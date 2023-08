10 phim truyền hình được xem nhiều nhất nửa đầu 2023

4. Tale of the Nine Tailed 1938 (Bạn trai tôi là hồ ly tinh 1938): Sau thành công của phần một năm 2020, Tale of the Nine Tailed trở lại với phần tiền truyện. Trong phim, sơn thần Lee Yeon (Lee Dong Wook) vì lý do công việc phải du hành thời gian về năm 1938. Tại đây, anh gặp lại em trai đã chết, bạn bè và đối mặt với kẻ thù mới.