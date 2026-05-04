Nghi án chồng chém vợ tử vong rồi bỏ trốn ở Tuyên Quang

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 19h tối ngày 3/5, tại xã Phù Lưu, tỉnh Tuyên Quang. Thời điểm trên, do nghi ngờ vợ mình có nhân tình, người chồng đã dùng dao tấn công. Hậu quả khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Sau khi gây án, đối tượng rời khỏi hiện trường.

Đáng chú ý, sau khi sự việc xảy ra, trên mạng xã hội xuất hiện tài khoản được cho là của nghi phạm đăng tải hình ảnh kèm nội dung: “Em cũng đã ra đi đêm nay được thanh thản và rồi anh cũng vậy. Tất cả đã khép lại ở độ tuổi này tôi yêu em như nào mà mất em thì anh cũng không muốn sống nữa. Con xin lỗi tất cả gia đình hai bên vì con đã để xxx ra đi đêm nay. Cảm ơn cuộc đời đã cho anh và em được sống chung và chết cũng chung".

Chiều 4/5, trao đổi với phóng viên báo Tiền Phong, ông Nông Quang Sự – Chủ tịch UBND xã Phù Lưu xác nhận vụ việc xảy ra trên địa bàn và cho biết hiện cơ quan chức năng đang khẩn trương điều tra, làm rõ.

Một lãnh đạo Công an xã Phù Lưu thông tin thêm, hai người đã tổ chức cưới hỏi nhưng chưa xác định rõ đã đăng ký kết hôn hay chưa; hộ khẩu của nạn nhân (người vợ) vẫn tại địa phương. Nghi phạm sau đó đã bị lực lượng chức năng bắt giữ khi đang lẩn trốn tại Hà Nội .

Vụ việc đang được Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an tỉnh Tuyên Quang tiếp tục điều tra, làm rõ theo quy định của pháp luật.