100 giờ "thử việc" trong ngành sáng tạo: Điều các studio cần không chỉ là kỹ thuật

Nếu một ngày bạn bước vào studio với một bản brief, một deadline và một nhóm đồng đội chưa từng làm việc cùng nhau, bạn sẽ bắt đầu từ đâu? Với hơn 800 học viên Arena Multimedia và MAAC, câu hỏi ấy không còn là giả định. Họ đã có đúng 100 giờ để tự tìm câu trả lời.

Không chỉ là một cuộc thi làm phim

Người học sáng tạo thường có chung một nỗi băn khoăn: khoảng cách từ lớp học đến môi trường làm việc thực tế xa đến đâu? Một bài tập trên lớp có thể được làm lại nhiều lần. Nhưng ngoài công việc, deadline không chờ ai. Một ý tưởng hay cũng chỉ thực sự có giá trị khi cả đội cùng biến nó thành sản phẩm.

Đó cũng là điều 100 Hours - Global Creative Marathon 2026 muốn tái hiện. Đây là cuộc thi thường niên do Aptech Global tổ chức quy tụ hơn 800 học viên Arena Multimedia và MAAC đến từ 12 quốc gia. Với chủ đề lấy cảm hứng từ World Cup, các đội có đúng 100 giờ để phát triển ý tưởng, sản xuất và hoàn thiện một bộ phim ngắn.

Các thí sinh cùng bước vào thử thách 100 Hours - Global Creative Marathon 2026

Là một cuộc thi nhưng cách cuộc thi vận hành lại như một dự án thực tế, không có nhiều thời gian để thử sai, không ai có thể hoàn thành mọi công đoạn một mình và cũng không có một "đáp án mẫu" cho sự sáng tạo.

"Tôi đã thay đổi suy nghĩ khi biết các bạn chỉ mới học vài tháng"

Đó là câu anh Tuấn Đoàn - CEO Colory Animation và giám khảo hạng mục 3D Animation, chia sẻ về chất lượng của mùa giải năm nay: "Tôi thực sự bị sốc và hoàn toàn bị thuyết phục. Tạo ra kết quả này chỉ sau vài tháng tiếp cận công cụ là một tốc độ tiến bộ kinh ngạc, vượt xa những lứa học viên trước đây tôi từng biết".

Cũng theo anh Tuấn, điều đáng ghi nhận không nằm ở một cảnh phim đẹp hay một hiệu ứng bắt mắt, điều đáng giá hơn là cách các đội phối hợp với nhau. Mỗi thành viên đảm nhận một vai trò khác nhau, từ dựng hình, diễn hoạt đến ánh sáng và hậu kỳ. Từng công đoạn được ghép lại để tạo nên một bộ phim hoàn chỉnh trong quỹ thời gian rất ngắn: "Một người có thể làm tốt một công đoạn. Nhưng để cả nhóm cùng hoàn thành một bộ phim trong 100 giờ là câu chuyện hoàn toàn khác".

Mỗi đội phải tự phân chia vai trò, phát triển ý tưởng và giải quyết các bài toán phát sinh trong suốt quá trình sản xuất

Khi kỹ thuật không còn là lợi thế duy nhất

Có một điểm thú vị trong chia sẻ của hội đồng giám khảo năm nay là dù đến từ những môi trường làm nghề khác nhau, họ đều có chung một nhận định: kỹ thuật không phải yếu tố tạo nên khoảng cách giữa các bài thi.

Với anh Tuấn Đoàn, điều quyết định là storytelling: "Đề bài là một bộ phim chứ không phải một bức ảnh. Một khung hình có thể rất đẹp, nhưng nếu người xem không hiểu câu chuyện thì mọi kỹ thuật đều trở nên lãng phí". Theo anh, một bộ phim được nhớ đến không phải vì có nhiều hiệu ứng hơn, mà vì biết dẫn dắt cảm xúc người xem thông qua chuyển động, nhịp kể và cách xây dựng câu chuyện.

Nhận định đó cũng được Mr. Sameer Sanishchar - Animation Mentor & Director, Trưởng ban Giám khảo Quốc tế - đồng tình: "Điều nổi bật không chỉ là năng lực kỹ thuật, mà còn là khả năng hợp tác, tư duy sáng tạo dưới áp lực và truyền tải những câu chuyện bằng ngôn ngữ hình ảnh trong khoảng thời gian rất giới hạn". Theo ông Sameer, đó cũng chính là những phẩm chất mà ngành công nghiệp truyền thông và giải trí đang tìm kiếm ở thế hệ nhà sáng tạo mới.

Bên cạnh kỹ năng sử dụng phần mềm, storytelling và khả năng phối hợp mới là yếu tố tạo nên khác biệt

Điều còn lại sau 100 giờ

Chỉ một vài đội sẽ bước lên bục nhận giải nhưng với phần lớn người tham gia, giá trị của 100 giờ không dừng ở một chiếc cúp hay một bộ phim hoàn chỉnh. Đó có thể là lần đầu tiên họ tranh luận với đồng đội để bảo vệ một ý tưởng, là cảm giác hồi hộp khi chờ những khung hình cuối cùng render xong trước deadline, hay khoảnh khắc cả nhóm cùng thở phào khi sản phẩm được nộp đúng giờ. Những trải nghiệm ấy rất giống với công việc mà họ sẽ gặp sau này.

Cuộc thi được tổ chức đồng thời tại nhiều cơ sở Arena Multimedia và MAAC, tạo nên một sân chơi chung cho học viên trong toàn hệ thống

Anh Tuấn Đoàn chia sẻ rằng nếu sau 100 giờ ấy, các bạn vẫn cảm thấy hào hứng với quá trình làm việc, rất có thể mình đã chọn đúng nghề.

Ở góc nhìn quốc tế, ông Sameer cũng tin rằng những sân chơi như 100 giờ đang góp phần chuẩn bị cho người trẻ nhiều hơn một kỹ năng chuyên môn: "Những sáng kiến như thế này đang góp phần tạo nên một thế hệ nhà sáng tạo có khả năng cạnh tranh toàn cầu, sẵn sàng cho một ngành công nghiệp truyền thông và giải trí luôn vận động", ông chia sẻ.

Sau 100 giờ, điều các đội mang về trải nghiệm làm việc nhóm, xử lý áp lực và trưởng thành trong tư duy sáng tạo

Có lẽ vì vậy, điều 100 Hours - Global Creative Marathon 2026 để lại không chỉ là những bộ phim ngắn, quan trọng hơn, đó là cơ hội để người trẻ bước ra khỏi lớp học, thử mình trong một môi trường nhiều áp lực hơn và tự trả lời một câu hỏi mà sớm hay muộn ai cũng phải đối diện: Mình có thực sự thuộc về ngành sáng tạo hay không?