Vì sao cần khởi động lại điện thoại sau mỗi lần cập nhật?

Sau mỗi lần nâng cấp hệ điều hành, smartphone hay máy tính bảng thường sẽ tự động khởi động lại để hoàn tất quá trình thiết lập. Việc chủ động tắt nguồn và mở lại máy là một thao tác cực kỳ cần thiết để đảm bảo cả hiệu suất lẫn độ an toàn cho dữ liệu.

Thao tác khởi động lại thủ công đóng vai trò như một đợt tổng vệ sinh cho hệ thống sau quá trình cài đặt phức tạp. Quá trình này giúp dọn dẹp hoàn toàn các tệp tin tạm thời sinh ra trong lúc tải bản cập nhật, đồng thời giải phóng dung lượng bộ nhớ đang bị chiếm dụng. Đặc biệt, việc làm mới lại nhân hệ thống (kernel) là giải pháp nhanh chóng nhất để khắc phục các trục trặc phát sinh, giúp thiết bị tránh được tình trạng giật lag hay xung đột phần mềm không đáng có ngay sau khi nâng cấp.

Không chỉ mang lại lợi ích về mặt hiệu năng, việc tắt nguồn và mở lại máy còn là một lá chắn bảo mật vô cùng hiệu quả. Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ (NSA) đã đưa ra khuyến nghị người dùng nên duy trì thói quen khởi động lại điện thoại định kỳ mỗi tuần để tăng cường an toàn dữ liệu. Việc ngắt nguồn điện đột ngột sẽ làm gián đoạn mọi tiến trình chạy ngầm trái phép, từ đó ngăn chặn kịp thời sự xâm nhập của các loại mã độc hay các cuộc tấn công mạng bí mật. Việc để thiết bị hoạt động liên tục trong thời gian dài mà không được làm mới sẽ làm gia tăng đáng kể các lỗ hổng bảo mật.

Lợi ích của việc tái tạo chu trình nguồn không chỉ giới hạn ở iPhone hay các dòng máy Android mà còn phát huy tác dụng rõ rệt trên máy tính xách tay, PC để bàn và TV thông minh. Để duy trì tốc độ xử lý ổn định cho mọi thiết bị điện tử, các chuyên gia khuyên bạn nên thực hiện thao tác này ít nhất một lần mỗi tuần.

Bên cạnh việc khởi động lại sau các bản cập nhật hệ điều hành lớn, bạn có thể thực hiện thêm một số bước bảo trì chuyên sâu như xóa phân vùng bộ nhớ đệm, đặt lại cài đặt mạng và rà soát lại các thiết lập quyền riêng tư. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng những khuyến nghị bảo trì này áp dụng chủ yếu cho các bản nâng cấp phần mềm hệ thống toàn diện, không bắt buộc đối với các bản cập nhật ứng dụng riêng lẻ thông thường.