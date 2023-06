10 lý do không thể “chất hơn” của giới trẻ khi lựa chọn sân chơi Solve for Tomorrow 2023

Được xem là “bến đỗ” cho những sáng tạo công nghệ tuổi thiếu niên, có nhiều lý do để tin rằng Solve for Tomorrow sẽ tiếp tục tạo nên sức hút vượt trội với các mầm non công nghệ trên hành trình “khẳng định sức trẻ, kiến tạo tương lai” sắp tới.



1. Xây dựng uy tín từ nền tảng công nghệ hàng đầu

Được phát triển và tổ chức bởi Samsung, Solve for Tomorrow cho đến nay đã bước vào mùa thi thứ 5 liên tiếp với sức nóng chưa từng hạ nhiệt. Có thể thấy, bằng chứng lớn nhất cho thành công của sân chơi công nghệ thường niên dành cho giới trẻ này chính là sự hậu thuẫn đầy uy tín từ nhà công nghệ hàng đầu thế giới. Rõ ràng, sự chỉn chu trong công tác tổ chức, sự chất lượng từ tiềm lực và nền tảng công nghệ tiên phong cùng đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm,… là những thế mạnh không thể bàn cãi mà Samsung đã tạo ra cho Solve for Tomorrow, khiến cuộc thi này trở thành nơi "đổ bộ" cho các ý tưởng công nghệ nhằm "khẳng định sức trẻ, kiến tạo tương lai".

Lễ phát động cuộc thi tại khu vực miền Nam thu hút nhiều bạn trẻ quan tâm

2. Lấy giáo dục STEM làm cốt lõi

STEM ngày nay được xem là nền tảng trong việc tháo gỡ nhiều vấn đề đang tồn tại trong xã hội và dần trở thành môn học tại nhiều nước trên thế giới. Không nằm ngoài vòng xoáy của thời cuộc, nhà phát triển công nghệ hàng đầu thế giới đã phát triển sân chơi Solve for Tomorrow, minh chứng cho nỗ lực thúc đẩy giáo dục STEM của Samsung. Tại Việt Nam, Solve for Tomorrow luôn lấy giá trị giáo dục STEM làm nền tảng cốt lõi, cung cấp cho thế hệ trẻ kiến thức và năng lực cần thiết để thích ứng và phát triển trong thế giới và nền kinh tế đang thay đổi nhanh chóng.

STEM là nền tảng cốt lõi trong việc thúc đẩy sự phát triển của xã hội

3. Liên tục cập nhật những xu hướng công nghệ mới nhất

Sự chậm trễ trong việc tiếp thu kiến thức và các xu hướng công nghệ mới nhất có thể làm cho hiểu biết nền tảng về công nghệ trở nên cũ kỹ, là tiền đề cho những ý tưởng lỗi thời. Sở hữu những công nghệ tiên tiến tiên phong, thông qua Solve for Tomorrow, Samsung luôn mong muốn truyền tải và cung cấp những kiến thức, xu hướng mới nhất về công nghệ trên toàn cầu đến giới trẻ Việt. Hàng năm, Solve for Tomorrow đều cung cấp bài giảng mới nhất về STEM cũng như kỹ năng mềm xuyên suốt chương trình tới các học sinh lẫn giáo viên thông qua nhiều buổi huấn luyện, giảng dạy. Những kiến thức và kỹ năng được cập nhật liên tục này sẽ là nền tảng tốt nhất để các bạn trẻ nuôi dưỡng giấc mơ công nghệ của bản thân, tự tin tiến vào tương lai số.

4. Chú trọng đào tạo kỹ năng mềm

Tương lai của thế giới thuộc về công nghệ. Nhưng để có đủ bản lĩnh làm chủ công nghệ, thế hệ tương lai không chỉ cần nền móng kiến thức vững vàng, mà còn phải trang bị cho mình những kỹ năng mềm hữu ích. Ý thức điều này, bên cạnh những khóa đào tạo kiến thức STEM xuyên suốt chương trình, Solve for Tomorrow còn chú trọng hướng dẫn các kỹ năng mềm cần thiết để các tài năng công nghệ trẻ có thể phát triển năng lực sáng tạo và hoàn thành dự án tại cuộc thi, cũng như trong tương lai. "Một trong số những kỹ năng quan trọng nhất các bạn trẻ sẽ được trang bị tại cuộc thi chính là kỹ năng thuyết trình. Mỗi đội thi sẽ phải vận dụng kỹ năng này trong suốt cuộc thi để thuyết phục ban tổ chức lựa chọn dự án của mình. Vì thế, hiểu biết và thực hành về kỹ năng mềm trong sáng tạo là rất quan trọng", đại diện BTC cho biết.

