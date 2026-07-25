Vì sao "gót chân Achilles" lại là ẩn dụ cho điểm yếu chí mạng?

Một chiến binh gần như bất tử toàn thân, nhưng chỉ cần trúng đúng một điểm là gục ngã mãi mãi.

Trong tiếng Việt lẫn tiếng Anh, cụm từ "gót chân Achilles" thường được dùng để chỉ điểm yếu duy nhất nhưng chí mạng của một người, một đội bóng, hay thậm chí một quốc gia vốn dĩ rất mạnh. Một công ty công nghệ dẫn đầu thị trường nhưng lại phụ thuộc hoàn toàn vào một nhà cung cấp linh kiện duy nhất, một đội tuyển sở hữu hàng công siêu hạng nhưng hàng thủ mong manh, hay một vận động viên toàn diện nhưng liên tục dính chấn thương ở đúng một vị trí, tất cả đều có thể được gọi là mang "gót chân Achilles" của riêng mình.

Gốc gác của thành ngữ này nằm trong câu chuyện về một trong những chiến binh nổi tiếng nhất thần thoại Hy Lạp, xuất hiện trong sử thi Iliad của Homer.

Theo đó, Achilles là con trai của nữ thần biển Thetis và người phàm Peleus. Biết trước theo lời tiên tri rằng con trai mình sẽ chết trẻ nếu tham gia chiến tranh, Thetis tìm mọi cách để bảo vệ con khỏi số phận đó.

Theo một trong những dị bản phổ biến nhất, bà đã nhúng Achilles vào dòng sông Styx, con sông thiêng ngăn cách thế giới người sống và người chết, với niềm tin rằng dòng nước này sẽ khiến cơ thể con trai bà trở nên bất khả xâm phạm. Tuy nhiên, vì phải giữ chặt con để nhúng xuống nước, Thetis đã cầm anh ở đúng phần gót chân, khiến đây trở thành điểm duy nhất trên toàn bộ cơ thể không được dòng nước thần bao phủ.

Nữ thần Thetis nhúng con trai Achilles xuống sông Styx để cầu mong sự bất tử (Tranh minh họa: Antoine Borel)

Lớn lên, Achilles trở thành chiến binh xuất chúng nhất trong cuộc chiến thành Troy, gần như bất khả chiến bại trên chiến trường, đến mức các đối thủ khiếp sợ chỉ nghe tên anh xuất trận. Không vũ khí thông thường nào có thể làm anh bị thương, và hàng loạt chiến binh thành Troy đã gục ngã dưới tay anh mà không hề hay biết về điểm yếu ẩn giấu phía sau chân anh.

Theo truyền thuyết được lưu truyền rộng rãi (dù không xuất hiện trực tiếp trong Iliad mà đến từ các tác phẩm sau này), hoàng tử thành Troy là Paris, dưới sự dẫn dắt của thần Apollo, đã bắn một mũi tên trúng đúng gót chân Achilles giữa trận chiến cuối cùng. Dù chỉ là một vết thương nhỏ so với thân hình cường tráng của một chiến binh gần như bất tử, nó lại là điểm duy nhất có thể lấy đi mạng sống của anh. Và Achilles đã gục ngã ngay tại đó, kết thúc cuộc đời của người chiến binh vĩ đại nhất Hy Lạp.

Hình tượng Achilles (Tranh minh họa: Tsuyoshi Nagano/ Legend of the Cryptids)



Câu chuyện về cái chết đầy nghịch lý này dần đi vào ngôn ngữ đời thường qua nhiều thế kỷ, trở thành ẩn dụ quen thuộc cho bất kỳ điểm yếu tiềm ẩn nào có thể hạ gục một thứ tưởng chừng hoàn hảo.

Trong bóng đá, giới bình luận hay nhắc đến "gót chân Achilles" của một đội tuyển khi nói về hàng thủ lỏng lẻo dù hàng công mạnh mẽ.

Trong kinh doanh, một tập đoàn lớn có thể sụp đổ chỉ vì phụ thuộc quá mức vào một mắt xích duy nhất trong chuỗi cung ứng.

Ngay cả trong y học hiện đại, phần gân nối bắp chân với xương gót ở người cũng được đặt tên là gân Achilles (Achilles tendon).

Tất cả như một lời nhắc rằng ngay cả sức mạnh phi thường nhất cũng luôn tồn tại một điểm dễ tổn thương và biết rõ điểm yếu của chính mình đôi khi quan trọng không kém gì phát huy điểm mạnh.

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