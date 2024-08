10 triệu lượt khách đổ về giúp 1 tỉnh ven biển thu hơn 33.480 tỷ đồng từ du lịch: Có gì mà hot "kịch trần" đến vậy?

Theo số liệu từ Cục thống kê tỉnh Quảng Ninh, trong 6 tháng đầu năm 2024, Quảng Ninh đã đón 10,4 triệu lượt khách du lịch, tăng 18% so với cùng kỳ năm 2023, đạt tổng doanh thu đạt 22.285 tỷ đồng, tăng 34% so với cùng kỳ. Trong đó, lượng khách quốc tế đến Quảng Ninh đạt gần 2 triệu lượt, tăng 140% so với cùng kỳ.



Theo thống kê của Cục thống kê tỉnh Quảng Ninh, từ năm 2021 đến 2024, ngành du lịch Quảng Ninh đã có những bước nhảy vọt đáng kể. Sau đại dịch Covid-19, du lịch tỉnh dần phục hồi với 4,38 triệu lượt khách và doanh thu 7.745 tỷ đồng (năm 2021). Năm 2022, con số này nhảy vọt gấp nhiều lần. Cụ thể, lượt khách du lịch tăng 2,6 lần (đạt 11,6 triệu lượt), tổng doanh thu tăng 3,25 lần (đạt 25.172 tỷ đồng).

Đặc biệt, trong 2 quý đầu năm 2024, du lịch Quảng Ninh chứng kiến sự tăng trưởng mạnh mẽ khi đạt 33.480 tỷ đồng, thu hút 15,5 triệu lượt khách, cao hơn 33% so với tổng doanh thu năm 2023.

Trong đó, lượng khách quốc tế tăng trưởng ấn tượng với khoảng 2 triệu lượt, tăng gần 2,5 lần so với cùng kỳ năm 2023, đạt trên 60% kế hoạch cả năm. Top 10 thị trường khách quốc tế lớn đến Quảng Ninh là từ các quốc gia: Trung Quốc, Hàn Quốc, Đài Loan, Mỹ, Ấn Độ, Pháp, Australia, Anh, Đức, Nhật.

Theo Cổng thông tin điện tử, Sở du lịch tỉnh Quảng Ninh, các kết quả tích cực của du lịch Quảng Ninh đầu năm 2024 là nhờ thực hiện đồng bộ các giải pháp đổi mới sản phẩm, nâng cao chất lượng dịch vụ, tăng cường quảng bá xúc tiến. Với tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ của ngành du lịch, tỉnh Quảng Ninh điều chỉnh kịch bản thu hút khách du lịch cả năm lên 19 triệu lượt khách trong nước và quốc tế, tăng thêm 2 triệu lượt so với kế hoạch đề ra từ đầu năm.

Từ nay tới hết năm 2024, tỉnh tập trung tập trung phát triển thị trường du lịch nội địa và quốc tế để hiện thực hóa mục tiêu. Theo kế hoạch, 92 chương trình, sự kiện, hoạt động kích cầu du lịch sẽ được tổ chức trên địa bàn tỉnh, 37 sản phẩm du lịch mới được đưa vào khai thác. Đồng thời, tỉnh xúc tiến mở tuyến du lịch đường biển từ thành phố Bắc Hải, Quảng Tây, Trung Quốc và từ thành phố Quảng Châu, Trung Quốc đến thành phố Hạ Long, Quảng Ninh, Việt Nam, thúc đẩy tuyến du lịch đường biển từ Hải Nam đến Hạ Long.

Với lợi thế về vị trí địa lý và giá trị về tài nguyên thiên nhiên, tỉnh Quảng Ninh xác định du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn. Tỉnh có vị trí địa lý chiến lược, là cửa ngõ hội nhập thế giới của Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, điểm nút giao thương kinh tế giữa Việt Nam và các nước trong khu vực, thế giới. Đó là động lực để tỉnh đầu tư hệ thống giao thông kết nối liên vùng và quốc tế đầy đủ cả đường bộ, đường biển và đường hàng không.

Tỉnh sở hữu tuyến cao tốc dài nhất và hiện đại nhất cả nước, 2 cảng tàu khách quốc tế, 1 sân bay quốc tế hiện đại. Hệ thống giao thông đồng bộ góp phần phát huy lợi thế, tăng kết nối vùng và rộng mở cánh cửa chào đón du khách từ khắp nơi trên thế giới.

