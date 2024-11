1 cặp sao hàng đầu vướng tin rạn nứt vì đàng gái phải lòng "bạn trai quốc dân hot 6000%" trong showbiz?

Theo tờ Sohu, diện mạo xuống sắc nghiêm trọng của Quan Hiểu Đồng khi tham dự lễ trao giải Kim Kê (ngày 19/11) gây bàn tán trong dư luận. Nhiều người nghi vấn "em gái quốc dân" đang gặp phải chuyện không vui, nhiều khả năng liên quan đến mối quan hệ tình cảm với Lộc Hàm nên mới bỏ bê chăm sóc bản thân.

Trước đó, vào đầu tháng 11, người hâm mộ couple Lộc Hàm - Quan Hiểu Đồng đã vô cùng hoang mang khi nam ca sĩ bất ngờ xóa bài đăng quảng bá cho vai diễn, kêu gọi mọi người xem phim Tiểu Hạng Nhân Gia (tạm dịch: Gia Đình Trong Ngõ Nhỏ) của bạn gái. Động thái lạ của cựu thành viên EXO khiến fan lo lắng, cho rằng cặp đôi đang gặp trục trặc. Đáng chú ý, thời điểm Lộc Hàm xóa bài đăng ủng hộ Quan Hiểu Đồng cũng là lúc bạn gái anh đang được cư dân mạng "đẩy thuyền" nhiệt tình với Vương An Vũ. Cặp sao được khen đẹp đôi và có nhiều tương tác thân thiết, ngọt ngào như "tình nhân" ngoài đời trên màn ảnh. Do đó, dân tình nghi ngờ Quan Hiểu Đồng và Vương An Vũ có tình ý với nhau sau khi hợp tác, dẫn đến việc mối quan hệ của "em gái quốc dân" với bạn trai rạn nứt.

Lộ diện với ngoại hình tăng cân, xuống sắc, Quan Hiểu Đồng bị nghi vấn trục trặc với bạn trai lâu năm Lộc Hàm. Gần đây, Lộc Hàm gây bàn tán khi xóa bài đăng tuyên truyền phim mới của bạn gái

Tương tác gần gũi, ngọt ngào của Quan Hiểu Đồng - Vương An Vũ trong phim Tiểu Hạng Nhân Gia gây chú ý. Nhiều người nghi vấn cặp sao có "tình ý" và gán ghép họ với nhau

Giữa nghi vấn rạn nứt, Quan Hiểu Đồng và Lộc Hàm chưa lên tiếng phản hồi. Trong khi đó, nhiều khán giả cho rằng fan couple của 2 ngôi sao hàng đầu Cbiz đang làm quá vấn đề, gieo tiếng xấu cho Vương An Vũ và cả Quan Hiểu Đồng. Thực tế, việc Lộc Hàm xóa bài đăng ủng hộ bạn gái không phải do anh ghen tuông với Vương An Vũ hay trục trặc với Quan Hiểu Đồng mà là vì động thái của nam ca sĩ đã gây ra sự tranh cãi ầm ĩ không đáng có trên MXH. Fan của Lộc Hàm đã tỏ ra khó chịu, chỉ trích Quan Hiểu Đồng dựa dẫm danh tiếng của bạn trai. Trong khi fan của Quan Hiểu Đồng cũng chẳng vừa khi đáp trả bảo vệ thần tượng khiến bài đăng của Lộc Hàm trở thành bãi chiến trường. Cuối cùng, anh phải xóa bài viết thị phi.

Lộc Hàm đăng bài ủng hộ Quan Hiểu Đồng nhưng sau đó phải xóa đi vì fan của anh và bạn gái tranh cãi kịch liệt, hoàn toàn không liên quan đến Vương An Vũ

Vương An Vũ sinh năm 1998. Anh gây ấn tượng với vẻ ngoài điển trai, nam tính. Vương An Vũ bắt đầu sự nghiệp diễn xuất vào năm 2018 và gây chú ý với tác phẩm Mộng Hồi Đại Thanh. Sau đó, nam diễn viên từng bước chinh phục khán giả qua các phim như Hai Mươi Bất Hoắc; Trăm Năm Hòa Hợp, Ước Định Một Đời; Cùng Em Bay Lượn Theo Gió...