Cuộc thi còn chú trọng đào tạo kỹ năng mềm dành cho học sinh tham dự

5. Sự hỗ trợ từ những chuyên gia hàng đầu lĩnh vực

Có ý kiến cho rằng sáng tạo luôn là một hành trình đơn độc, nhưng điều đó tuyệt nhiên không hề xảy ra tại Solve for Tomorrow. Ưu tiên tính học hỏi và kế thừa, tại đây, mỗi đội thi cùng với dự án của mình đều được đồng hành bởi một đội ngũ chuyên gia hàng đầu, bao gồm những giảng viên với nhiều năm kinh nghiệm đào tạo về Công nghệ và STEM, cùng các kỹ sư sở hữu kinh nghiệm dày dạn đến từ Samsung. Họ sẽ là người theo sát hành trình của các thí sinh tại cuộc thi, hỗ trợ các bạn trẻ từ định hướng, kiến thức, kinh nghiệm đến cả việc "lên dây cót" tinh thần khi gặp khó. Đã có trường hợp ở các mùa thi trước, nhiều đội thi suýt nữa phải bỏ cuộc vì quá nhiều trở ngại khách quan khiến tiến độ dự án không được đảm bảo, tuy nhiên, nhờ có sự hỗ trợ kịp thời cả về chuyên môn lẫn tinh thần từ các thầy cô hướng dẫn, đội đã vực dậy tinh thần để tiếp tục nỗ lực hoàn thành dự án.

Các thí sinh còn được hỗ trợ từ các chuyên gia hàng đầu để hoàn thiện dự án của mình

6. Khả năng hiện thực hóa dự án từ trên giấy

Solve for Tomorrow cũng là một trong những sân chơi công nghệ hiếm hoi mà ở đó, các sáng tạo được ươm mầm trong một quá trình dài từ ý tưởng trên giấy đến giải pháp trong thực tế. Dự án "Hệ thống quản lý thư viện thông minh" đạt giải nhất bảng A mùa thi 2022 là một ví dụ. Xuất phát từ bối cảnh văn hóa đọc sách tại các thư viện công cộng bị hạn chế nhiều trong mùa dịch bệnh, đội thi Blue Dreams (Đà Nẵng) đã ấp ủ ý tưởng xây dựng một ứng dụng thông minh giúp quản lý việc mượn, trả sách từ xa, tránh tiếp xúc. Từ ý tưởng được BTC đánh giá cao, đội đã bắt tay từng bước thực hiện mô hình ứng dụng với nhiều nỗ lực. Cuối cùng, sản phẩm của đội không chỉ đã "thành hình" và được vinh danh tại cuộc thi, mà còn dự kiến được đưa vào sử dụng thí điểm tại chính trường học của các bạn, trước khi nhân rộng mô hình trong tương lai.

7. Cơ hội gặp gỡ và trao đổi cho những người bạn có cùng đam mê

Là nơi những ý tưởng lớn gặp nhau, Solve for Tomorrow cũng hẳn nhiên mang lại cơ hội gặp gỡ và trao đổi thú vị giữa những người bạn đồng trang lứa có cùng đam mê công nghệ, cùng chung lý tưởng, mối quan tâm và trách nhiệm với xã hội. Sự đồng điệu này không chỉ nuôi lớn những tình bạn ý nghĩa, mà còn có thể là nền móng cho những sự hợp tác để tạo ra nhiều dự án sáng tạo có giá trị hơn nữa trong tương lai, khi những tài năng về cùng một "chiến tuyến".

8. Nền móng vững chắc cho tương lai

Quay trở lại tầm nhìn "cùng nhau vì tương lai" của Samsung và sứ mệnh thúc đẩy giáo dục STEM, trao quyền làm chủ tương lai cho giới trẻ từ Solve for Tomorrow, sân chơi công nghệ độc đáo này không chỉ là "bến đỗ" cho các ý tưởng của hôm nay, mà còn là bệ phóng, là nền móng vững chắc nuôi dưỡng thế hệ tương lai tự tin, bản lĩnh tiến vào kỷ nguyên mới với đủ đầy hành trang kiến thức, kỹ năng và sức trẻ. Tương lai đó không chỉ là sự nghiệp của riêng mỗi người, mà còn là tương lai của nhân loại, nơi các vấn đề luôn được chung tay giải quyết nhằm mang lại một xã hội tốt đẹp hơn.

9. Cơ hội sở hữu phần quà có giá trị

Sẽ là thiếu sót lớn nếu bỏ qua tổng giải thưởng lên đến 8 tỷ đồng, vốn được xem là động lực mạnh mẽ mang tính "định lượng" cho sức sáng tạo của các tài năng trẻ tại Solve for Tomorrow 2023. Với giải thưởng lớn chưa từng có và cao gấp 4 lần mùa thi trước, những kỳ vọng vào sự bùng nổ ý tưởng vượt trội trong mùa thi năm nay là hoàn toàn có cơ sở.

10. Đem thêm cơ hội học tập công nghệ về cho trường mình

Cuối cùng và đặc biệt hơn bao giờ hết, đội đạt giải Quán quân Solve for Tomorrow 2023 sẽ mang về cho trường một phòng STEM LAB trị giá lên đến 1 tỷ đồng. Đây là lần đầu tiên giải thưởng này xuất hiện tại cuộc thi, ghi nhận thêm một nỗ lực của Samsung trên hành trình mở rộng cơ hội học tập công nghệ, tiếp cận nhiều học sinh tại các trường hơn nữa, thay vì chỉ giới hạn giải thưởng cho cá nhân các thí sinh.