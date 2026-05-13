Bộ phim Lời Hứa Đầu Tiên thu hút sự chú ý của khán giả vì có nội dung mới lạ, bóc trần những thủ đoạn đánh bóng tên tuổi của giới hoa hậu. Trong đó, ba nhân vật chính là Hoa hậu Vi Minh (Trang Emma), Á hậu Linh Anh (Hương Liên) và Á hậu Thanh Hương (Á hậu Quỳnh Anh thủ vai) là đối thủ luôn cạnh tranh với nhau từ cuộc thi cho tới khi bước chân vào giới giải trí.
Vi Minh giành chiến thắng cuộc thi nhưng lại bị chê kém sắc, không đủ xinh đẹp và không thời thượng như hai á hậu còn lại. Chính vì vậy, thời gian đầu sau khi đăng quang Vi Minh bị công ty quản lý gạt ra ngoài lề, không hỗ trợ để cô tham gia các sự kiện hay tạo công việc. Vì vậy, Vi Minh phải tìm nhiều cách, thậm chí giở thủ đoạn tạo scandal tình ái với thiếu gia tập đoàn nổi tiếng để gây chú ý với truyền thông.
Ngoài ra, Vi Minh còn về quê mình để thực hiện chương trình từ thiện, nhằm đánh bóng tên tuổi. Bất ngờ là chương trình của hoa hậu Vi Minh lại thành công vang dội, gây tiếng vang lớn trên MXH. Công ty quản lý thấy vậy liền muốn lợi dụng chương trình để lăng xê hai á hậu còn lại. Cuộc cạnh tranh giữa ba nhân vật ngày càng gay cấn.
Tuy nhiên, khán giả xem phim cho rằng Vi Minh không xứng giành chiến thắng và thủ vai hoa hậu vì nữ diễn viên Trang Emma có sắc vóc thua kém so với những diễn viên còn lại như Hương Liên và Quỳnh Anh. Nhiều khán giả cho rằng Hương Liên có gương mặt chuẩn hoa hậu, nụ cười rạng rỡ, vóc dáng đẹp, khí chất nổi bật và tỏa sáng hơn hẳn nữ chính. Thậm chí có người còn bình luận "nên trao vương miện hoa hậu cho Hương Liên mới đúng", "Hoa hậu kém sắc hơn cả Á hậu, diễn cũng dở".
Hương Liên sinh năm 2002, là người mẫu ảnh, TikToker nổi tiếng từ The Face Vietnam 2023. Cô được mệnh danh là "cô gái có nụ cười triệu view" khi sở hữu clip 10 triệu view nhờ nụ cười xinh đẹp rạng rỡ. Hương Liên thừa nhận, chỉ cần cô cười là clip sẽ lên xu hướng, thu hút khán giả và mang về hàng triệu lượt xem. Cũng nhờ nụ cười cuốn hút gương mặt thanh tú, Hương Liên được mệnh danh là "Kim Tae Hee Việt Nam".
Á hậu Linh Anh là là vai diễn đầu tiên trong sự nghiệp của Hương Liên. Với lần đầu chào sân điện ảnh, khán giả nhận xét Hương Liên có diễn xuất tự nhiên, ngoại hình nổi bật của cô đã rất phù hợp với nhân vật, Hương Liên cũng đóng khá tốt các cảnh kiêu kỳ, nói xấu đồng nghiệp. Người xem cho rằng nữ diễn viên rất có tiềm năng diễn xuất, đặc biệt là ở thần thái phản diện sắc sảo. Đới với một diễn viên tay ngang như Hương Liên, khán giả cũng ưu ái để lại bình luận động viên cô.