Vì sao Dekisugi được coi là "con nhà người ta" nhưng chưa bao giờ bị ghét?

Dekisugi trong Doraemon vốn là "con nhà người ta" điển hình khi vừa đẹp trai vừa học giỏi, gia thế cũng rất khá khẩm.

Có một câu nói mà hầu như đứa trẻ nào cũng từng nghe, và chẳng chỉ nghe một lần, đó là "con nhà người ta". Nó có thể vang lên giữa bữa cơm tối, lúc cầm bảng điểm về nhà, hay thậm chí khi bạn chỉ đang nằm nghỉ ngơi cuối tuần, kèm theo một tiếng thở dài đầy bất lực.

"Con nhà người ta" có thể là bất kỳ ai, nhưng đều có điểm chung là sở hữu thành tích hoặc thế mạnh nào đó đủ để bố mẹ đem ra làm gương. Người ta vẫn hay ghét kiểu bạn ấy, đơn giản vì ai cũng từng bị đem ra so sánh. Thế nhưng trong Doraemon, bộ truyện kinh điển của tác giả Fujiko F. Fujio, "con nhà người ta" mang tên Dekisugi lại gần như chẳng ai ghét. Vì sao lại như vậy?

Dekisugi là "con nhà người ta" trong Doraemon

Trước hết, phải công nhận là Dekisugi giỏi thật sự. Cậu đứng đầu mọi môn học, chơi bóng đá, bóng chày đều khéo, nấu ăn cũng ngon, thậm chí còn nhận dạy kèm để tự kiếm tiền mua thứ mình thích thay vì xin bố mẹ. Bài tập khiến Shizuka mất nửa tiếng, cậu chỉ làm trong khoảng 10 phút. Ngay cái tên Dekisugi trong tiếng Nhật cũng gợi cảm giác "giỏi quá mức bình thường". Một người như thế lẽ ra rất dễ bị ghét, nhưng điều đã cứu cậu khỏi chuyện ấy lại nằm ở cách cậu cư xử.

Dekisugi chưa bao giờ khoe khoang. Cậu hiền hòa, khiêm tốn, lịch sự và rất kiên nhẫn khi giải đáp thắc mắc của bạn bè. Khi Nobita hỏi về phép thuật trong một bộ phim điện ảnh, cậu nghiêm túc trả lời, thậm chí giải thích cả chuyện giả kim thuật và săn phù thủy, chứ không hề chê cậu bạn ngốc nghếch.

Quan trọng hơn, Dekisugi không dùng sự giỏi giang để hạ thấp ai. Nhiều người hâm mộ còn nhớ cảnh cả lớp bật cười khi Nobita thổi sáo dở, chỉ riêng Dekisugi không cười. Có lần cậu còn đứng ra bênh Nobita trước Jaian và Suneo, nói rằng không nên đánh giá một người chỉ qua bài kiểm tra. Cũng vì vậy mà trong khi Nobita bị sai vặt và bắt nạt gần như cả đời, Dekisugi lại là người hiếm hoi không bị ai bắt nạt, kể cả Jaian.

Dekisugi luôn thân thiện với Nobita dù hai cậu bé cùng quý mến Shizuka

Dĩ nhiên Nobita đôi lúc vẫn ghen tị với cậu, nhất là chuyện Shizuka. Nhưng ghen tị và ghét là hai chuyện khác nhau. Nobita nhiều lần tìm cách làm Dekisugi mất mặt mà chưa lần nào thành công, còn Dekisugi vẫn đối xử thân thiện với cậu như một người bạn.

Có thêm một lý do nữa là Dekisugi không xuất hiện thường xuyên. Nhờ vậy, sự hoàn hảo của cậu không lấn át các nhân vật khác, mà chỉ thỉnh thoảng hiện lên như một hình mẫu để Nobita nhìn vào. Người xem cũng quý cậu theo cách ấy. Trong một cuộc bình chọn ở Nhật về nhân vật Doraemon mà mọi người muốn có bên cạnh, Dekisugi đứng thứ ba. Lý do được nhắc đến nhiều nhất là cậu đáng tin, sẵn sàng tư vấn và có thể dạy học giúp trước kỳ thi.

Lớn lên, Dekisugi trở thành người làm việc trên sao Hỏa. Trong bộ phim điện ảnh kể về đêm trước ngày cưới của Nobita, cậu không hề ghen mà chỉ mỉm cười chúc phúc cho Nobita và Shizuka. Có lẽ cũng vì thế mà dù là "con nhà người ta", Dekisugi chẳng khiến ai muốn ghét, mà còn khiến nhiều người ước mình có một người bạn như vậy.