Việt Nam có 1 gia đình toàn NSND, NSƯT: 3 chị em nổi tiếng người sống trong nhà cổ 100 năm tuổi ở Hà Nội, người có nhà vườn 4.000m2 tại Pháp

Đây là một trong những gia đình nghệ thuật đặc biệt của Việt Nam với nhiều thế hệ nối tiếp nhau thành danh trong lĩnh vực sân khấu, điện ảnh.

Gia đình nhiều thế hệ theo đuổi nghệ thuật

NSƯT Lê Mai sinh năm 1938 tại Hải Phòng, trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật. Cha bà là nhà thơ, nhà viết kịch Lê Đại Thanh, từng hoạt động tại Đoàn kịch Trung ương, cùng thời với các nghệ sĩ Thế Lữ, Song Kim. Mẹ bà, Đinh Ngọc Anh, cũng gắn bó với nghệ thuật sân khấu, từng là diễn viên của đoàn kịch Gió Biển.

NSƯT Lê Mai

Hai người em trai của Lê Mai là họa sĩ Lê Đại Chúc và NSND Lê Chức đều có những đóng góp cho lĩnh vực nghệ thuật. Trong đó, NSND Lê Chức được biết đến với vai trò đạo diễn sân khấu, nhà thơ, giảng viên và sở hữu chất giọng truyền cảm. Ông còn được mệnh danh là “người có giọng đọc vàng”, “giọng đọc huyền thoại” của ngành sân khấu, truyền hình.

NSND Lê Chức

Năm 1954, Lê Mai lên Hà Nội, công tác tại Đoàn kịch Trung ương. Tại đây, bà bén duyên với NSND Trần Tiến, một trong những nghệ sĩ gạo cội của sân khấu kịch Việt Nam. Hai người kết hôn, có với nhau ba cô con gái là Lê Vân, Lê Khanh và Lê Vi, trước khi "đường ai nấy đi". Cả ba đều nối nghiệp gia đình, trở thành những gương mặt đáng chú ý của sân khấu và điện ảnh Việt Nam.

Năm 2023, ở tuổi 85, Lê Mai được phong tặng danh hiệu NSƯT. Trong khi đó, em trai bà, Lê Chức, được phong tặng danh hiệu NSND. Đây là những dấu mốc đáng chú ý trong hành trình cống hiến nghệ thuật của các thành viên trong gia đình.

Ba chị em nổi tiếng, tài sắc vẹn toàn

Người con gái cả, Lê Vân (sinh năm 1958), xuất thân từ nghệ thuật múa trước khi tạo dựng tên tuổi trên màn ảnh. Bà ghi dấu ấn qua nhiều bộ phim như Chị Dậu, Bao giờ cho đến tháng Mười, Đêm hội Long Trì… Đặc biệt, vai Duyên trong Bao giờ cho đến tháng Mười đã mang về cho Lê Vân giải Bông Sen Vàng tại Liên hoan phim Việt Nam năm 1985.

NSƯT Lê Vân

Với nhan sắc nổi bật cùng lối diễn xuất giàu cảm xúc, Lê Vân từng là một trong những gương mặt đáng chú ý của điện ảnh miền Bắc. Sau thời gian hoạt động nghệ thuật sôi nổi, bà dần rút lui khỏi màn ảnh. Nữ nghệ sĩ kết hôn với một người chồng quốc tịch Hà Lan, xây dựng cuộc sống gia đình kín tiếng.

Con gái thứ hai Lê Khanh (sinh năm 1963) có sự nghiệp nổi bật và vẫn miệt mài hoạt động nghệ thuật. Năm 2001, bà được phong tặng danh hiệu NSND khi mới 38 tuổi, sau nhiều năm ghi dấu ấn trên sân khấu.

Trong sự nghiệp, Lê Khanh từng đảm nhận nhiều vai diễn đáng nhớ, trong đó có Juliet trong Romeo và Juliet, Desdemona trong Othello và Lý Chiêu Hoàng trong Rừng trúc. Trên màn ảnh, bà góp mặt trong các phim Mùa hè chiều thẳng đứng, Điều anh chưa kịp nói, Gái già lắm chiêu cùng nhiều tác phẩm khác.