Để thúc đẩy du lịch, Quảng Ninh ưu tiên dành nguồn lực hoàn thiện kết nối hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại, tập trung phát triển các sản phẩm chất lượng, đa dạng hóa các mô hình du lịch và xây dựng văn hóa du lịch hội nhập cao. Tỉnh tập trung đầu tư phát triển và hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng, đặc biệt là hạ tầng giao thông cao tốc, cảng biển, sân bay, cửa khẩu.

Đặc biệt, Quảng Ninh có Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn là cảng hàng không đầu tiên của Việt Nam do tư nhân đầu tư với tiêu chuẩn cấp 4E, công suất nhà ga trong giai đoạn I có thể khai thác 2,5 triệu hành khách/năm; Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long chuyên biệt đón khách du lịch quốc tế đầu tiên của Việt Nam.

Theo lãnh đạo Sở Du lịch tỉnh Quảng Ninh, du khách quốc tế có thể đến với Quảng Ninh bằng những chuyến bay charter hạ cánh tại Sân bay Vân Đồn. Các hãng tàu biển dễ dàng đưa khách tham quan Vịnh Hạ Long và từ Hạ Long đi khắp các địa phương trong tỉnh nhờ sự thông thoáng, tiện lợi và nhanh chóng của dịch vụ chuyên nghiệp tại Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long. Quan trọng hơn, với kết nối giao thông đồng bộ, không cần đi theo tour, các khách lẻ dễ dàng tự mình khám phá Quảng Ninh.

Theo thông tin từ trang Chính quyền điện tử Quảng Ninh, để khai thác tiềm năng, thu hút du khách, tạo điểm đến hấp dẫn, Quảng Ninh đã không ngừng tìm tòi, khai thác, đưa vào hoạt động đa dạng sản phẩm du lịch.

Điểm nhấn là kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 vừa qua, Quảng Ninh đã tổ chức hàng chục chương trình, sự kiện, sản phẩm hấp dẫn, đổi mới, đa dạng như: Carnaval 2024 - Bừng sáng cùng kỳ quan; Lễ hội bia và chả mực, xác lập kỷ lục "Chả mực to nhất Việt Nam"; Liên hoan lân, sư, rồng; Lễ hội đền Đức Ông Trần Quốc Nghiễn; biểu diễn xiếc đường phố; chương trình Chào hè miền Sán Cố xã Quảng An… Qua đó, trong 5 ngày, tổng khách du lịch đến Quảng Ninh đạt trên 1,018 triệu lượt, tăng 48% so với cùng kỳ năm 2023 (CK). Tổng thu du lịch ước đạt 2.210 tỷ đồng, tăng 53% CK.

Đặc biệt tỉnh Quảng Ninh cũng thúc đẩy tổ chức các chương trình quảng bá du lịch qua các kênh MXH như Facebook, Tiktok… giúp du khách có nhiều cơ hội tiếp cận, tìm hiểu và du lịch Quảng Ninh thuận tiện và nhiều trải nghiệm thú vị hơn.

Du thuyền thăm quan vịnh Hạ Long là một trong những điểm nhấn du lịch cho vịnh Hạ Long nói riêng và Quảng Ninh nói riêng, giúp tỉnh thu hút hơn nữa nhiều du khách ghé tới

Theo ông Đoàn Ngọc Bảo - Phó Tổng Giám đốc APC Corporation, đơn vị kinh doanh - vận hành 3 du thuyền Ambassador Cruise tại vịnh Hạ Long - Lan Hạ: “Với những giá trị về cảnh quan, địa chất - địa mạo, sự phong phú, giàu có về sinh thái, lịch sử văn hóa, vịnh Hạ Long, Quảng Ninh là nơi có điều kiện thuận lợi để phát triển du lịch. Hiện nay, có nhiều loại hình cho khách du lịch lựa chọn như du lịch ngắm cảnh, du lịch văn hoá, du lịch sinh thái, giải trí, ngủ đêm trên vịnh… Đối với Quảng Ninh, tỉnh có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển các ngành công nghiệp, chế biến sản phẩm theo hướng xuất khẩu, trở thành trung tâm logistics, trung tâm dịch vụ phục vụ đắc lực cho phát triển kinh tế cả vùng và đặc biệt là phát triển kinh tế biển, du lịch biển với các địa danh nổi tiếng với du khách trong và ngoài nước.

