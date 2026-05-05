Trước đó, vào khoảng 23 giờ 15 phút ngày 03/5/2026 tại thôn Nước Mỏ, xã Phù Lưu, tỉnh Tuyên Quang xảy ra một vụ án giết người nghiêm trọng. Nạn nhân được xác định là chị B.T.B. (sinh năm 1994, trú tại xã Phù Lưu). Hung thủ gây án là Nguyễn Quang Thoại (sinh năm 1989, trú tại khu Minh Giang, xã Chí Đám, tỉnh Phú Thọ).

Được biết, Thoại và chị B.T.B. đã tổ chức đám cưới nhưng chưa đăng ký kết hôn, 2 người chung sống với nhau từ tháng 4/2025 và thuê nhà tại Hà Nội để làm ăn. Ngày 1/5/2026, chị B.T.B. về nhà bố mẹ đẻ tại xã Phù Lưu chơi. Đêm 3/5/2026, Thoại từ Hà Nội bất ngờ tìm về nhà vợ thì bắt gặp chị B.T.B. đang ở cùng anh B.V.K. (sinh năm 1993, trú tại tỉnh Lào Cai).

Cơn ghen nổi lên, sau khi anh B.V.K. bỏ chạy, Thoại và chị B.T.B. đã xảy ra tranh cãi. Trong lúc tranh cãi, Thoại lấy dao tại khu bếp chém nhiều phát vào chị B.T.B. khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Sau khi gây án, đối tượng đã nhanh chóng trốn khỏi hiện trường.

Ảnh: Công an tỉnh Tuyên Quang

Ngay sau khi nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an, Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ và ngoại tuyến, Công an tỉnh khẩn trương khám nghiệm hiện trường và triển khai các biện pháp truy bắt hung thủ.

Với tinh thần quyết liệt tấn công tội phạm, đến 13 giờ 30 phút ngày 4/5/2026, các trinh sát đã phát hiện và khống chế thành công Nguyễn Quang Thoại khi đối tượng này đang di chuyển tại khu vực Bến xe Nước Ngầm, thành phố Hà Nội để tìm đường tiếp tục lẩn trốn.

Tại cơ quan Công an, Nguyễn Quang Thoại đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Nguyên nhân bước đầu được xác định do mâu thuẫn tình cảm và ghen tuông nhất thời.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Tuyên Quang đang tiếp tục củng cố hồ sơ, tài liệu để xử lý đối tượng nghiêm minh trước pháp luật.



