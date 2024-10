1 stylist tóc “bóc phốt” đồng loạt 3 mỹ nhân showbiz thái độ lồi lõm, coi nhân viên như người hầu

Trong podcast mới What It Was Like, nhà tạo mẫu tóc nổi tiếng Emanuel Miller đã "bóc phốt" Anne Hathaway, Jennifer Lopez và Blake Lively là những ngôi sao hạng A tệ nhất ông từng làm việc cùng. Emanuel Miller tố Anne Hathaway: "Anne chưa bao giờ nhìn nhận tôi như 1 con người. Trong 4 tháng rưỡi, cô ấy đối xử với tôi như người hầu".

Nhà tạo mẫu tóc cho biết con gái ông đã đóng thế cho Anne Hathaway trong bộ phim đó nhưng nữ diễn viên không 1 lần hỏi về gia đình ông: "Tôi đích thân làm tóc cho Anne, chỉ 1 đối 1, tôi chỉ làm tóc cho cô ấy. Cô ấy không bao giờ nói 'Con gái anh thế nào? Anh còn con khác không?' hay 'Anh kết hôn bao lâu rồi?'. Không có bất kỳ cuộc trò chuyện cá nhân nào". Emanuel Miller giải thích rằng trong suốt quá trình làm nghề, ông đã có nhiều cuộc trò chuyện thân thiện, nồng ấm với những ngôi sao khác như Cate Blanchett, Johnny Depp và Tom Hanks.

Nhà tạo mẫu tóc nổi tiếng cho biết...

... Anne Hathaway đối xử với ông như người hầu

Nhà tạo mẫu tóc tiếp tục kể về trải nghiệm xấu với Jennifer Lopez nhiều năm trước: "Đột nhiên chúng tôi được thông báo vị khách tiếp theo là Jennifer Lopez. Họ yêu cầu dọn sạch phòng ngay lập tức để quay chương trình trò chuyện hậu trường. Bầu không khí trở nên hoảng loạn. Tôi đã tham gia nhiều chương trình trò chuyện hậu trường nhưng chưa bao giờ có trải nghiệm tệ đến thế".

Emanuel Miller vừa đi ra ngoài thì phát hiện để quên áo khoác nên đã quay lại lấy. Khi quay lại, Jennifer Lopez đã bước vào phòng: "Jennifer chỉ nhìn tôi với ánh mắt vô hồn, rồi quay qua nhìn vệ sĩ như ra lệnh dọn đống rác trong phòng. Kiểu 'Tại sao căn phòng này không được dọn sạch?'. Emanuel Miller rất ngạc nhiên trước thái độ của Jennifer Lopez, vì trước đó từng hợp tác trong phim Monster In Law rất vui vẻ.

Jennifer Lopez bị tố có thái độ tồi tệ

Blake Lively là ngôi sao tiếp theo bị Emanuel Miller "bóc phốt". Emanuel Miller chia sẻ rằng ông là nhà tạo mẫu tóc cho nữ diễn viên trong bộ phim Hick năm 2011. Blake Lively đã mời ông và các thành viên khác trong đoàn đi ăn trưa. Tuy nhiên khi họ đến nơi, không có bất kỳ bữa trưa nào và Emanuel Miller - Blake Lively đã có 1 cuộc gặp gỡ đầy khó chịu.

Blake Lively cũng bị "bóc phốt"

Page Six đã liên hệ với người đại diện của Jennifer Lopez và Blake Lively nhưng không nhận được câu trả lời. Còn phía Anne Hathaway đáp: "Thật không may khi nghe rằng ký ức của Emanuel Miller về thời gian chúng tôi bên nhau khác xa với ký ức của tôi. Tôi vẫn luôn cầu chúc mọi điều tốt đẹp nhất cho ông ấy".

Nguồn: Page Six