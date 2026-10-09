Xúc động khoảnh khắc giám đốc bệnh viện thăm cô giáo mất chân khi cứu học trò

Không chỉ hỗ trợ chi phí điều trị, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông (Nghệ An), còn trực tiếp đến thăm hỏi, động viên cô giáo cứu học trò, bị xe tải cán chân.

Ông Nguyễn Xuân Tài, Tổng Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông (Nghệ An), trực tiếp đến thăm hỏi, động viên cô giáo Hoàng Thị Hiền. (Video: NVCC)

Hình ảnh ông Nguyễn Xuân Tài, Tổng Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông (Nghệ An), trực tiếp đến thăm hỏi, động viên cô giáo Hoàng Thị Hiền trong những ngày điều trị, phục hồi sau tai nạn khiến nhiều người xúc động. Đằng sau sự quan tâm ấy không chỉ là trách nhiệm của người đứng đầu một cơ sở y tế, mà còn là sự trân trọng dành cho người giáo viên không ngần ngại lao mình cứu học trò trong thời khắc sinh tử.

Biến cố xảy ra vào chiều 28/8 tại điểm trường lẻ Tân Lâm, Trường Mầm non Phú Sơn, xã Nghĩa Hành, Nghệ An. Hôm đó là ngày đầu tiên một bé trai 2 tuổi đến lớp. Khi thấy chị gái quay lưng rời đi, bé bất ngờ chạy lao ra đường, đúng lúc một chiếc xe tải tiến tới.

Phát hiện tình huống nguy hiểm, cô Hiền lập tức lao ra ôm lấy em nhỏ. Chị kịp giữ an toàn cho học trò nhưng hai chân bị bánh xe tải cán qua. Dù đau đớn, cô vẫn cố đẩy em bé vào trong rồi gắng gượng bò vào lề đường trước khi được người dân đưa đi cấp cứu.

Sau khi được cấp cứu tại các bệnh viện ở Nghệ An, cô Hiền được gia đình đưa ra Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức điều trị. Chấn thương nghiêm trọng khiến cô phải trải qua nhiều cuộc phẫu thuật và cắt mất một bên chân. Khi trở về Nghệ An để tiếp tục chăm sóc, phục hồi sức khỏe tại Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông, cô bước vào hành trình mới đầy khó khăn: học cách thích nghi với cuộc sống sau biến cố.

Đến thăm cô giáo, ông Nguyễn Xuân Tài bày tỏ sự trân trọng trước hành động dũng cảm của cô Hiền. Ông động viên cô kiên trì điều trị, từng bước ổn định sức khỏe để sớm trở về với gia đình và các con.

Cô giáo Hiền đang được điều trị tại Nghệ An. (Ảnh: BVCC)

Sự quan tâm ấy không chỉ thể hiện qua những lời động viên. Ban Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông quyết định hỗ trợ toàn bộ chi phí điều trị và lưu trú cho cô Hiền cùng người nhà trong thời gian điều trị tại bệnh viện.

Với cô Hiền, những mất mát về thể chất là điều không dễ vượt qua. Chặng đường phía trước còn dài, đòi hỏi cô phải có thêm thời gian, nghị lực và sự đồng hành của gia đình, đội ngũ y tế.

Trong hoàn cảnh ấy, sự quan tâm trực tiếp của người đứng đầu bệnh viện mang ý nghĩa vượt ra ngoài việc hỗ trợ viện phí. Đó còn là cách ghi nhận một hành động đẹp, thể hiện sự tôn trọng dành cho người giáo viên đã đặt sự an toàn của học trò lên trên bản thân mình.

Một người đã dang tay cứu đứa trẻ trong khoảnh khắc nguy hiểm nhất cũng xứng đáng được cộng đồng dang tay giúp đỡ khi chính mình rơi vào nghịch cảnh. Với cô Hiền, sự chăm sóc tận tình và sẻ chia lúc này là nguồn động viên để cô vững vàng hơn trên hành trình phục hồi, bắt đầu lại cuộc sống sau biến cố.