Phía UBND tỉnh cũng có những quyết sách phù hợp liên quan tới du lịch để mở rộng thị trường, đa dạng hóa nguồn khách; phát huy tối đa tiềm năng du lịch 4 mùa, cũng như tạo điều kiện cho các doanh nghiệp lữ hành đưa thêm các sản phẩm mới vào khai thác, phát triển các sản phẩm du lịch mới, đón đầu mùa cao điểm khách quốc tế.

Du thuyền tại Quảng Ninh thăm quan vùng vịnh di sản được xem là một hoạt động du lịch đặc trưng của du khách khi tới đây thăm thú. Là một trong những sản phẩm du lịch độc đáo, hấp dẫn, tạo hiệu ứng, điểm nhấn cho du lịch Quảng Ninh về đêm, góp phần giảm tải cho các nhà hàng trên bờ khi vào mùa cao điểm du lịch, tạo được mô hình kinh doanh bền vững trong tương lai. Đồng thời, việc tối ưu hóa khả năng khai thác các tàu tham quan trên Vịnh, hạn chế tính chất mùa vụ, dần tiến tới hiện thực hóa mục tiêu đưa Quảng Ninh thành điểm đến Kỳ quan bốn mùa”.

Theo khảo sát, giá vé máy bay khứ hồi một số chặng trong nước đầu năm 2024 ở mức rất cao, đắt hơn ngày thường khoảng từ 500.000 đến hơn 1 triệu đồng tùy từng điểm đến. Có chặng, giá vé máy bay tăng gấp đôi.

Theo một đại lý vé máy bay chia sẻ: "Giá vé máy bay trong nửa đầu năm 2024 tăng rất nhiều so với những năm trước cho dù thế nhưng lượng khách đi lại vẫn tăng cao. Vì giá vé nội địa tăng cao nên ảnh hưởng rất nhiều đến tour du lịch nội địa. Năm nay có một nghịch lý là vé bay nội địa cao hơn cả vé bay quốc tế thành ra là lượng khách đi tour bay nội địa rất ít và đổi sang lựa chọn các địa điểm du lịch có thể di chuyển bằng đường bộ. Và Quảng Ninh là một địa phương hội tụ đầy đủ các yếu tố du lịch để hút những khách này".

Chị Thùy Linh (Thanh Xuân, Hà Nội) từng có kế hoạch đưa con đi nghỉ hè ở Đà Nẵng. Tuy nhiên, khi giá vé máy bay tăng quá cao, chị Linh quyết định lựa chọn Hạ Long là điểm đến cho chuyến du lịch hè.

Ảnh minh họa

"Hè năm nay, tôi định tổ chức chuyến du lịch Nha Trang cho gia đình, nhưng khi kiểm tra giá vé máy bay thì thấy lên đến 5 - 6 triệu đồng khứ hồi. Vì thế, gia đình tôi chuyển hướng, chọn du lịch Hạ Long, Quảng Ninh bằng ô tô cho rẻ. Kinh phí có hạn, chi phí vé máy bay quá đắt khiến gia đình phải cân nhắc nhiều".



Cung đường di chuyển từ Hà Nội đến Hạ Long rất thuận tiện. Tính tổng chi phí ăn uống, khách sạn cho chuyến đi 3N2Đ cho gia đình 2 người lớn, 2 trẻ em, gia đình chị Thùy Linh chi tiêu hết khoảng 8-10 triệu đồng. Chi phí này rẻ hơn rất nhiều so với đi du lịch ở các địa điểm xa, phải di chuyển bằng máy bay.

Chuyển hướng du lịch sang các điểm đến gần, có thể di chuyển đường bộ, chi phí thấp là cách giúp nhiều người tiết kiệm khi tình hình giá vé máy bay nội địa tăng lên trong thời gian qua. "Chặng đường từ Hà Nội đi Quảng Ninh đã rất hiện đại và đẹp. Lựa chọn du lịch gia đình tại đây vừa tiện vừa hợp lý. Gia đình tôi đã có một chuyến du lịch hè vui vẻ cùng nhau", chị Thùy Linh chia sẻ.

