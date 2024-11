1 nhân vật làm cả bài văn "thả thính" HIEUTHUHAI, nam rapper nói 6 chữ gây bão cõi mạng!

Là rapper gen Z hot nhất showbiz Việt hiện tại, lại có vẻ ngoài điển trai, HIEUTHUHAI sở hữu cho mình lượng fan đông đảo. Đã qua thời fan âm thầm "yêu" thần tượng, fan của HIEUTHUHAI hiện tại không ngần ngại bày tỏ tình cảm với nam nghệ sĩ sinh năm 1999. Và với sự mạnh dạn của mình, hội fan của HIEUTHUHAI đã xuất hiện 1 trường hợp cực kỳ thành công trong việc gây chú ý và chinh phục "nửa kia" idol.

Theo đó, mới đây, MXH rần rần chia sẻ bài viết 1 fan bày tỏ tình cảm với HIEUTHUHAI dài như viết truyện ngôn tình, câu từ vô cùng sáng tạo, hài hước. Chủ bài viết ví HIEUTHUHAI có gương mặt "được thiên sứ hôn, đẹp làn sương sớm mai, như cầu vồng sau mưa, như vầng thái dương" hay ca ngợi ngoại hình nổi bật của nam rapper gen Z như "tác phẩm của thượng đế", "sắc đẹp bảo vệ cả địa cầu trước sự xâm chiếm của người ngoài hành tinh". Fan này còn cho biết đã dành trọn tình cảm cho HIEUTHUHAI và hỏi thần tượng rằng: "Anh có nguyện ý cùng đi với em không?".

HIEUTHUHAI vừa nhận được lời "tỏ tình" và rủ đi chơi từ fan nữ. Bài viết này hiện viral khắp cõi mạng

Màn thể hiện tình cảm và rủ đi chơi cực độc của vị fan này nhanh chóng "đến tai" HIEUTHUHAI. Dưới phần bình luận, không để fan của mình thất vọng, HIEUTHUHAI đã trực tiếp trả lời chủ bài đăng. Anh đồng ý cùng đi chơi và hỏi fan của mình rằng: "Em muốn đi đâu đây?". Tương tác giữa HIEUTHUHAI và người hâm mộ gây bão MXH vì đáng yêu cả cặp.

Trước lời rủ rê của fan, HIEUTHUHAI vội đồng ý mà chẳng e ngại gì

HIEUTHUHAI mất 4 năm để từ một tân binh trở thành gương mặt trẻ hot nhất hiện tại. Đây là 1 hành trình đáng ngưỡng mộ đối với một nghệ sĩ trẻ. Sau khi tham gia chương trình King Of Rap, nam rapper đã nhanh chóng trở thành cái tên gây bão mạng xã hội bởi ngoại hình bảnh bao, âm nhạc gần gũi và dễ viral. Sau khi tham gia chương trình 2 Ngày 1 Đêm và Anh Trai Say Hi, HIEUTHUHAI tiếp tục tạo thiện cảm với khán giả bởi sự tinh tế, thông minh cộng với tính cách hài hước. Từ đó, nam rapper thu về lượng fan nữ hùng hậu, nói đông nhất nhì hiện nay cũng không ngoa.

Sức hút của HIEUTHUHAI còn thể hiện loạt bài hit, những show diễn đông nghẹt người hâm mộ và cùng với đó là lượt thảo luận rần rần trên mạng xã hội. Giá trị thương mại của HIEUTHUHAI tăng rõ qua tần suất anh hiện diện trong những sự kiện của loạt thương hiệu danh tiếng.

HIEUTHUHAI đang là rapper có sức hút lớn trong showbiz Việt

Nhìn cách HIEUTHUHAI đi lên, nhiều người không khỏi so sánh nam rapper với ngôi sao hạng S của Vbiz, đó là Sơn Tùng. Trên mạng xã hội, không khó để bắt gặp những chủ đề thảo luận về cơ hội của HIEUTHUHAI trong việc "soán ngôi" đàn anh. Đơn cử như mới đây, netizen bàn tán rầm rộ về bảng thống kê độ thảo luận trên mạng xã hội của các nghệ sĩ từ Buzzmetrics - trang thống kê và nghiên cứu dữ liệu trên nền tảng số.

Buzzmetrics đã thống kê số liệu được tính từ 26/5-8/9 trên 224 nghệ sĩ Việt Nam. Gây chú ý trong danh sách này là 2 cái tên dẫn đầu, đó là Sơn Tùng và HIEUTHUHAI. Theo đó, trong 2 tháng 6 và 7, Sơn Tùng duy trì vị trí top 1 về mức độ thảo luận về mình trên MXH. Tuy nhiên bắt đầu giữa tháng 7 trở đi có sự bứt phá của HIEUTHUHAI. Nam rapper vượt qua nhiều nghệ sĩ khác để vươn lên vị trí thứ 2 và sau đó vượt mặt Sơn Tùng để chiếm lĩnh ngôi đầu bảng xếp hạng.

Cách HIEUTHUHAI đi lên khiến nhiều người không khỏi đặt giả thiết việc nam rapper sẽ "soán ngôi" Sơn Tùng trong thời gian tới

Cũng bởi nhan sắc nổi trội và sự thăng tiến nhanh chóng, thành công của HIEUTHUHAI luôn bị kèm theo sự nghi ngờ. Nam rapper không ít lần đối diện với những ý kiến trái chiều. Đơn cử như vừa qua, hình ảnh HIEUTHUHAI ngồi trên hàng ghế dành cho giám khảo ở Rap Việt đã tạo nên cuộc tranh cãi nảy lửa. Hay mới đây, anh ra mắt sản phẩm mới mang tên Trình để phản pháo loạt ý kiến trái chiều của antifan về câu chuyện HIEUTHUHAI bị "overrated" (đánh giá quá cao). Sau khi ra mắt, bài hát không chỉ trở thành đề tài bàn tán mà con khơi mào cho "cuộc chiến" với sự góp mặt của nhiều rapper.

Đi kèm với sự ủng hộ thì HIEUTHUAHAI cũng luôn đối mặt với những ý kiến trái chiều