1 sao nam Vbiz bị cảnh báo không được làm điều này với Trấn Thành

Không chỉ là 1 MC hoạt ngôn trên sân khấu, Trấn Thành còn gây ấn tượng khi góp mặt trong các chương trình truyền hình thực tế. Ở Chạy đi chờ chị, nam MC từng chứng minh là người có thể lực tốt, mỗi pha "đấu vật" đều khiến khán giả phải trầm trồ. Mới đây, biệt danh "Khủng long" của Trấn Thành lần nữa bị netizen nhắc lại.

Cụ thể, ca sĩ Anh Tú đã đăng clip bên trong hậu trường concert Anh Trai Say Hi. Nam ca sĩ có hành động đọ sức khi đề nghị nhấc bổng Trấn Thành bằng 2 tay. Khi đó, Trấn Thành lộ rõ biểu cảm "10 phần bất lực" thế nhưng vẫn chiều theo thử thách của đàn em thân thiết. Có thể thấy, Anh Tú đã rất khó khăn mới có thể bế Trấn Thành lên.

Tuy nhiên, về phía ông xã Hari Won, anh chỉ mất tầm 5 giây để ẵm Anh Tú lên. Khoảnh khắc Trấn Thành thực hiện thử thách dễ dàng và nhanh gọn khiến netizen trầm trồ. Bên dưới phần bình luận của clip này, netizen đồng loạt "cảnh báo" Anh Tú nên biết lượng sức, đừng chơi những thử thách thế này với Trấn Thành vì ai cũng biết nam MC có thể lực cực tốt.

Clip: Trấn Thành và Anh Tú đọ sức, phần thắng thuộc về nam MC

Anh Tú khổ sở mới có thể bế được Trấn Thành lên

Trong khi đó, nam MC thực hiện động thái này nhanh gọn và dứt khoát

Một số bình luận của cư dân mạng:

- Không phải tự nhiên mà có câu "Tiêu diệt Trấn Thành" đâu Anh Tú, coi Chạy đi chờ chi đi là rõ.

- Trấn Thành mạnh lắm, ổng có biệt danh là "Khủng long" mà.

- Xem clip này xong mong chờ Trấn Thành tái xuất ở Chạy đi chờ chi quá.

- Hồi trước giờ thấy Anh Tú khoẻ, ai cũng ẵm lên quay vòng vòng mà nay mới thấy không là gì với Trấn Thành.

- Nhắc Anh Tú không chơi thế nữa nhé, đọ sức với Trấn Thành chỉ có thua thôi.

Anh Tú ngã sõng soài sau màn thách đấu với Trấn Thành

Nếu nhắc đến một trong những nhân vật gây bão nhất Chạy Đi Chờ Chi mùa đầu tiên thì chắc chắn không thể thiếu Trấn Thành. Vốn nổi tiếng là MC hoạt ngôn và "tấu hài" đỉnh cao, nhưng khi bước vào đường đua Running Man phiên bản Việt, Trấn Thành khiến fan phải "há hốc mồm" khi bung sức chẳng thua gì các anh em trong dàn cast.

Ngay từ những tập đầu tiên, Trấn Thành đã khiến dân tình "mắt tròn mắt dẹt" khi đối đầu Trương Thế Vinh ở trò chơi xé bảng tên huyền thoại. Cứ ngỡ Voi Biển mới là người chiếm ưu thế, ai dè anh Thành nhà ta cũng "đấu vật" cực sung, máu chiến không thua gì vận động viên chuyên nghiệp. Từ đó, biệt danh "Khủng long Trấn Thành" ra đời như một lời công nhận cho tinh thần chiến đấu và sức bền không đùa được của nam MC.

Trấn Thành từng được gọi là "Khủng long" ở Chạy đi Chờ chi

Ca sĩ Anh Tú là gương mặt quen thuộc với đại đa số khán giả Việt. Chàng trai sinh năm 1992 này, ngoài nghệ danh Anh Tú còn được biết đến với một cái tên khác: Anh Tú The Voice. Anh Tú sinh ra và lớn lên tại Thái Bình. Hết phổ thông, Anh Tú theo học và tốt nghiệp trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội và có khoảng thời gian công tác tại Nhà hát Tuổi Trẻ, đi hát ở phòng trà, nhà hàng trước khi Nam tiến. Cái tên Anh Tú được công chúng chú ý từ cuộc thi The Voice 2017 với giải thưởng Á quân. Sau khi gây bão với hình tượng Voi Bản Đôn tại Ca Sĩ Mặt Nạ mùa 2, Anh Tú được khán giả ưu ái gọi là "Tú Voi". Gần đây, Anh Tú gây chú ý khi góp mặt ở Anh Trai Say Hi.