Mới đây, tờ báo lâu đời Starnews thực hiện một cuộc khảo sát để kỷ niệm 20 năm thành lập, công ty nghiên cứu Gallup Korea đã thực hiện khảo sát đối với 1.052 khán giả nam và nữ trong độ tuổi từ 19 đến 69 trên toàn quốc từ ngày 19 đến ngày 23. Theo kết quả được công bố, những cái tên đầy triển vọng hoạt động trong cả lĩnh vực ca hát và diễn xuất được khán giả tin tưởng bầu chọn đã xuất hiện.

Dẫn đầu bảng xếp hạng và nữ ca sĩ, diễn viên IU với 31% lượt bình chọn. IU ra mắt công chúng với tư cách là một ca sĩ solo vào năm 2008 và tiếp tục có vai diễn đầu tay trong bộ phim Dream High vào năm 2010. Đến nay IU đã có 16 năm trong nghề, hoạt động sôi nổi và thành công ở cả 2 lĩnh vực với các album nổi bật như Love Poem, Palette, ... và các vai chính trong những bộ phim đình đám: Moon Lovers, Hotel Del Luna, My Ahjusshi ... Qua hàng loạt thành tựu, IU khẳng định tên tuổi khi nhận các giải thưởng danh giá như Digital Daesang/ Song of the Year tại Golden Discs Awards (2018), Best New Actress tại KBS Drama Awards (2013) ... và được đề cử ở các giải thưởng lớn như Baeksang Arts Awards, Korea Drama Awards ... Không chỉ có nhan sắc, danh tiếng mà IU còn sở hữu khối tài sản hơn 50 tỷ won (1.000 tỷ đồng). Năm 2021, tờ South China Morning Post đưa tin, IU là nữ nghệ sĩ Kpop có khối tài sản cao nhất giới giải trí.

Diễn xuất của IU trong Hotel Del Lune được đánh giá cao

Xếp ở vị trí thứ 2 là nữ ca sĩ, diễn viên Lim YoonA với 23% lượt bình chọn. Lim YoonA thuộc nhóm nhạc nữ huyền thoại Girl's Generation và bắt đầu diễn xuất từ năm 2012. Cho đến nay, YoonA đã dẫn dắt nhiều bộ phim nổi tiếng như Love Rain, The K2, Big Mouth, King the Land.

YoonA trong King The Land mới lên sóng gần đây

Trong danh sách có sự góp mặt những gương mặt trẻ tuổi như Cha Eun Woo với 23% lượt bình chọn, xếp ở vị trí thứ 3; Jisoo (BlackPink) với 9% lượt bình chọn xếp ở vị trí thứ 8. Và trong danh sách có gương mặt được giới chuyên môn đánh giá cao như Doh Kyung Soo (EXO) xếp vị trí số 5 với 17% lượt bình chọn.

Jisoo cũng kì vọng trở thành một diễn viên xuât sắc trong tương lai

Diễn xuất của Cha Eun Woo ngày càng tiến bộ

D.O là người được giới chuyên môn đánh giá co

Danh sách top 10 diễn viên toàn năng nhất Hàn Quốc: 1. IU - 31%

2. Lim YoonA (SNSD) - 23%

2. Cha Eun Woo - 23%

4. Jung EunJi (Apink) - 18%

5. Doh Kyung Soo (EXO) - 17%

6. Lee Junho (2PM) - 15%

7. Lim Young Woong - 11%

8. Jisoo (BlackPink) - 9%

9. Kwon EunBi - 8%

10. Choi SooYoung (SNSD) - 7%