Giữa tháng 11, theo chỉ số thông kê của Wechat, độ hot và chỉ số điểm truyền thông của Vương An Vũ tăng đến 6000% sau khi vai diễn Lâm Đống Khiết của anh trong siêu phẩm Tiểu Hạng Nhân Gia gây sốt. Vai diễn này tập hợp tất cả điểm tốt của 1 người bạn trai, thêm vào đó ngoại hình hoàn hảo của Vương An Vũ khiến khán giả không thể không yêu. Anh hiện được công chúng yêu mến gọi là "bạn trai quốc dân".

Vương An Vũ đang là mỹ nam màn ảnh hot nhất tháng 11, khiến mọi chị em phải si mê ở showbiz Trung Quốc

Độ hot của Vương An Vũ tăng đến 6000% nhờ vai diễn Lâm Đống Triết trong phim Tiểu Hạng Nhân Gia

Lộc Hàm và Quan Hiểu Đồng công khai hẹn hò vào tháng 10/2017. Cả 2 nảy sinh tình cảm sau khi hợp tác trong phim Điềm Mật Bạo Kích. Dòng status thông báo hẹn hò của mỹ nam hàng đầu gây ra 1 cơn địa chấn cho showbiz Hoa ngữ.

Mối tình giữa sao nam đang nổi và diễn viên trẻ được xếp hàng tứ tiểu hoa đán thế hệ mới khiến người hâm mộ phải quan tâm. Top 10 từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất trên Weibo đều liên quan đến nam ca sĩ sinh năm 1990 và bạn gái Quan Hiểu Đồng. Theo tờ Sina, vào thời điểm đó, mạng xã hội lớn nhất Trung Quốc Weibo và các trang tìm kiếm đã bị tắc nghẽn trong vài giờ vì lượt truy cập, tìm kiếm thông tin gia tăng đột biến. Trong đó, bài thông báo hẹn hò của Lộc Hàm có hơn 6 triệu lượt like và xấp xỉ 100 triệu lượt bình luận.

Chuyện tình của Quan Hiểu Đồng và Lộc Hàm vào thời điểm công khai gây chấn động showbiz Trung Quốc, khiến MXH tê liệt

Thế nhưng, mối quan hệ của cặp sao không nhận được sự ủng hộ, chủ yếu từ người hâm mộ của cựu thành viên nhóm EXO. Quan Hiểu Đồng bị fan Lộc Hàm liên tục chỉ trích, gây sức ép để cô chia tay với thần tượng của họ.

Bất chấp sự phản đối của fan, cặp đôi vẫn bên nhau. Nhiều năm qua, họ yêu đương kín đáo, không thể hiện tình cảm quá nhiều trước truyền thông và khán giả để tránh điều tiếng. 2 nghệ sĩ luôn sắp xếp thời gian đến phim trường thăm nom lẫn nhau, du lịch nước ngoài hay canh giờ để chúc mừng ngày quan trọng của đối phương. Từ năm 2020, Quan Hiểu Đồng và Lộc Hàm nhiều lần bị đưa tin đã bí mật kết hôn, nhưng họ đều phủ nhận.

Đến cuối năm 2023, giới blogger thạo tin giải trí cho biết 2 nghệ sĩ đang trục trặc trong mối quan hệ. Blogger cho biết gần đây cặp đôi có rất nhiều mâu thuẫn và liên tục cãi vã. Quan Hiểu Đồng và Lộc Hàm đã không gặp mặt nhau trong nhiều tháng. Cặp đôi chưa chia tay. Tuy nhiên, những bất hòa hiện tại ảnh hưởng lớn đến dự định kết hôn của Quan Hiểu Đồng và Lộc Hàm. Theo blogger giải trí, Quan Hiểu Đồng và Lộc Hàm đang suy nghĩ nghiêm túc về việc có nên tiến xa hơn với đối phương.

Mối quan hệ tình cảm của cặp sao vướng nhiều tin đồn tích cực có tiêu cực cũng có

Nguồn: Sina, Sohu