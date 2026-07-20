13 bác sĩ Đại học Đại Nam trúng tuyển bác sĩ nội trú, khẳng định chất lượng đào tạo

Khóa Bác sĩ Y khoa đầu tiên của Trường Đại học Đại Nam đã ghi dấu bằng những kết quả ấn tượng: 95,4% sinh viên tốt nghiệp đúng tiến độ; 13 tân bác sĩ trúng tuyển chương trình bác sĩ nội trú, 1 thủ khoa chuyên ngành Sản Phụ khoa; nhiều bác sĩ được tuyển dụng ngay sau tốt nghiệp tại các cơ sở đào tạo y khoa hàng đầu.

Những kết quả này là minh chứng rõ nét cho chất lượng đào tạo gắn với thực tiễn của Nhà trường.

Khóa Bác sĩ Y khoa đầu tiên của Trường Đại học Đại Nam ghi dấu bằng những kết quả đầu ra ấn tượng, khẳng định chất lượng đào tạo. Ảnh DNU

Khóa bác sĩ đầu tiên tạo dấu ấn bằng kết quả đầu ra

Ngay trước lễ tốt nghiệp, 7/8 sinh viên dự thi chương trình bác sĩ nội trú tại Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên đã xuất sắc vượt qua kỳ tuyển chọn, trong đó có 1 thủ khoa chuyên ngành Sản Phụ khoa. Đây là dấu mốc đầy ý nghĩa đối với khóa Bác sĩ Y khoa đầu tiên của Trường Đại học Đại Nam.

Ít ngày sau lễ tốt nghiệp, Khoa Y tiếp tục đón nhận thêm tin vui khi 6 tân bác sĩ được tuyển chọn vào chương trình bác sĩ nội trú của Trường Đại học Y Dược Hải Phòng.

Đến thời điểm hiện tại, 13 bác sĩ trẻ của trường Đại học Đại Nam đã giành suất đào tạo bác sĩ nội trú tại các cơ sở đào tạo y khoa uy tín trên cả nước.

Bên cạnh đó, nhiều tân bác sĩ khác đang tham dự kỳ tuyển sinh tại Trường Đại học Y Hà Nội, Trường Đại học Y Dược - Đại học Quốc gia Hà Nội, Trường Đại học Y Dược Huế và Trường Đại học Y Dược Thái Bình…

Trong đào tạo y khoa, bác sĩ nội trú được xem là chương trình sau đại học có yêu cầu tuyển chọn khắt khe bậc nhất. Để giành được suất đào tạo, thí sinh phải đáp ứng đồng thời các tiêu chí về kiến thức chuyên môn, năng lực tư duy lâm sàng, khả năng nghiên cứu và bản lĩnh nghề nghiệp.

13 tân bác sĩ trúng tuyển bác sĩ nội trú ngay trong năm tốt nghiệp. Ảnh DNU

Không chỉ tạo dấu ấn tại kỳ thi bác sĩ nội trú, khóa Bác sĩ Y khoa đầu tiên còn ghi nhận nhiều kết quả đầu ra tích cực. 95,4% sinh viên tốt nghiệp đúng tiến độ, trong đó có 1 sinh viên tốt nghiệp loại xuất sắc, 27 sinh viên tốt nghiệp loại giỏi, 53 sinh viên tốt nghiệp loại khá, 2 sinh viên tốt nghiệp loại trung bình khá.

Nhiều tân bác sĩ đã được các bệnh viện, cơ sở y tế tuyển dụng ngay sau khi tốt nghiệp. Nhiều người tiếp tục bước vào hành trình học tập chuyên sâu tại các trường đại học y dược hàng đầu, mở rộng con đường phát triển chuyên môn và nghiên cứu.

"Đại học Đại Nam đào tạo những bác sĩ có thể tiếp tục chinh phục những nấc thang học thuật cao hơn"

PGS.TS Đào Thị Thu Giang - Hiệu trưởng Trường Đại học Đại Nam cho biết, kết quả của khóa Bác sĩ Y khoa đầu tiên là niềm vui lớn đối với nhà trường, đồng thời khẳng định định hướng đầu tư bài bản cho khối ngành Sức khỏe.

Môi trường học tập của sinh viên Y khoa Đại học Đại Nam. Ảnh DNU

"Đại học Đại Nam hướng tới đào tạo những bác sĩ có chuyên môn vững vàng, giàu y đức, có năng lực nghiên cứu và khả năng phát triển ở những bậc học cao hơn. Thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục đầu tư mạnh mẽ về đội ngũ, cơ sở thực hành và hợp tác quốc tế để đào tạo nguồn nhân lực y tế chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu của ngành và xã hội", PGS.TS Đào Thị Thu Giang chia sẻ.

Theo Hiệu trưởng Trường Đại học Đại Nam, đào tạo nguồn nhân lực y tế chất lượng cao sẽ tiếp tục là một trong những chiến lược phát triển trọng tâm của nhà trường trong giai đoạn tới.

Trung tâm tiền lâm sàng hiện đại của trường Đại học Đại Nam. Ảnh DNU

Thành công sau tốt nghiệp là thước đo trung thực nhất của chất lượng đào tạo

TTND.PGS.TS Hoàng Đức Hạnh - Trưởng khoa Y, nguyên Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội - cho rằng, trong đào tạo y khoa, thành công của sinh viên sau tốt nghiệp luôn là thước đo khách quan nhất về chất lượng đào tạo.

Trường Đại học Đại Nam tiếp tục đầu tư mạnh mẽ để đào tạo đội ngũ bác sĩ chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu của ngành y tế và xã hội. Ảnh DNU

"Việc 13 sinh viên trúng tuyển bác sĩ nội trú, trong đó có một thủ khoa chuyên ngành, là minh chứng cho chất lượng đào tạo của Nhà trường. Điều đáng tự hào hơn cả là khát vọng cống hiến, tinh thần cầu thị và ý chí không ngừng vươn lên của các em - những giá trị mà Khoa Y Trường Đại học Đại Nam luôn kiên định theo đuổi", TTND.PGS.TS Hoàng Đức Hạnh chia sẻ.

Theo TTND.PGS.TS Hoàng Đức Hạnh, chương trình đào tạo của Khoa Y được xây dựng theo định hướng tăng cường thực hành, đẩy mạnh trải nghiệm lâm sàng tại các bệnh viện, đồng thời chú trọng phát triển y đức, kỹ năng giao tiếp và năng lực nghiên cứu khoa học để sinh viên có thể thích ứng nhanh với môi trường nghề nghiệp.

Đội ngũ giảng viên khoa Y trường Đại học Đại Nam. Ảnh DNU

Đối với một khóa đào tạo đầu tiên, những kết quả này phản ánh năng lực chuyên môn và khả năng cạnh tranh của người học sau khi tốt nghiệp. Đồng thời, đây cũng là cơ sở để Khoa Y tiếp tục rà soát, hoàn thiện chương trình đào tạo, tăng cường gắn kết giữa giảng dạy, thực hành lâm sàng và nghiên cứu khoa học nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong đào tạo nguồn nhân lực y tế.

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