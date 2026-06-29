Xôn xao câu chuyện con "TRƯỢT" mầm non sau 1 tuần học thử: Lý do nhà trường đưa ra khiến phụ huynh ngỡ ngàng

Đối với các bậc làm cha làm mẹ, câu chuyện này là một lời nhắc nhở về khái niệm "sự phù hợp".

Không ít phụ huynh hiện nay chấp nhận đăng ký cho con vào các trường mầm non tư thục chất lượng cao, thậm chí đóng phí ghi danh từ nhiều tháng trước với hy vọng con được học trong môi trường tốt. Tuy nhiên, cùng với những tiêu chí tuyển sinh ngày càng khắt khe, không ít câu chuyện cũng gây tranh luận về việc đâu là giới hạn hợp lý khi đánh giá một đứa trẻ mới chỉ 3-4 tuổi.

Mới đây, chia sẻ của một bà mẹ ở Hà Nội về việc con bị từ chối nhập học sau một tuần học thử đã thu hút sự chú ý trên mạng xã hội.

Theo chia sẻ từ người mẹ, chị đã đóng khoản phí ghi danh 3 triệu đồng từ trước đó 3 tháng để giữ chỗ cho đứa con chưa đầy 4 tuổi của mình. Sau khi kết thúc một tuần học thử, chị bất ngờ nhận được thông báo từ nhà trường với nội dung: "Con có khả năng tự lập, tự phục vụ tốt. Nhưng khả năng tập trung vào các bài tập cắt dán không tốt". Vì lý do này, nhà trường quyết định không tiếp nhận bé vào học chính thức.

"Chắc 4 tuổi phải có kỹ năng cắt dán cỡ Kirigami mới đủ tiêu chuẩn vào trường. Mầm non mà làm lố quá. Tuyển học sinh phải ngoan, ngồi yên một chỗ, cô chỉ đâu ngồi đó..." - Người mẹ bức xúc bày tỏ trên mạng xã hội.

Tâm lý bức xúc của người mẹ là điều hoàn toàn dễ hiểu, bởi ở lứa tuổi lên 3, lên 4, việc trẻ chưa thuần thục một kỹ năng vận động tinh như cắt dán hay đôi lúc thiếu tập trung là sự phát triển sinh lý hết sức bình thường. Việc dạy dỗ và rèn luyện các kỹ năng này vốn được xem là nhiệm vụ của giáo dục mầm non, thay vì biến nó thành một "bộ lọc" để loại học sinh.

Theo chia sẻ từ người mẹ, chị đã đóng khoản phí ghi danh 3 triệu đồng từ trước đó 3 tháng để giữ chỗ cho đứa con chưa đầy 4 tuổi của mình.

"Nói giảm nói tránh" hay áp lực sàng lọc?

Bài viết sau khi đăng tải đã nhận về hàng loạt bình luận phân tích từ cộng đồng mạng, đặc biệt là từ các giáo viên và những phụ huynh từng có con theo học ngôi trường này. Trái với sự đồng tình tuyệt đối dành cho người mẹ, rất nhiều ý kiến đã chỉ ra những góc khuất khác đằng sau câu chữ của nhà trường.

Nhiều người có kinh nghiệm cho rằng cụm từ "không tập trung vào bài tập cắt dán" rất có thể là một cách "nói giảm nói tránh" của nhà trường để giảm nhẹ mức độ nghiêm trọng đối với phụ huynh. Một số tài khoản nhận định, ở lứa tuổi này, việc kém tập trung ở mức độ nhẹ là bình thường, nhưng nếu sự thiếu tập trung đi kèm với việc chạy nhảy liên tục, không hợp tác hoặc có dấu hiệu của hội chứng tăng động giảm chú ý (ADHD), các trường tư thục chất lượng cao thường có xu hướng từ chối khéo.

