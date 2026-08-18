Vì sao chăn ở khách sạn thường được nhét rất chặt dưới đệm?

Việc làm nhiều người cho là thừa thãi này thực ra là một phần trong quy trình dọn giường tiêu chuẩn của khách sạn.

Nếu từng nghỉ tại khách sạn, không ít người đã quen với hình ảnh những chiếc giường luôn được dọn phẳng phiu, chăn ga gấp gọn gàng đến từng góc. Tuy nhiên, khi muốn ngả lưng, du khách đôi khi lại phải loay hoay kéo chăn, nới ga vì các lớp vải được nhét quá chặt dưới đệm. Thực tế, đây không phải cách làm để gây khó chịu cho khách. Việc nhét chăn, ga dưới đệm là một kỹ thuật dọn giường có lịch sử lâu đời, đồng thời mang lại nhiều lợi ích cho hoạt động của khách sạn.

Cách gấp và nhét ga, chăn thật chặt dưới đệm thường được gọi là “hospital corners”, tạm dịch là “góc gấp kiểu bệnh viện”. Kỹ thuật này xuất hiện từ thế kỷ XIX, trong bối cảnh ga trải giường khi đó chủ yếu là loại phẳng, chưa có chun ôm quanh đệm như nhiều loại ga ngày nay.

Ảnh minh họa: Internet

Nhân viên bệnh viện cần cố định ga thật chắc để chúng không bị xô lệch trong quá trình bệnh nhân nằm hoặc di chuyển trên giường. Các góc ga được gấp theo đường chéo khoảng 45 độ rồi nhét xuống dưới đệm, tạo thành những nếp gấp chắc chắn, gọn gàng.

Phương pháp này sau đó còn được quân đội áp dụng. Những chiếc giường được dọn phẳng, các góc gấp ngay ngắn vừa giúp doanh trại giữ được sự ngăn nắp, vừa trở thành một biểu hiện của tính kỷ luật và khả năng tuân thủ quy định.

Dần dần, cách dọn giường này được ngành khách sạn tiếp nhận và trở thành một phần của hình ảnh về chiếc giường “chuẩn khách sạn”.

Vì sao khách sạn vẫn duy trì cách làm này?

1. Để chăn ga không bị xô lệch

Một chiếc giường khách sạn phải trải qua quá trình sử dụng liên tục. Sau mỗi lượt khách, nhân viên buồng phòng phải tháo toàn bộ đồ vải, thay mới và dọn lại từ đầu. Nếu chăn, ga chỉ được phủ hờ lên đệm, chúng rất dễ nhăn, cuộn hoặc xô lệch.

Việc cố định các lớp vải dưới đệm giúp bề mặt giường giữ được độ phẳng và ngay ngắn lâu hơn. Đây cũng là lý do kỹ thuật “hospital corners” được đánh giá là phù hợp để giữ đồ vải ổn định trong suốt thời gian sử dụng.

2. Yếu tố thẩm mỹ

Một chiếc giường được kéo căng, các góc gấp vuông vắn và không có phần vải thừa lòng thòng sẽ tạo cảm giác sạch sẽ, chỉn chu ngay khi khách bước vào phòng.

Ảnh minh họa: Internet

Trong ngành lưu trú, đây là một chi tiết nhỏ nhưng có ý nghĩa lớn. Khách không chỉ thuê một chiếc giường để ngủ mà còn kỳ vọng vào cảm giác sạch sẽ, chuyên nghiệp và được chăm sóc. Vì vậy, chiếc giường phẳng phiu trở thành một trong những dấu hiệu trực quan cho thấy căn phòng đã được chuẩn bị kỹ lưỡng.

3. Phù hợp với đặc thù đồ vải khách sạn

Nhiều khách sạn sử dụng ga phẳng thay vì chỉ dựa vào ga chun. Với loại ga này, việc nhét và gấp dưới đệm là cách giúp cố định vải mà không cần sử dụng phần chun quanh mép. Ga phẳng cũng dễ gấp, là phẳng và xếp kho hơn so với ga chun.

Đặc biệt, đồ vải khách sạn phải được giặt với tần suất cao. Phần chun của ga chun có thể xuống cấp theo thời gian khi phải trải qua nhiều lần giặt, trong khi ga phẳng không gặp vấn đề này.

(Tổng hợp)