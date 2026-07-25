Việt Nam có ngôi chùa lớn nhất thế giới: Rộng 5.000ha, tượng Quan Âm nặng 100 tấn đồng, có hơn 30.500 bức tranh đá từ núi lửa Indonesia

Nhiều người, trong đó có streamer Hiếu Leblanc, đã bất ngờ khi biết Việt Nam là nơi sở hữu ngôi chùa lớn nhất thế giới

Việt Nam sở hữu không ít kỷ lục khiến ngay cả nhiều người trong nước cũng bất ngờ khi biết đến. Mới đây, streamer Hiếu Leblanc trở thành một trong những trường hợp như vậy.

Trong một trò chơi đố vui, nam streamer nhận được câu hỏi: "Quốc gia nào sở hữu ngôi chùa lớn nhất thế giới?" với các đáp án gồm Ấn Độ, Nhật Bản, Thái Lan và Việt Nam.

Nghĩ rằng Ấn Độ là cái nôi của Phật giáo nên Hiếu Leblanc nhanh chóng lựa chọn đáp án này với sự tự tin. Tuy nhiên, khi chương trình công bố đáp án đúng là Việt Nam, anh không giấu được sự ngỡ ngàng.

Streamer Hiếu Leblanc không giấu được sự ngỡ ngàng khi biết Việt Nam có ngôi chùa lớn nhất thế giới

Nam streamer thừa nhận bản thân không hề biết thông tin này và bày tỏ sự áy náy vì đã bỏ lỡ một điều thú vị về đất nước mình. "Vậy là Việt Nam mình đỉnh đó chứ", anh cảm thán sau khi biết đáp án.

Đoạn video nhanh chóng thu hút gần 6 triệu lượt xem và được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Điều đáng nói, không chỉ Hiếu Leblanc mà rất nhiều cư dân mạng Việt Nam cũng bất ngờ khi biết ngôi chùa lớn nhất thế giới chính là chùa Tam Chúc.

Quần thể Tam Chúc - Vân Long, không gian di sản đặc biệt của Việt Nam

Nằm cách trung tâm Hà Nội khoảng 60km, Khu du lịch Tam Chúc thuộc thị trấn Ba Sao, huyện Kim Bảng (tỉnh Hà Nam cũ), nay thuộc tỉnh Ninh Bình sau khi sắp xếp đơn vị hành chính. Đây là vùng núi đá vôi ngập nước rộng lớn với cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, được đánh giá là một trong những không gian di sản đặc biệt của Việt Nam.

Quần thể Tam Chúc - Vân Long là nơi hội tụ hài hòa giữa giá trị thiên nhiên, cảnh quan, văn hóa và tín ngưỡng. Từ trên cao nhìn xuống, toàn bộ khu vực hiện lên như một bức tranh thủy mặc với núi đá vôi, hồ nước và mây trời hòa quyện, tạo nên khung cảnh vừa hùng vĩ vừa thanh bình.

Ảnh: Chùa Tam Chúc

Ngôi chùa lớn nhất thế giới nằm ở Việt Nam

Điểm nhấn nổi bật nhất của khu du lịch chính là chùa Tam Chúc - ngôi chùa có quy mô thuộc hàng lớn nhất và được nhiều tài liệu giới thiệu là quần thể chùa lớn nhất thế giới.

Theo quy hoạch, toàn bộ Khu du lịch Tam Chúc có diện tích khoảng 5.000ha, gồm khoảng 1.000ha mặt nước, hơn 3.000ha núi đá, rừng tự nhiên và các thung lũng. Dự án được chia thành sáu khu chức năng gồm trung tâm đón tiếp, khu văn hóa tâm linh, khu bảo tồn thiên nhiên Quèn Vồng, khu hồ Tam Chúc, khu nghỉ dưỡng kết hợp chăm sóc sức khỏe và du lịch cộng đồng, cùng hệ thống sân golf Kim Bảng, hồ Ba Hang và khu dịch vụ hậu cần.

Theo sử liệu, chùa Tam Chúc cổ có từ thời nhà Đinh, cách đây hơn 1.000 năm, gắn với truyền thuyết "Tiền Lục Nhạc - Hậu Thất Tinh". Trải qua nhiều biến cố lịch sử, dấu tích ngôi chùa cổ dần mai một.

Chùa Tam Chúc gắn với truyền thuyết “Tiền Lục Nhạc - Hậu Thất Tinh”. Ảnh: Chùa Tam Chúc.

Đến năm 2001, chùa được đầu tư phục dựng và phát triển thành quần thể du lịch tâm linh quy mô lớn như ngày nay. Công trình do Công ty Xây dựng Xuân Trường làm chủ đầu tư, với sự tham gia của nhiều nghệ nhân, thợ thủ công đến từ Việt Nam, Ấn Độ, Indonesia và các quốc gia có truyền thống Phật giáo lâu đời.

Tựa lưng vào dãy núi đá vôi hùng vĩ, phía trước là hồ Tam Chúc với sáu ngọn núi nhỏ nổi giữa mặt nước, ba mặt còn lại được bao bọc bởi núi non, toàn bộ quần thể tạo nên thế phong thủy đặc biệt. Cảnh sắc nơi đây được nhiều du khách ví như "Hạ Long trên cạn" nhờ sự kết hợp giữa núi, hồ và rừng tự nhiên.

