Vietjet tặng tuần lễ vàng ưu đãi, chắp cánh những giấc mơ du lịch với vé bay chỉ từ 0 đồng

Vietjet mang đến tuần lễ vàng ưu đãi từ ngày 01-08/08/2026 với hàng trăm nghìn vé Eco giá 0 đồng (chưa bao gồm thuế, phí), cùng loạt ưu đãi hấp dẫn lên đến 30% cho các hạng vé Business, SkyBoss và Deluxe.

Từ 0h00 ngày 01/08 đến 23h00 ngày 08/08/2026 (GMT+7), hành khách có thể săn vé Eco chỉ từ 0 đồng (chưa bao gồm thuế, phí) trên tất cả các đường bay Vietjet tại website www.vietjetair.com và ứng dụng Vietjet Air. Chương trình áp dụng cho các hành trình bay trong nước và quốc tế từ ngày 05/09/2026 đến 31/03/2027 (*).

Bên cạnh đó, Vietjet còn dành tặng khách hàng ưu đãi giảm 30% giá vé Business, SkyBoss trên các đường bay thẳng quốc tế khi nhập mã BUSB88, giảm 20% vé Deluxe trên các đường bay đến Cộng hòa Séc và Kazakhstan khi nhập mã DLX88 tại website www.vietjetair.com và ứng dụng Vietjet Air.

Hành trình bay còn đặc biệt hơn khi hành khách đặt trước combo suất ăn trên các đường bay thẳng nội địa và quốc tế (không áp dụng nối chuyến) thông qua các kênh bán vé của Vietjet sẽ nhận ngay ưu đãi giảm 50%.

Đừng bỏ lỡ các đường bay mới của Vietjet, từ Hà Nội - Praha (CH Séc), Hà Nội - Almaty (Kazakhstan), TP.HCM - Colombo (Sri Lanka) hay trở lại với Đà Lạt cùng các đường bay từ Hà Nội, TP.HCM, Hải Phòng, Vinh, Đà Nẵng từ 19/8/2026. Các đường bay đến với các điểm du lịch hấp dẫn nhất Việt Nam như Hà Nội, TP.HCM, Hải Phòng, Đà Nẵng, Phú Quốc, Nha Trang, Huế… cũng tăng tần suất nhằm đáp ứng nhu cầu của người dân và du khách.

Hãy đặt vé bay ngay cùng Vietjet để tận hưởng mỗi hành trình bay trọn vẹn với đội tàu bay hiện đại, tiết kiệm nhiên liệu, thực đơn món nóng đa dạng mang đậm hương vị Việt Nam và quốc tế như Phở Thìn, bánh mì, cà phê sữa đá…, cùng sự phục vụ chuyên nghiệp, thân thiện, tận tâm của phi hành đoàn và những chương trình văn hóa, nghệ thuật đặc sắc ngay trên độ cao 10.000m.

(*) Thời gian bay cụ thể tùy từng đường bay. Ưu đãi không áp dụng trong một số giai đoạn cao điểm. Vui lòng tham khảo chi tiết tại website và ứng dụng Vietjet Air.

Về Vietjet:

Hãng hàng không thế hệ mới Vietjet dẫn đầu cuộc cách mạng trong ngành hàng không Việt Nam, khu vực và thế giới. Với khả năng quản lý chi phí, khai thác, vận hành vượt trội, Vietjet mang tới cơ hội bay với chi phí tiết kiệm, linh hoạt, cung cấp đa dạng dịch vụ, đáp ứng mọi nhu cầu tiêu dùng của khách hàng.