Ở vị trí địa đầu Đông Bắc của Tổ quốc, tỉnh Quảng Ninh được ví là một "Việt Nam thu nhỏ" do có cả biển, đảo, đồng bằng, trung du, đồi núi và biên giới; cảnh trí tươi đẹp, kỳ vĩ, hiền hòa, vô cùng sống động từ Vịnh Hạ Long đến đảo Quan Lạn, Tuần Châu, chùa Yên Tử, bến cảng Vân Đồn…

Vịnh Hạ Long - kỳ quan thiên nhiên thế giới

Nhắc đến những địa điểm tham quan hấp dẫn ở Quảng Ninh, không thể bỏ qua quần thể khu du lịch Hạ Long. Trong đó, Vịnh Hạ Long là điểm đến "bắt buộc phải check - in" của nhiều khách du lịch trong và ngoài nước. Vịnh Hạ Long được UNESCO công nhận là 1 trong 7 kỳ quan thiên nhiên thế giới, là niềm tự hào của Việt Nam.

Vịnh ôm trong mình hơn 1.900 hòn đảo đá vôi lớn nhỏ và rất nhiều hang động kỳ bí. Đến Vịnh Hạ Long, bạn có thể đi cáp treo hoặc thùy phi cơ để ngắm trọn vẹn danh lam thắng cảnh này từ trên cao.

Bán đảo Tuần Châu - điểm đến quyến rũ

Là 1 điểm du lịch "quyến rũ" trên hành trình khám phá Hạ Long, bán đảo Tuần Châu từ đâu đã rất nổi tiếng với làn nước biển trong xanh, sạch sẽ với thảm cát trắng mịn trải dài hơn 6km. Nơi đây còn địa điểm check-in ở Quảng Ninh được yêu thích với khu vui chơi giải trí hiện đại với những hoạt động thú vị như trình diễn nhạc nước, xiếc, các hoạt động vui chơi như lướt ván, đi môtô trượt nước, cano dù kéo, chèo thuyền Kayak…

Đảo Cô Tô - đảo ngọc hoang sơ

Cô Tô bao gồm hơn 50 đảo lớn nhỏ và đảo ngầm, mang vẻ đẹp hoang sơ và thơ mộng là điểm đến tại Quảng Ninh được nhiều người yêu thích. Nơi đây hấp dẫn du khách bởi vẻ đẹp hoang sơ, tự nhiên. Bãi biển Cầu Mỵ là điểm điểm ngắm bình minh đẹp nhất quần đảo và có những lớp đá trơn mượt với nhiều màu sắc và hình thù được xếp chồng lên nhau, cực kỳ đẹp mắt.

Biển Vân Đồn say đắm lòng người



Biển Vân Đồn là một quần thể bãi biển trải dài, mang vẻ đẹp hoang sơ riêng biệt nhưng đủ đẹp làm say đắm lòng người.

Biển Vân Đồn hoang sơ bình dị nhưng vô cùng quyến rũ

Ngoài ra, ở Vân Đồn còn có biển Quan Lạn, bãi tắm Minh Châu, bãi Sơn Hào, bãi Việt Mỹ… đều là những bãi biển hoang sơ, nhiều cảnh đẹp làm mê đắm những người yêu thích thiên nhiên, ham xê dịch.



Khu du lịch Yên Tử

Vùng đất Phật Yên Tử là 1 trong những địa điểm du lịch tâm linh nổi tiếng tại Quảng Ninh. Khu du lịch có hệ thống chùa chiền mang kiến trúc cổ độc đáo, hấp dẫn hàng nghìn Phật tử trên toàn quốc ghé thăm hàng năm.

Điểm đến nổi tiếng nhất ở khu du lịch này là công trình kiến trúc tâm linh chùa Trình. Đây là ngôi chùa tọa lạc ở vị trí đắc địa trên cao. Ở dưới nhìn lên, ngôi chùa dường như chạm tới mây trời. Thời điểm lý tưởng nhất để tham quan khu du lịch Yên Tử là mùa xuân trong khoảng tháng 1 đến tháng 3 âm lịch. Đây cũng là thời điểm diễn ra những lễ hội lớn tại Yên Tử và có rất nhiều đoàn hành hương về đây tu tập.

Bên cạnh đó, Quảng Ninh còn có Chùa Ba Vàng (thị trấn Hà Khẩu, Uông Bí, Quảng Ninh) nổi tiếng với bức tượng Phật Di Lặc to lớn, cao 15m, nặng 50 tấn; Thiền viện Trúc Lâm Yên Tử (chùa Lân) là nơi đất thiêng nhiều người mong muốn được 1 lần đặt chân tới…

Bảo tàng Quảng Ninh - Nơi lưu giữ tinh hoa văn hóa vùng đất mỏ

Bảo tàng Quảng Ninh nằm trên con đường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Hạ Long là một công trình kiến trúc độc đáo, được xây dựng theo lối kiến trúc hiện đại, hòa quyện với cảnh quan thiên nhiên xung quanh. Bảo tàng Quảng Ninh được thành lập vào năm 1960. Trải qua hơn 60 năm xây dựng và phát triển, bảo tàng đã trải qua nhiều giai đoạn thăng trầm, song nó luôn giữ vững vai trò là nơi lưu giữ và phát huy giá trị di sản văn hóa, lịch sử của tỉnh Quảng Ninh.

