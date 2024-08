10 giây cung thủ Hàn Quốc bị ong đậu vào tay trong trận chung kết Olympic hút ngay 40 triệu views, netizen tiếc cho nỗ lực ăn tập nhưng kết quả khiến tất cả ngỡ ngàng

Nữ cung thủ Hàn Quốc bị ong đậu vào tay ở cú bắn quyết định

Olympic Paris 2024 đang diễn ra với nhiều câu chuyện và hình ảnh ấn tượng. Mới đây, cư dân mạng chia sẻ rần rần đoạn video chỉ ngắn 10 giây ghi lại khoảnh khắc kịch tính khi nữ cung thủ Hàn Quốc đang thực hiện cú bắn quyết định trong trận chung kết Olympic nhưng bị một con ong bay tới tác động.

Tình huống diễn ra trong trận chung kết bắn cung nội dung đồng đội nữ. Bộ ba cung thủ Jeon Hun-young, Lim Si-hyeon, Nam Su-hyeon của Hàn Quốc cạnh tranh quyết liệt cùng các cung thủ đến từ Trung Quốc. Hai đội hòa nhau 4-4 sau hai vòng đầu tiên và phải bước vào loạt bắn tie-break quyết định. Tại đây, mỗi cung thủ của 2 đội sẽ bắn 1 mũi tên luân phiên.

Và người xem qua truyền hình đã phát hiện ra khoảnh khắc một con ong bay đến đậu trên tay của cung thủ Lim Si-hyeon ngay khi cô sắp bắn. Cư dân mạng bày tỏ nỗi tiếc nuối cho nữ VĐV khi bao nỗ lực ăn tập suốt 4 năm lại bị tác động bởi yếu tố ngoại cảnh. Video ngắn 10 giây của Lim Si-hyeon thu hút hơn 41 triệu lượt xem trên nền tảng Twitter.

Nữ cung thủ Lim Si-hyeon bị ong đậu lên tay khi thi đấu chung kết Olympic

Tuy nhiên, tất cả đều phải ngỡ ngàng khi biết kết quả. Lim Si-hyeon đã cùng Jeon Hun-young, Nam Su-hyeon đã đánh bại đối thủ Trung Quốc với tỉ số 29-27 ở loạt tie-break, qua đó giành chiến thắng với kết quả chung cuộc 5-4, đem về tấm HCV nội dung đồng đội nữ cho xứ kim chi.

Việc bị ong đậu lên tay không ảnh hưởng tới màn trình diễn của Lim Si-hyeon - nữ hoàng bắn cung thế hệ mới của Hàn Quốc. Đây là chiếc HCV thứ 10 của Hàn Quốc ở nội dung bắn cung đồng đội nữ Olympic. Hàn Quốc duy trì sự thống trị hoàn toàn của mình khi giành mọi huy chương vàng kể từ khi môn bắn cung đồng đội nữ được đưa vào Thế vận hội năm 1988.

Video Lim Si-hyeon bị ong đậu lên tay hút 41 triệu views

Trước đó vào ngày 25/7, ở vòng phân hạng nội dung cung 1 dây cá nhân nữ, Lim Si-hyeon cũng có màn thi đấu xuất thần, phá luôn kỉ lục thế giới. Sau 72 mũi tên, Lim Si-hyeon có 694 điểm, phá kỉ lục 692 điểm do VĐV tiền bối Kang Chae-young thiết lập được ở giải vô địch thế giới năm 2019 và bỏ xa kỉ lục Olympic (680 điểm) do nữ cung thủ An San thiết lập ở Olympic Tokyo 2020.

Ngoài ra, ở vòng loại nội dung đồng đội nữ, bộ ba Lim Si-hyeon, Nam Su-hyeon và Jeon Hun-young với tổng điểm 2.046 cũng phá kỉ lục Olympic của An San - Kang Chae-young - Jang Min-hee (2.032 điểm) ở Olympic Tokyo 2020.

Thành tích của bộ ba cung thủ Hàn Quốc Lim Si-hyeon, Jeon Hun-young, Nam Su-hyeon còn ý nghĩa hơn khi cả ba đều có lần đầu tiên thi đấu ở Olympic. Lim Si-hyeon (sinh ngày 13/6/2003) được mệnh danh là nữ hoàng bắn cung thế hệ mới của Hàn Quốc với những thành tích ấn tượng tại Thế vận hội Paris 2024.

Bộ ba cung thủ giúp Hàn Quốc giành HCV bắn cung đồng đội nữ ở Olympic Paris 2024