Chùa Tam Chúc có diện tích gần 5.000ha. Ảnh: Chùa Tam Chúc.

Quần thể kiến trúc đồ sộ với hàng loạt công trình ấn tượng

Kiến trúc chùa Tam Chúc là sự kết hợp giữa phong cách đình chùa truyền thống Việt Nam và những yếu tố hiện đại, vừa giữ được vẻ trang nghiêm cổ kính, vừa phù hợp với quy mô của một quần thể tâm linh lớn.

Nổi bật nhất là Đại Giảng đường - công trình được đánh giá là lớn nhất Việt Nam, có sức chứa khoảng 10.000 người, thường được sử dụng để tổ chức các đại lễ Phật giáo cũng như nhiều sự kiện văn hóa quy mô lớn.

Phật tử về chùa hành hương, chiêm bái. Ảnh: Chùa Tam Chúc.

Quần thể còn có hàng loạt hạng mục nổi bật như điện Tam Thế, điện Pháp Chủ, điện Quan Âm, chùa Ngọc, cổng Tam Quan, Nhà thờ Tổ, khu nhà Tăng Ni, đình Tam Chúc, Trung tâm Hội nghị quốc tế... Mỗi công trình đều có quy mô lớn, kỹ thuật xây dựng phức tạp và giá trị nghệ thuật cao.

Trong đó, chùa Ngọc nằm trên đỉnh núi Thất Tinh ở độ cao 468m. Để đến được đây, du khách phải vượt qua 299 bậc đá. Công trình được ghép hoàn toàn từ các khối đá nguyên khối với tổng trọng lượng khoảng 2.000 tấn, do các nghệ nhân Ấn Độ trực tiếp chế tác.

Tượng Phật ở chùa. Ảnh: Chùa Tam Chúc.

Điện Tam Thế nằm trên trục thần đạo, cao khoảng 39m, diện tích sàn hơn 5.400m², có thể đón khoảng 5.000 Phật tử cùng lúc. Trong khi đó, điện Pháp Chủ cao 31m, điện Quan Âm cao 30,5m, còn cổng Tam Quan ba tầng mái cong cao gần 29m, tạo nên điểm nhấn bề thế ngay từ lối vào.

Trung tâm Hội nghị quốc tế của quần thể được xây dựng nổi trên mặt hồ, cao 31m và có khả năng phục vụ gần 3.500 đại biểu.

Những con số khiến nhiều người trầm trồ

Một trong những dấu ấn đặc biệt của Tam Chúc là hệ thống hơn 30.500 bức tranh đá được chế tác thủ công từ đá núi lửa hàng nghìn năm tuổi lấy từ núi Merapi (Indonesia). Các tác phẩm do nghệ nhân đảo Java thực hiện, mang tông màu trầm cổ kính và đều được chú thích bằng ba ngôn ngữ: tiếng Việt, tiếng Anh và tiếng Phạn. Hiện toàn bộ hệ thống tranh đã được số hóa để du khách dễ dàng tra cứu thông tin.

Tranh đá ở chùa. Ảnh: Chùa Tam Chúc.

Riêng điện Quan Âm sở hữu 8.500 bức tranh đá kể về cuộc đời và sự tích của Quan Thế Âm Bồ Tát, cùng tượng Quan Âm bằng đồng nguyên khối nặng 100 tấn.

Quần thể còn có vườn cột kinh gồm 1.000 cột đá, mỗi cột cao khoảng 12m, nặng khoảng 200 tấn, được chế tác từ đá xanh Thanh Hóa. Ý tưởng xây dựng lấy cảm hứng từ cột kinh Phật - Bảo vật Quốc gia tại chùa Nhất Trụ (Ninh Bình).

Ngoài ra, chùa còn sở hữu 12.000 bức phù điêu bằng đá tái hiện cuộc đời Đức Phật, cùng cây bồ đề được chiết từ cây bồ đề cổ nhất thế giới tại Sri Lanka.

Khung cảnh trong chùa. Ảnh: Chùa Tam Chúc

Không chỉ là điểm du lịch, còn là biểu tượng của Phật giáo Việt Nam

Không chỉ gây ấn tượng bởi quy mô và kiến trúc, Tam Chúc còn được xem là biểu tượng cho sự phát triển của Phật giáo Việt Nam trong thời kỳ mới, là cầu nối giữa truyền thống và giao lưu quốc tế.

Khung cảnh chùa vào buổi tối. Ảnh: Chùa Tam Chúc.

Năm 2019, nơi đây được lựa chọn là địa điểm tổ chức Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc, sự kiện Phật giáo quốc tế lớn nhất từng diễn ra tại Việt Nam, quy tụ hàng nghìn đại biểu và tăng ni, Phật tử đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ.

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Hiện nay, Tam Chúc là một trong những điểm đến văn hóa - du lịch - tâm linh nổi bật của miền Bắc, thu hút hàng triệu lượt du khách mỗi năm. Bên cạnh ý nghĩa tâm linh, khu du lịch còn tạo việc làm cho hàng trăm lao động địa phương. Theo định hướng phát triển, đến năm 2030, Tam Chúc đặt mục tiêu đón khoảng 8 triệu lượt khách, tạo việc làm cho khoảng 3.000 lao động và đạt doanh thu du lịch hơn 1.700 tỷ đồng mỗi năm.