Năm 2018, Bảo tàng Quảng Ninh đã được xây dựng lại hoàn toàn theo mô hình bảo tàng hiện đại, với kiến trúc ấn tượng và các gian trưng bày đa dạng.Với tông màu xám của đá tự nhiên, kết hợp với những chi tiết gỗ và kính, Bảo tàng Quảng Ninh mới mang lại một vẻ đẹp tinh tế và đầy huyền bí và đã trở thành 1 điểm check-in không thể thiếu được của những du khách tới thăm đất mỏ.

Du lịch Quảng Ninh là điểm hẹn của nhiều du khách còn bởi sự đa dạng trong các trải nghiệm. Du khách không chỉ được thả hồn giữa khung cảnh thiên nhiên của vịnh di sản thế giới với những hang động kỳ thú, hệ thống đảo đẹp kỳ vĩ, những bãi tắm nổi tiếng, trải nghiệm những tổ hợp vui chơi giải trí sôi động, hiện đại… mà còn có thể tìm nơi tĩnh lặng với rất nhiều chùa, đền cổ kính, địa thế đẹp bậc nhất cả nước như chùa Cái Bầu (Vân Đồn), đền Cửa Ông (Cẩm Phả), quần thể danh thắng Yên Tử (Uông Bí), chùa Lôi Âm (Đại Yên)…

Năm 2023, Quảng Ninh dẫn đầu cả nước về thu hút vốn đầu tư nước ngoài

Năm 2023, Quảng Ninh thu hút số vốn đầu tư nước ngoài tới 3,11 tỷ USD, tăng 42,3% so với cùng kỳ năm ngoái, Quảng Ninh đã trở thành tỉnh dẫn đầu cả nước về thu hút vốn FDI. Quảng Ninh cũng thu hút mạnh mẽ với nhiều dự án du lịch được các nhà đầu tư mạnh tay chi tiền như Vingroup, Sun group. Tập đoàn Mường Thanh… Rất nhiều hệ thống khách sạn nghỉ dưỡng, các tổ hợp khách sạn nghỉ dưỡng, khu vui chơi giải trí hiện đại được đầu tư ở Quảng Ninh.



Du khách tới Quảng Ninh có rất nhiều sự lựa chọn lưu trú với đa dạng các loại hình từ homestay, nhà nghỉ bình dân cho đến các khu resort, khách sạn sang trọng. Một số hệ thống khách sạn, resort nổi tiếng tại Quảng Ninh có thể kể đến: Vinpearl Spa & resort Hạ Long, Yoko ONSEN Quang Hanh, Legacy Yên Tử - MGallery, Khách sạn Royal Lotus Ha Long, hệ thống 6 khách sạn của Tập đoàn Mường Thanh, Tuan Chau Resort Ha Long, A La Carte Ha Long Bay Residence...

Khu nghỉ dưỡng Yoko Onsen Quang Hanh

Đến nay, Quảng Ninh có gần 170 dự án FDI với số vốn đầu tư đăng ký trên 11,57 tỷ USD của các nhà đầu tư đến từ 20 quốc gia và vùng lãnh thổ; trong số đó, Hong Kong (Trung Quốc) dẫn đầu với 49 dự án.

Hồi đầu tháng 7/2024, Hiệp hội Greyhound Hàn Quốc (Hiệp hội KGA) vừa có đề xuất với lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh về việc đầu tư, xây dựng tổ hợp thể thao và vui chơi giải trí quốc tế khoảng 1-2 tỷ USD với quy mô từ 300-350 ha trên địa bàn tỉnh. Dự kiến tổ hợp gồm công viên vui chơi, giải trí, khu du lịch, dịch vụ thương mại, điểm thi đấu, trang thiết bị huấn luyện và cơ sở hạ tầng đi kèm, trang thiết bị vui chơi giải trí. Đồng thời, hệ thống các công trình phục vụ du lịch, thể thao như khách sạn, khu công viên nước, trượt băng, sân khúc côn cầu trên băng… cũng được dự kiến xây dựng.