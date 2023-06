1 tân binh mới ra mắt đã được Lưu Thiên Hương khen: "Nốt nào anh Bằng Kiều lên được là bạn lên được hết…"

Chiều 6/6, buổi showcase ra mắt album NAM23 của Ngô Đình Nam đã chính thức diễn ra. Từng là một nhà sáng tạo nội dung trên MXH đình đám, sau quãng thời gian dài chuẩn bị, Ngô Đình Nam đổi nghệ danh thành NAM23, anh và ekip qua đó cũng chính thức tuyên bố việc đi theo con đường của một "ca sĩ indie".

Trong buổi showcase, NAM23 đã mở màn sự kiện bằng tiết mục tự đệm đàn piano cùng live band loopstation (1 hình thức trình diễn âm nhạc mới tại Việt Nam) trong ca khúc U OH U OH – bài hát mở màn album NAM23. Tiếp theo đó, NAM23 cùng CiiN và vũ đoàn khuấy động sân khấu với ca khúc tropical She's So 2 vừa ra mắt trước đó.

Có mặt dưới hàng ghế khán giả, bên cạnh những nhà sáng tạo nội dung nổi tiếng, còn có sự xuất hiện của nhạc sĩ Lưu Thiên Hương, ca sĩ Nguyễn Trần Trung Quân, giám đốc sáng tạo Denis Đặng, giáo viên thanh nhạc Nguyễn Bá Phú Quý,... Lưu Thiên Hương từng là giáo viên chủ nhiệm lớp mà Ngô Đình Nam theo học trong thời gian anh học tập tại Nhạc viện TP.HCM.

Nhạc sĩ Lưu Thiên Hương cho biết thuở ban đầu, giọng hát của Ngô Đình Nam chưa được tốt nhưng qua quá trình nỗ lực luyện tập, giọng hát của anh chàng đã được cải thiện rất nhiều. Giáo viên chủ nhiệm của Ngô Đình Nam khẳng định: "Nốt nào của anh Bằng Kiều lên được là Nam lên được hết, và lên rất đẹp vì càng lên cao giọng bạn càng hay..."

Lưu Thiên Hương chia sẻ về cậu học trò Ngô Đình Nam.

Trong buổi showcase, NAM23 tâm sự rằng anh muốn theo đuổi con đường ca hát cũng như trở thành nghệ sĩ sáng tác một cách nghiêm túc và chuyên nghiệp. NAM23 cho biết: "Nam đã ý thức được thứ mình muốn theo đuổi và tập trung toàn bộ năng lượng cho nó. Thực sự album lần này đúng ra sẽ được ra mắt sớm hơn. Nhưng trước đó, Nam trải qua một biến cố về kinh tế và tinh thần. May mắn trong khoảng thời gian này Nam có âm nhạc làm bạn và Nam nhận ra nếu không bắt đầu làm ngay bây giờ thì sợ rằng tương lai không còn giữ được lửa nên Nam cố gắng vay mượn làm sản phẩm".



Nói về việc phát triển hình tượng nghệ sĩ Indie vì những ca khúc trong album NAM23 đều do chính anh chàng sáng tác, thu âm và tự thực hiện những bản phối demo, NAM23 trải lòng: "Đây cũng chính là xu hướng của các nghệ sĩ hiện tại. Hướng phát triển này giúp Nam đưa được cái tôi của mình vào sản phẩm nhiều nhất có thể. Khi tự mình thực hiện những bản thu, bản phối, Nam hiểu hơn mình cần gì và làm được gì cho âm nhạc của mình.

Việc sáng tác cũng giúp Nam chia sẻ câu chuyện riêng của mình đến khán giả chứ không phải mượn câu chuyện của bất kỳ ai. Ngoài ra một lợi thế nữa của việc sáng tác là Nam sẽ hiểu rõ quãng giọng ưu thế trong giọng hát để triển khai trong sản phẩm. Từ đó, giúp Nam tiết kiệm được nhiều thời gian và chi phí sản xuất. Điều này giúp Nam tạo ra sự khác biệt trong làn sóng TikToker chuyển hướng theo đuổi âm nhac, Nam xin nhấn mạnh Nam không phải là một ca sĩ. Hình tượng Nam hướng đến là một nghệ sĩ trình diễn – nhạc sĩ".

Được biết, lần lượt các bài hát trong album NAM23 sẽ chính thức phát hành vào các ngày 6/6, 9/6, 12/6, 15/6, 18/6, 21/6, 24/6, 27/6 và sau đó sẽ phát hành 7 MV vào tháng 7 tới trên kênh Youtube của Ngô Đình Nam (NAM23).