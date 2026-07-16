VinFast VF 2 mở cọc, người trẻ tính chuyện đổi xe máy lấy ô tô đi làm hằng ngày

Với mức đầu tư chỉ ngang một chiếc xe tay ga cao cấp, VinFast VF 2 đang mở ra cơ hội lên đời ô tô cho nhiều người trẻ. Không chỉ có chi phí sử dụng “dễ thở”, mẫu xe mini của VinFast còn ghi điểm nhờ ngoại hình “bắt trend” và khả năng di chuyển linh hoạt trong phố đông.

Nhỏ gọn đi phố, đủ chỗ cho 4 người

Với những người trẻ đang có ý định mua ô tô lần đầu như chị Tố Nga, nhân viên văn phòng tại TP.HCM, nhu cầu di chuyển hằng ngày chủ yếu xoay quanh quãng đường từ nhà đến nơi làm việc trong nội đô. Tại đô thị đông đúc, một chiếc xe kích thước nhỏ gọn như VF 2 sẽ là một lựa chọn tối ưu.

"Tôi hay đi làm một mình, tay lái chưa vững nên trước giờ rất ngại kẹt xe và cảnh loay hoay tìm chỗ đỗ. Nhìn thông số của VF 2 thì thấy tự tin hẳn. Cuối tuần chạy đi cà phê trên phố đông hay gửi xe ở trung tâm thương mại chắc chắn sẽ dễ dàng hơn", chị Tố Nga cho biết.

VF 2 có kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 3.090 x 1.496 x 1.663,2 mm, cùng chiều dài cơ sở 2.065 mm. Theo reviewer Dương Dê, thân xe gọn giúp mẫu xe dễ xoay xở trên đường đông và trong các ngõ nhỏ. Bên cạnh sự cơ động, mô-men xoắn cực đại 65 Nm mang lại phản hồi ga nhanh, phù hợp với nhịp di chuyển liên tục trong đô thị.

"Chiều dài và bề ngang gọn giúp xe đi qua ngõ nhỏ dễ dàng, trong khi khoang cabin vẫn đủ chỗ cho 4 người lớn. Vận tốc tối đa khoảng 80 km/h đáp ứng tốt nhu cầu di chuyển trong nội đô" , reviewer này nhận định.

Đối với những người mua ô tô lần đầu như chị Tố Nga, VF 2 đáp ứng tốt nhu cầu di chuyển hằng ngày với các trang bị an toàn như túi khí cho người lái, chống bó cứng phanh ABS, kiểm soát lực kéo TCS và phân phối lực phanh điện tử EBD. Đặc biệt, mẫu xe mini nhà VinFast còn khiến cho chị Tố Nga "ưng bụng" ngay từ cái nhìn đầu tiên vì ngoại hình xinh xắn.

"Bảng màu của xe nhìn là mê liền, phần cản trước kết hợp cùng đèn LED tạo nên một hình ảnh rất đáng yêu. Tôi đã "chấm" ngay tùy chọn màu be rồi vì quá độc đáo và đẹp mắt" , chị Tố Nga chia sẻ.

Lên đời ô tô chỉ từ 100 triệu đồng

VF 2 có giá niêm yết 188 triệu đồng, đã bao gồm pin. Khách hàng đặt cọc trong ba ngày từ 15 đến 17/7/2026 được hưởng ưu đãi 8 triệu đồng/xe. Đặc biệt hơn, nhiều người từng là chủ xe xăng VinFast còn nhận được voucher giảm thêm đến 80 triệu đồng.

Khi cộng dồn các ưu đãi, chi phí thực tế bỏ ra đối với mẫu xe mini này chỉ còn khoảng 100 triệu đồng. Đây là mức giá chỉ ngang một chiếc xe máy tay ga cao cấp nhưng lại mang về trải nghiệm an toàn của một chiếc ô tô thực thụ.

"Với người trẻ đã đi làm vài năm, khoản tích lũy khoảng 100 triệu đồng hoàn toàn nằm trong khả năng. Sự xuất hiện của VF 2 mở ra cơ hội chuyển từ xe máy lên ô tô mà không tạo áp lực tài chính quá lớn, giúp người dùng tránh phải vay vượt khả năng chi trả hoặc dồn toàn bộ nguồn lực cho một phương tiện đắt đỏ hơn", anh Trịnh Lê Tuấn, chuyên gia tư vấn tài chính tại TP.HCM, phân tích.

Chi phí sử dụng hằng tháng là lợi ích tiếp theo của VF 2. Mẫu xe được miễn phí sạc 10 lần mỗi tháng tại hệ thống trạm công cộng V-Green đến hết ngày 10/2/2029. Theo anh Hoàng Nam, kỹ sư công nghệ thông tin tại Hà Nội, quãng đường tối đa 210 km sau mỗi lần sạc đầy theo chuẩn NEDC giúp hạn mức này đáp ứng tốt nhu cầu đi lại trong phố hằng ngày.

"Trước đây, nhiều người vẫn nói mua xe mới chỉ là bước đầu, chi phí ‘nuôi xe’ về sau mới thực sự đáng ngại. Tuy nhiên, với VF 2, tôi được miễn phí sạc, trong khi chi phí bảo dưỡng cũng nhẹ nhàng hơn. Vì vậy, khi tích lũy đủ tiền mua xe, tôi có thể ‘chốt’ ngay mà không cần lo về gánh nặng sử dụng lâu dài", anh Nam chia sẻ.

Với những lợi thế về chi phí, thiết kế và khả năng đáp ứng nhu cầu di chuyển hằng ngày, VF 2 đang đưa việc sở hữu ô tô đến gần hơn với nhiều người trẻ. Đợt mở cọc từ ngày 15-17/7 vì thế là cơ hội vàng để nhiều khách hàng sớm hiện thực hóa kế hoạch chuyển từ xe máy lên bốn bánh.

VinFast nhận đặt cọc cho VF 2 với mức ưu đãi 8 triệu đồng/xe cho các khách hàng đặt cọc trong 3 ngày vàng 15-17/7/2026. Phí đặt cọc là 10 triệu đồng/xe, không hoàn hủy, chỉ được chuyển nhượng cho người thân trong gia đình gồm bố mẹ, vợ/chồng, con cái, anh chị em ruột hoặc công ty do các cá nhân này đứng tên.

Để biết thêm thông tin chi tiết, khách hàng liên hệ hệ thống đại lý VinFast chính hãng trên toàn quốc hoặc truy cập: https://vinfastauto.com/vn_vi/dat-coc-xe-vf2