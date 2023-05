10 kem chống nắng của mỹ nhân Á - Âu: Một nửa trong số đó có giá bình dân, ai cũng mua được

Xoài Non - Kem chống nắng MartiDerm The Originals Proteos Screen SPF50+ Fluid Cream

Trên Instagram của mình, Xoài Non từng tiết lộ dòng kem chống nắng khiến cô mê mệt đến nỗi phải mua vài hộp về dùng dần. Sản phẩm mà Xoài Non lựa chọn là kem chống nắng MartiDerm The Originals Proteos Screen SPF50+ Fluid Cream. Sản phẩm này là loại chống nắng phổ rộng với công thức chứa phức hợp Spectrum Complex cung cấp khả năng bảo vệ da toàn diện trước các tia UVA1, UVA2, UVB, IR, HEV, đồng thời ngăn ngừa và làm giảm các dấu hiệu lão hoá sớm. Giá bán của em này rơi vào khoảng 1,3 triệu đồng.

Nơi mua: MartiDerm Vietnam Giá: 1,3 triệu

Doãn Hải My - Xịt chống nắng Anessa SPF50+ PA++++

Người yêu của cầu thủ Đoàn Văn Hậu lựa chọn chai xịt chống nắng nổi tiếng của thương hiệu Anessa để sử dụng mỗi khi đi biển hoặc ra ngoài trời. Em này được hãng ứng dụng công nghệ Auto Booster mới giúp màng chống UV trở nên bền vững khi tiếp xúc với độ ẩm bên ngoài. Chai xịt chống nắng này còn chứa 50% thành phần dưỡng da từ chiết xuất trà xanh Uji Kyoto, rễ cam thảo, rễ hoa hồng vàng, Super HA, Collagen, Glycerin giúp chống lão hóa sớm và dưỡng da mịn mượt.

Nơi mua: Sociolla Giá: 341k

Châu Bùi - Kem chống nắng Sunplay Skin Aqua Clear White

Dù kiếm được rất nhiều tiền nhưng Châu Bùi chỉ lựa chọn sản phẩm kem chống nắng giá rẻ đến từ nhà Sunplay. Sản phẩm mà cô nàng này sử dụng có giá bán chưa đến 200k nhưng lại nhận được nhiều đánh giá tích cực về khả năng dưỡng ẩm và kiềm dầu. Chưa hết, kết cấu của em này là dạng sữa mỏng nhẹ nên chị em cũng có thể sử dụng như lớp nền trước khi makeup.

Nơi mua: Sociolla Giá: 176k

Á hậu Huyền My - Xịt chống nắng cho tóc Fade-defying Orchid Oil

Với Á hậu Huyền My, chống nắng cho da vẫn chưa đủ cô nàng còn dùng thêm một loại xịt chống nắng chuyên dụng cho tóc mỗi khi ra ngoài. Sản phẩm mà Huyền My đầu tư chính là chai xịt Orchid Oil giúp giữ màu tóc cũng như chống tình trạng chẻ ngọn. Sản phẩm này đang được bán trên thị trường với giá khoảng 230k.

Nơi mua: Beecost Giá: 230k

Jang Won Young (IVE) - Kem chống nắng innisfree Mild Cica Suncreen Tone Up SPF 50+ PA++++

Nếu bạn thắc mắc cô nàng Jang Won Young dùng kem chống nắng gì thì câu trả lời chính là innisfree Mild Cica Suncreen Tone Up SPF 50+ PA++++. Tìm hiểu được biết, sản phẩm là dòng kem chống nắng vật lý khá nổi tiếng của thương hiệu mỹ phẩm này. Thành phần của em này có nguồn gốc từ rau má giúp làm dịu làn da kích ứng, mẩn đỏ và nhạy cảm, kết cấu mỏng nhẹ giúp hiệu chỉnh sắc da, đem lại hiệu ứng nâng tông tự nhiên.

Nơi mua: innisfree Giá: 400k

Wheein (MAMAMOO) - Kem chống nắng CNP Laboratory Tone-Up Protection Sun SPF42/PA+++

Tuýp kem chống nắng từng được cô nàng Wheein (MAMAMOO) giới thiệu là dòng kem chống nắng vật lý lai hóa học có chỉ số chống nắng SPF42 PA++++. Em này phù hợp với người làm văn phòng, ở trong môi trường có bóng mát. Kết cấu của sản phẩm khá mịn, ngoài ra còn hỗ trợ nâng tông nên chị em ít khuyết điểm trên da có thể sử dụng thay lớp nền. Sản phẩm này cũng có thể sử dụng cho mọi loại da, thậm chí là da yếu, nhạy cảm.

Nơi mua: Hebe Store Giá: 552k

Yeri (Red Velvet) - Kem chống nắng Santekai Ultra Sun Protection SPF 45 PA++

Sản phẩm có giá đắt nhất trong danh sách này chính là em kem chống nắng của cô nàng Yeri - Santekai Ultra Sun Protection SPF 45 PA++. Tuýp kem chống nắng có bao bì lạ mắt này sẽ tạo ra một lá chắn vô hình để bảo vệ da và chống lão hóa tối ưu. Chỉ số SPF của ''ẻm'' chứa các bộ lọc ánh nắng ổn định ngăn chặn cả tia UVA và UVB. Sản phẩm đang được bán với giá khoảng 2 triệu đồng.

Nơi mua: Chantecaille Giá khoảng: 2 triệu

Hyoyeon (SNSD) - Kem chống nắng Dr. Jart+ Every Sun Day Sun Stick

Kem chống nắng được Hyoyeon (SNSD) khen ngợi có tên là Dr. Jart+ Every Sun Day Sun Stick. Sản phẩm được thiết kế dạng thỏi giúp thao tác thoa kem dễ dàng và nhanh chóng hơn. Chỉ số chống nắng của em này là SPF48 PA++++ giúp bảo vệ da vượt trội trước tác động của tia UV và yếu tố bên ngoài môi trường.

Nơi mua: LJ Beauty Giá: 630k

Hailey Bieber - Kem chống nắng EltaMD UV Clear Broad-Spectrum SPF 46

Hailey Bieber từng đăng story để dành lời khen có cánh cho em kem chống nắng EltaMD UV Clear Broad-Spectrum SPF 46. Cô nàng cho biết, bản thân rất ít khi sử dụng kem chống nắng vì làn da rất dễ bị kích ứng. Tuy nhiên, sau khi sử dụng chai chống nắng của nhà EltaMD, Hailey nhận thấy sản phẩm cực kỳ phù hợp với làn da của mình nên chẳng ngần ngại giới thiệu cho các chị em.

Nơi mua: EltaMD.vn Giá: 830k

Selena Somez - Kem chống nắng Drunk Elephant Umbra Sheer Physical Daily Defense SPF 30

Ưu điểm của sản phẩm kem chống nắng vật lý được Selena Gomez lựa chọn chính là khả năng chống tia UV và chống oxy hoá mạnh mẽ. Không những vậy, em này cũng hỗ trợ làm dịu, làm mát da nên sử dụng vào mùa hè là cực kỳ hợp lý. Thành phần của Drunk Elephant Umbra Sheer Physical Daily Defense SPF 30 cũng lành tính và an toàn nên được Selena hết mực cưng chiều.