rice đã tạo nên cơn bùng nổ, góp phần bảo toàn thành tích bất bại khi đối đầu với dàn “kền kền trắng”. 1 sự thật thú vị là Real Madrid chưa từng ghi bàn vào lưới “Pháo thủ” trong 3 lần gặp nhau.

Arsenal chiến thắng Real Madrid với tỷ số 3 - 0

Với chiến thắng 3 - 0, đội bóng xứ sương mù gần như bước chân vào bán kết. Đại gia đình Gooners (FC Arsenal) như vỡ òa trong cảm xúc. Trong không khí ăn mừng hân hoan, một sao nữ cũng hòa chung nhịp đập với người hâm mộ và Arsenal. Anne Hathaway đã đăng tải 1 đoạn video hát theo North London Forever - ca khúc phát trước mỗi trận đấu của CLB Arsenal.

Cứ ngỡ chỉ là 1 hành động thể hiện tình cảm đơn thuần tới đội bóng yêu thích nhưng Anne Hathaway vô tình “chọc ngứa” 1 bộ phận khán giả. Nữ ca sĩ cất giọng ngọt ngào, luyến láy nhẹ nhàng không cần nhạc đệm. Tuy nhiên, phong cách hát này lại phù hợp với chất Pop Ballad hay R&B hơn là 1 bản thánh ca như North London Forever.

Anne Hathaway hát thánh ca Arsenal nhưng lại bị chỉ trích

Dù không phải là bài hát đại diện chính thức cho CLB Arsenal nhưng North London Forever đã là đoạn nhạc gắn liền với từng trận đấu của đội bóng nước Anh. Chứa thông điệp tôn vinh, tri ân tới những di sản ở miền Bắc London, North London Forever mang tinh thần mạnh mẽ, hào hùng và đầy tự hào. Giọng hát uy nghiêm của nhạc sĩ Louis Dunford cũng góp phần khơi dậy khí thế trong mỗi người con Bắc London.

Bản nhạc gốc do nhạc sĩ Louis Dunford thể hiện

Đoạn video hiện đã thu hút hơn 1,2 triệu view trên nền tảng TikTok, với nhiều bình luận chê bai Anne Hathaway. Một nhóm fan bóng đá còn yêu cầu mỹ nhân sinh năm 1983 dừng lại, thậm chí cấm hát North London Forever. Tuy nhiên, không ít netizen lên tiếng “giải vây”, cho rằng Anne Hathaway chỉ đơn giản muốn bày tỏ niềm hạnh phúc với Arsenal, nên tập trung vào chiến thắng mới đây thay vì săm soi giọng hát của nữ diễn viên

Vào nghề từ năm 18 tuổi, Anne Hathaway đã có gần 25 năm kinh nghiệm diễn xuất, được mệnh danh là “cục cưng nước Mỹ” vì đời tư “sạch bong” không vướng chút scandal. Người đẹp sở hữu kho tàng phim ảnh đồ sộ như The Princess Diaries, Brokeback Mountain, The Devil Wears Prada, One Day … Cô không đóng khung bản thân vào 1 mô-típ phim mà thử sức ở nhiều khía cạnh khác nhau như tình cảm, hài hước, chính kịch và nhạc kịch.

Anne Hathaway không chỉ nổi tiếng với kho tàng phim ảnh mà còn nhờ nhan sắc nhiều năm không đổi

Dù là diễn viên thuần túy nhưng Anne Hathaway lại gây ấn tượng cực mạnh nhờ vai diễn Fantine - vai diễn giúp cô giành tượng vàng Oscar trong siêu phẩm Les Misérables. Trong bộ phim, Anne Hathaway khoe chất giọng opera chất chứa sự thống khổ và cùng cực, chạm đến mạch cảm xúc của biết bao khán giả. Tại Oscar 2009, “công chúa nhan sắc” đã có màn trình diễn nhạc kịch ngắn với Hugh Jackman cho lễ mở màn. Sự ăn ý và giọng hát như “mật ngọt” của 2 ngôi sao đã giúp đoạn video thu về hơn 27 triệu view, trở thành 1 trong những khoảnh khắc âm nhạc đáng nhớ nhất lịch sử lễ trao giải.