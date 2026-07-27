Xe PHEV không phải xe điện, không lội nước được đâu!

Có những người dùng mạng xã hội truyền tai nhau một ảo tưởng nguy hiểm: PHEV có thể lội nước như xe điện. Nhưng sự thật là, chỉ một lần đạp ga qua vùng ngập, chủ xe có thể trả giá bằng hàng trăm triệu đồng.

Xe PHEV có lội nước được không?

Nghe lời khuyên trên mạng, một tài xế xe PHEV lao thẳng vào vũng nước sâu vì niềm tin rằng “xe điện chống nước tốt”. Nhưng sự tự tin ấy sớm chùng xuống. Chỉ sau vài giây lội qua, những đèn cảnh báo lỗi hệ thống điện trung tâm bắt đầu nhấp nháy trên bảng táp-lô, từ vàng sang đỏ rực. Anh tài xế bất ngờ ngơ ngác. Chiếc xe vẫn chạy được, vậy có vấn đề gì đâu? Nhưng thực tế, anh vừa phạm một sai lầm nghiêm trọng và ví tiền của anh chuẩn bị đối mặt với một cú sốc tài chính.

Đây đó trên mạng xã hội, vẫn có những người tự tin bình luận rằng xe PHEV có thể lội nước thoải mái. Những cá nhân này vô tình đánh tráo khái niệm, cho rằng sự xuất hiện của mô-tơ điện đồng nghĩa với khả năng miễn nhiễm trước ngập lụt. Sự thật là, xe lai cắm sạc không được sinh ra để trở thành những chiếc "tàu ngầm" đô thị. Việc đánh đồng nó với xe thuần điện đang đẩy nhiều chủ xe vào những hóa đơn thay thế lên đến hàng trăm triệu đồng.

Xe điện có lội nước được không?

Cái lầm tưởng bắt đầu từ một sự thật nửa vời. Xe thuần điện thực sự có khả năng vượt trội hơn trong các tình huống ngập lụt so với xe xăng thông thường, bởi vì không có buồng đốt, không có ống xả, không có điểm yếu cơ khí cơ bản. Đây là lý do khiến người ta nói xe điện "không sợ nước", và từ đó, không ít người lầm tưởng rằng xe có động cơ điện là không sợ nước.

Anh Thái Vũ, chủ xưởng sửa chữa ở Quận 2, thành phố Hồ Chí Minh ngán ngẩm khi kể rằng nhiều khách hàng mang tâm lý chủ quan, coi PHEV dễ lội nước hơn xe xăng. Họ đã nghe về khả năng "siêu việt" của xe điện, rồi bỏ qua một chi tiết cốt yếu: PHEV là một cỗ máy lai, kết hợp cả hai hệ thống chứ không phải xe thuần điện. Nó mang với mình tất cả rủi ro điện, nhưng không có đủ độ bảo vệ như xe thuần điện. Theo thiết kế nguyên bản của các hãng, xe PHEV hoàn toàn không có khả năng lội nước vượt trội hơn xe cơ khí truyền thống.

Điểm yếu của xe PHEV nằm ở đâu?

Tương tự động cơ xăng, động cơ xe PHEV có thể bị thủy kích khi nước lọt vào buồng đốt qua đường hút gió. Mực nước nguy hiểm không phải là khi nước vào bên trong cabin hay khi động cơ xăng bị dập nước, mà là khi nước vượt qua bánh xe và bệ cửa, tương đương khoảng sáng gầm. Chỉ cần nước tràn qua vạch này, rủi ro nước ngấm vào máy là cực cao. Dù rằng pin trên xe PHEV có chuẩn kháng nước cụ thể, nhưng rủi ro vẫn tồn tại khi xe PHEV vẫn còn động cơ đốt trong.

Khác với xe xăng sẽ chết máy ngay lập tức khi thủy kích, xe PHEV đôi khi vẫn có thể băng qua vùng nước ngập nhờ mô-tơ điện. Điều này có thể khiến tài xế lầm tưởng mình đã an toàn. Phải đến sáng hôm sau, vấn đề mới hiện rõ khi tài xế khởi động xe.

Việc này không phải chỉ là lý thuyết. Anh Thái Vũ tiết lộ rằng "cái này đã xảy ra ở một hãng xe rồi", và chủ xe đó gặp phải hậu quả nặng nề khi pin tổn thương được phát hiện. Bài viết về sự cố này đã được chia sẻ rộng rãi trên mạng, nhưng dường như chưa đủ để dập tắt ảo tưởng lan truyền. Địa hình đô thị Việt Nam, với những "rốn ngập" rải rác khắp nơi, rất dễ đánh lừa thị giác tài xế. Một đoạn đường lồi lõm dưới làn nước đục ngầu có thể bất ngờ làm mực nước tràn vào máy chỉ trong tích tắc. Bạn không nhận ra đến khi quá muộn.

Người dùng xe PHEV cần lưu ý gì?

Ở môi trường khắc nghiệt như Việt Nam, hậu quả của việc ép xe PHEV lội nước là việc động cơ bị vào nước và khối pin đứng trước nguy cơ bị tổn thương. Với một quốc gia nhiều mưa như Việt Nam, nguy cơ thủy kích xe lại tăng lên thêm vài lần.

Chi phí thay thế một khối pin PHEV không phải là một con số nhỏ. Anh Thái Vũ nhận định giá pin chiếm khoảng 30-40% giá trị chiếc xe. Tâm lý "cố đấm ăn xôi", cố lội qua đoạn ngập cho nhanh để về nhà đang phải trả giá cực đắt với PHEV. Xe PHEV đòi hỏi chi phí bảo dưỡng cao hơn xe xăng vì ngoài kiểm tra động cơ và hệ thống gầm, còn phải kiểm tra thêm hệ thống điện và pin. Tuy nhiên, con số chênh lệch sẽ không đáng kể trong giai đoạn còn bảo hành, khi người dùng chịu khó bảo dưỡng thường xuyên.

Khả năng lội nước của PHEV không phải là một tính năng ẩn chờ được khám phá, mà là một lằn ranh đỏ không bao giờ được phép bước qua. Hiểu đúng về chiếc xe của mình là cách duy nhất để bảo vệ ví tiền và sự an toàn. Mạng xã hội sẽ tiếp tục lan truyền những video ngắn, những câu nói nửa vời, nhưng sự thật luôn là một thứ khó lan truyền hơn lầm tưởng.

Chiếc xe của bạn có động cơ điện, nhưng nó không phải một chiếc tàu ngầm. Nó là một chiếc ô tô, và như bất cứ chiếc ô tô nào khác, nó có giới hạn. Xe xăng lội nước có thể bắt bạn trả giá bằng lốc máy, nhưng PHEV lội nước sẽ bắt bạn trả giá bằng chính cả động cơ xăng và khối pin điện của nó, là một bài học với học phí tương đương với một gia tài.