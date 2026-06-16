"Xin cảm ơn bố mẹ" và khoảnh khắc khiến cả hội trường Lễ Tốt nghiệp Fulbright 2026 lặng đi đầy xúc động!

Ngày 13/6, Trường Đại học Fulbright Việt Nam tổ chức Lễ Tốt nghiệp Chương trình Cử nhân 2026 tại Hội trường Thống Nhất (Dinh Độc Lập, TP.HCM). Trong ngày đánh dấu cột mốc trưởng thành của 190 tân cử nhân, một khoảnh khắc giản dị nhưng đầy xúc động đã trở thành điểm nhấn đặc biệt của buổi lễ.

Trước khi bước vào nghi thức trao bằng, Phan Ngọc Tuệ Nguyên, đại diện sinh viên Khóa 2026, đã mời toàn thể các tân cử nhân cùng hướng về phía khán đài nơi gia đình đang ngồi.

"Xin cảm ơn bố mẹ", 190 sinh viên đồng loạt cúi đầu. Không có âm nhạc cao trào. Không có những lời hoa mỹ. Chỉ có những cái cúi đầu thật lâu dành cho những người đã âm thầm đồng hành suốt chặng đường trưởng thành của các bạn.

Trong khoảnh khắc ấy, nhiều phụ huynh lặng lẽ lau nước mắt. Không ít sinh viên cũng nghẹn ngào. Giữa một buổi lễ tôn vinh thành tích học tập và những cột mốc cá nhân, lời cảm ơn chân thành ấy đã nhắc mọi người rằng phía sau mỗi tấm bằng tốt nghiệp luôn là sự hy sinh, yêu thương và tin tưởng của gia đình.

Khoảnh khắc phụ huynh xúc động khi 190 Tân cử nhân cúi đầu bày tỏ lòng biết ơn công lao của những người đã đứng sau và luôn hỗ trợ các em

Một thế hệ trưởng thành giữa những biến động chưa từng có

Lễ tốt nghiệp năm nay mang chủ đề Believing – Becoming | Vững tin – Khai trí – Vươn khơi. Đây là khóa sinh viên đặc biệt của Fulbright. Các bạn bước vào đại học trong bối cảnh hậu đại dịch Covid-19, trưởng thành trong giai đoạn thế giới liên tục thay đổi và tốt nghiệp đúng thời điểm Trí tuệ nhân tạo (AI) đang làm thay đổi cách con người học tập, làm việc và tạo ra giá trị.

Trong suốt bốn năm đại học, những sinh viên Khóa 2026 không chỉ học kiến thức chuyên môn. Các bạn còn học cách thích nghi với sự thay đổi, làm việc trong môi trường đa ngành, đặt câu hỏi trước những vấn đề phức tạp và tìm kiếm những giải pháp mới cho tương lai. Đó cũng là tinh thần được nuôi dưỡng tại Fulbright: không đào tạo những người chỉ biết tìm kiếm đáp án đúng, mà đào tạo những người biết đặt ra những câu hỏi mới cho một thế giới luôn vận động.

Các tân cử nhân hôm nay đến từ nhiều ngành học khác nhau, từ Kinh tế học, Khoa học Máy tính, Kỹ thuật vị nhân sinh đến Nghiên cứu Xã hội, Truyền thông và Nghệ thuật. Dù lựa chọn những con đường khác nhau, các bạn đều chia sẻ một điểm chung: tinh thần học hỏi, tư duy liên ngành và khát vọng đóng góp cho cộng đồng.

Các Tân cử nhân Fulbright rạng rỡ trong ngày Lễ tốt nghiệp, chuẩn bị bước ra thế giới với hành trang là tư duy liên ngành và tinh thần cộng đồng

"Sự thay đổi không còn là ngoại lệ, mà là trạng thái bình thường của cuộc sống"

Lễ tốt nghiệp năm nay có sự tham dự của lãnh đạo các cơ quan Chính phủ Việt Nam, đại diện các cơ quan ngoại giao, cộng đồng học thuật, doanh nghiệp cùng ông Marc Woo, Tổng Giám đốc Điều hành Google Việt Nam, diễn giả danh dự của buổi lễ.

Phát biểu tại sự kiện, Tiến sĩ Đinh Vũ Trang Ngân, Hiệu trưởng Trường Đại học Fulbright Việt Nam, gửi gắm tới các tân cử nhân: "Các bạn sinh viên Khóa 2026 là một thế hệ đặc biệt. Các bạn trưởng thành trong một thời kỳ mà sự thay đổi không còn là ngoại lệ, mà trở thành trạng thái bình thường của cuộc sống. Từ đại dịch đến những làn sóng công nghệ đang định hình lại thế giới, các bạn đã học cách vượt qua nghịch cảnh mà không đánh mất niềm tin."

Theo bà, chính niềm tin vào bản thân, vào cộng đồng và vào những giá trị tốt đẹp mà các bạn cùng xây dựng tại Fulbright sẽ là nguồn sức mạnh giúp các bạn bước tiếp trên hành trình phía trước.

Các Tân cử nhân Khóa 2026 sẵn sàng bước ra thế giới và làm chủ những thay đổi để đóng góp cho xã hội

Khi ngày tốt nghiệp cũng là ngày của gia đình

Đối với nhiều sinh viên, tấm bằng tốt nghiệp là kết quả của những nỗ lực cá nhân. Nhưng với nhiều phụ huynh có mặt trong hội trường hôm ấy, đó còn là thành quả của cả một hành trình dài đồng hành cùng con.

Tân cử nhân Hồng Ân, ngành Kinh tế học, chia sẻ trước buổi lễ: "Con cảm ơn ba mẹ vì đã là chỗ dựa vững chắc cho con trong suốt bốn năm qua, không chỉ về tinh thần mà còn về tài chính. Con yêu ba mẹ rất nhiều."

Trong khi đó, cô Châu, phụ huynh của tân cử nhân Nguyễn Hoàng Minh đến từ Đà Nẵng, xúc động gửi lời nhắn đến con trai: "Bố mẹ cảm ơn con đã kiên trì đi đến cùng với lựa chọn của mình. Mong rằng trong tương lai con vẫn luôn giữ tinh thần ấy và tiếp tục mạnh mẽ trước những thay đổi của cuộc sống."

Có lẽ vì vậy, điều đọng lại sau buổi lễ không chỉ là những chiếc mũ tung lên trong niềm vui hay những tấm bằng được trao tận tay. Đó còn là hình ảnh của một thế hệ người trẻ tự tin bước vào tương lai, nhưng vẫn biết dừng lại để nói lời cảm ơn với những người đã giúp mình có mặt ở đây hôm nay.

Một thế hệ lớn lên giữa đại dịch, trưởng thành cùng những thay đổi của thế giới và chuẩn bị bước vào kỷ nguyên AI với tri thức, bản lĩnh và lòng biết ơn.