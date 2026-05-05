Vụ cháu bé 2 tuổi bị bạo hành dã man ở TP.HCM: Nguyễn Thị Thanh Trúc và người tình khai gì?

Liên quan đến vụ “cháu bé 2 tuổi bị bạo hành dã man” ở TP.HCM, tối 5/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã bắt khẩn cấp Nguyễn Thị Thanh Trúc (SN 1993, hiện ngụ xã Hòa Hiệp) và Danh Chơn (SN 1996, hiện ngụ xã Hòa Hiệp) để điều tra về hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Tại cơ quan Công an, Trúc và Chơn thừa nhận hành vi phạm tội. Chơn khai ngày 2/5, vợ "hờ" của mình là Trúc đi chơi xong chạy về nhà trọ ở ấp Phú Lâm, xã Hòa Hiệp, TP.HCM.

Sau đó, Trúc cho cháu bé N.G.K. (SN 2024, con ruột Trúc) ăn cơm. Lúc này, bé K. chơi giỡn đùa với con chó. Bực tức, Trúc lấy cây đánh vào người bé K. nhiều lần ở vùng chân, lưng.

Mặc cho bé K. khóc, Trúc vẫn tiếp tục đánh vào vùng đầu. Dù thấy nạn nhân chảy máu, cả Trúc và Chơn vẫn không đưa đi cấp cứu. Chơn khai do không có tiền nên đi mượn để đưa bé K. đến bệnh viện.

Theo lời khai của Chơn, Chơn là người chứng kiến toàn bộ sự việc. Ngoài ngày 2/5, Trúc đã nhiều lần đánh bé K. trong khoảng 15 ngày trước. Khi làm việc với công an, Chơn cho rằng các vết thương trên cơ thể cháu bé đều do Trúc gây ra và nói rằng mỗi lần xảy ra sự việc, mình đều có can ngăn.

Tuy nhiên, qua điều tra, công an xác định Trúc và Chơn chung sống như vợ chồng, đã nhiều lần dùng cây tre đánh cháu bé. Trong ngày 2/5, cháu bé đã bị đánh nhiều lần vào chân, lưng và đầu. Dù phát hiện nạn nhân chảy máu, các đối tượng vẫn không đưa đi cấp cứu kịp thời.

Kết quả chẩn đoán ban đầu cho thấy cháu K. bị đa chấn thương nặng, có dấu hiệu tổn thương thận cấp, gãy xương cánh tay và nhiều tổn thương khác trên cơ thể. Tình trạng này cho thấy dấu hiệu bị bạo hành kéo dài, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Như đã thông tin, chiều 2/5, Công an xã Hòa Hiệp nhận tin báo của người dân về việc một phụ nữ có hành vi đánh đập con nhỏ tại nhà thuê ở ấp Phú Lâm, xã Hòa Hiệp. Khi lực lượng chức năng có mặt, cháu bé K. được phát hiện trong tình trạng nguy kịch: toàn thân có nhiều vết bầm tím, trầy xước, vùng đầu bị rách, lơ mơ, phản ứng chậm. Nạn nhân lập tức được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện địa phương, sau đó chuyển lên Bệnh viện Nhi Đồng 1 để tiếp tục điều trị.