Bên cạnh diễn xuất, Lê Khanh còn tham gia hướng dẫn, đào tạo diễn viên trẻ, đồng thời xuất hiện trong các dự án điện ảnh và chương trình giải trí. Bà có cuộc hôn nhân viên mãn hơn 30 năm với đạo diễn, NSƯT Phạm Việt Thanh.

NSND Lê Khanh

Không gian trong căn nhà cổ hơn 100 năm tuổi của gia đình

Hiện vợ chồng NSND Lê Khanh sống tại căn nhà cổ hơn 100 năm tuổi của gia đình trên phố Phan Đình Phùng, Hà Nội. Không chỉ là nơi lưu giữ nhiều kỷ niệm, ngôi nhà còn giúp nữ nghệ sĩ thuận tiện ở gần, chăm sóc mẹ và duy trì sự gắn kết giữa các thành viên trong đại gia đình.

Người con út, Lê Vi (sinh năm 1968), kín tiếng hơn hai chị nhưng cũng từng là gương mặt nổi bật của làng múa và điện ảnh. Bà tham gia nhiều bộ phim như Truyện cổ tích cho tuổi 17, Cây bạch đàn vô danh, Đèn vàng, Hai phía chân trời… Đặc biệt, vai diễn trong Cây bạch đàn vô danh của đạo diễn Nguyễn Thanh Vân đã giúp Lê Vi giành giải Bông Sen Vàng tại Liên hoan phim Việt Nam năm 1996.

NSƯT Lê Vi

Khi sự nghiệp đang được khán giả chú ý, Lê Vi dần rời xa hoạt động nghệ thuật. Năm 2003, bà kết hôn với một nhà nghiên cứu hội họa từng làm việc ở Hà Nội, rồi sang Pháp sinh sống. Vợ chồng Lê Vi sở hữu khu nhà vườn rộng khoảng 4.000m² tại Pháp, với nhiều cây xanh, vườn rau và hoa. Tại đây, nữ nghệ sĩ dành thời gian chăm sóc khu vườn, tận hưởng cuộc sống bình yên bên gia đình.

Người mẹ đứng phía sau thành công của ba con gái

Đằng sau sự nghiệp của ba nữ nghệ sĩ là những năm tháng vất vả của NSƯT Lê Mai. Theo chia sẻ của NSND Lê Khanh, có thời điểm kinh tế gia đình khó khăn, thu nhập từ nghề diễn không đủ trang trải cuộc sống. Lê Mai phải làm thêm nhiều công việc, mưu sinh ở chợ Đồng Xuân, để nuôi các con.

Nhắc về những hy sinh của mẹ, NSND Lê Khanh từng xúc động chia sẻ: "Mẹ tôi đã chôn vùi ước mơ làm nghệ sĩ để thực hiện ước mơ cho chúng tôi. Hình ảnh của mẹ trong tôi là như thế".

NSƯT Lê Mai cho biết những năm tháng gia đình trải qua khó khăn đã giúp ba cô con gái sớm hiểu giá trị của lao động, biết quan tâm và trân trọng công sức của mẹ. Khi bà bước vào tuổi xế chiều, các con luôn dành sự quan tâm, chăm sóc.

Dịp Tết Nguyên đán 2026, ba chị em cùng thu xếp thời gian đưa mẹ đi du lịch qua nhiều địa danh miền Trung như Nha Trang, Hội An, Huế... NSND Lê Khanh gọi chuyến đi là “kỳ tích”, bởi bà không nghĩ mẹ có thể thực hiện hành trình xa như vậy với tình trạng sức khỏe ở thời điểm đó.

Chia sẻ tại The Khang Show, NSND Lê Khanh cho biết bà vẫn luôn đau đáu một ước mơ chưa thành hiện thực, đó là thực hiện một tác phẩm có sự góp mặt của tất cả thành viên trong gia đình, gồm bố là NSND Trần Tiến, mẹ là NSƯT Lê Mai và ba chị em Lê Vân, Lê Khanh, Lê Vi.

(Ảnh: FBNV)