Do giáo viên mầm non thông thường không có chứng chỉ chuyên môn để kết luận về tâm lý hay bệnh lý của trẻ, họ buộc phải dùng các biểu hiện cụ thể trong lớp học (như việc không hoàn thành bài tập cắt dán) để làm lý do từ chối.

Mặt khác, yếu tố thương hiệu của ngôi trường cũng được đưa ra mổ xẻ. Thuộc phân khúc trường chất lượng cao (CLC) có tiếng với tỉ lệ chọi khốc liệt ngay từ bậc mầm non, hệ thống này vốn định vị đầu ra rất cao về mặt tư duy và nhận thức. Khi nhu cầu nộp hồ sơ vượt quá chỉ tiêu, nhà trường hoàn toàn có quyền đưa ra những bộ tiêu chí khắt khe để lựa chọn những đứa trẻ "phù hợp nhất" với lộ trình học tập nặng đô phía trước.

Cần một sự đối thoại rõ ràng thay vì những lý do "mơ hồ"

Tuy nhiên, nhìn nhận một cách công bằng, cách từ chối của nhà trường chính là nguyên nhân cốt lõi đẩy sự việc đi xa và tạo nên làn sóng tranh cãi. Thay vì đưa ra một lý do có phần khiên cưỡng và mơ hồ như "kỹ năng cắt dán chưa tốt", là một kỹ năng vốn dĩ nằm trong chương trình cần được đào tạo, nhà trường nên chọn một cách tiếp cận thẳng thắn và minh bạch hơn.

Nếu đứa trẻ thực sự có những biểu hiện vượt quá tầm kiểm soát của giáo viên thông thường, hoặc không phù hợp với nhịp độ học tập định hướng CLC, nhà trường hoàn toàn có thể mời phụ huynh đối thoại trực tiếp. Việc cung cấp đầy đủ thông tin, dựa trên các buổi dự thính hoặc trích xuất camera để chứng minh một cách khoa học, khách quan về hành vi của trẻ sẽ giúp cha mẹ tâm phục khẩu phục.

Sự rõ ràng này không chỉ giúp nhà trường bảo vệ uy tín, tránh được những hiểu lầm "phốt" trên mạng xã hội, mà quan trọng hơn, nó giúp phụ huynh nhìn nhận đúng năng lực, tâm lý của con mình để có hướng can thiệp hoặc tìm kiếm môi trường giáo dục phù hợp kịp thời. Sự mập mờ chỉ tạo ra sự hoang mang và cảm giác bị đối xử bất công.

Vụ việc này không đơn thuần là câu chuyện phân định ai đúng ai sai. Ở góc độ nhà trường, trong bối cảnh áp lực từ dư luận xã hội và phụ huynh ngày càng lớn (thậm chí có những trường hợp giáo viên gặp khủng hoảng nghiêm trọng do áp lực mạng xã hội), các trường tư thục có xu hướng "chọn giải pháp an toàn". Nếu nhận thấy một học sinh có thể cần sự chăm sóc đặc biệt vượt quá nguồn lực hoặc định hướng của lớp học số đông, họ sẽ chủ động từ chối ngay từ giai đoạn thử thách để tránh rủi ro cho cả hai bên.

Đối với các bậc làm cha làm mẹ, câu chuyện này là một lời nhắc nhở về khái niệm "sự phù hợp". Trường đắt tiền, trường điểm, hay trường chất lượng cao chưa chắc đã là môi trường tốt nhất cho mọi đứa trẻ.

Cha mẹ cũng có lẽ cần nhìn nhận rằng một tuần học thử chưa đủ để phản ánh toàn bộ khả năng của một đứa trẻ, nhưng những phản hồi từ nhà trường cũng có thể là thông tin tham khảo để cha mẹ quan sát, đồng hành cùng con nhiều hơn.

Việc tìm kiếm một ngôi trường bình thường, nơi chấp nhận những thiếu sót, kiên nhẫn rèn rũa từng bước đi đầu đời của con đôi khi lại là lựa chọn mang đến sự hạnh phúc và bình yên hơn cho cả gia đình.