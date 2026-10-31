Vay vàng lúc 18-19 triệu/chỉ, trả vàng lúc 13-14 triệu/chỉ lại bị làm khó?

Hóa ra câu chuyện chưa bao giờ đơn giản là “vay tiền trả tiền, vay vàng trả vàng”.

Nhắc đến chuyện vay mượn tài sản, đa số mọi người đều nghĩ rằng “vay gì trả nấy” là điều hoàn toàn hiển nhiên và dễ hiểu.

Nếu vay tiền, trả tiền. Nếu vay vàng, trả vàng. Tuy nhiên gần đây khi giá vàng giảm, mọi chuyện lại trở nên khó nghĩ hơn nhiều. Người đi vay thì mừng vì giá vàng giảm so với lúc bản thân đi vay, gánh nặng trả nợ vàng sẽ nhẹ đi phần nào. Trong khi đó, người cho vay vàng lại có chút hụt hẫng lăn tăn, vì lúc cho vay, giá vàng 18-19 triệu/chỉ, còn giờ giá vàng chỉ còn khoảng 13-14 triệu/chỉ.

Mâu thuẫn về mặt lợi ích khiến nhiều bài đăng xuất hiện trên MXH với cùng 1 câu hỏi: “Vay vàng lúc giá cao, trả thế nào khi giá giảm?”.

Vay 1 chỉ vàng, trả đúng 1 chỉ vàng nhưng vì giá vàng lúc trả đang giảm nên thành ra bạn bè mâu thuẫn (Ảnh chụp màn hình)

Một người khác là người cho vay vàng lúc giá vàng 18-19 triệu 1 chỉ, giờ được trả vàng khi giá vàng còn 13-14 triệu 1 chỉ, cũng không khỏi băn khoăn về việc “vay vàng trả vàng trong trường hợp này liệu có đúng?” (Ảnh chụp màn hình)

Một người đang nợ vàng lại băn khoăn có nên vay ngân hàng lấy tiền mua vàng trả nợ trong lúc giá vàng đang giảm hay không (Ảnh chụp màn hình)

Phía dưới phần bình luận của những bài đăng này, cộng đồng mạng cũng chia sẻ những quan điểm và lời khuyên khác nhau.

“Bài học xương máu cho các bạn chuẩn bị vay vàng hoặc vay ngoại tệ đó, chứ vay tiền mặt mà là tiền Việt thì chỉ cần làm cái giấy ghi nợ là xong. Còn vay vàng hoặc ngoại tệ thì phải nói rõ với nhau vay gì trả nấy hay quy hết về tiền, nếu vay gì trả nấy thì cũng phải thỏa thuận cụ thể xem lúc trả mà có chênh lệch tỷ giá so với lúc vay thì xử lý thế nào. Ổn thỏa hết thì hẵng vay hoặc cho vay, tránh xích mích bất đồng về sau” - Một người chia sẻ.

“Mình lại thấy những người vay vàng lúc giá cao và trả vàng lúc giá thấp, chỉ đúng về lý chứ không đúng về tình. Vay vàng nếu vàng tăng thì trả vàng, nếu vàng giảm thì trả tiền bằng thời điểm vay chứ” - Một người bày tỏ.

“Thực ra người ta cho vay lúc mình khó khăn là mình mang ơn họ rồi, nói nghe có vẻ nghiêm trọng hóa vấn đề nhưng đâu phải ai cũng sẵn sàng cho mình vay đâu. Mình cũng từng vay vàng lúc vàng có hơn 7 triệu 1 chỉ, trong đầu mình xác định luôn, vàng lên thì mình trả vàng, vàng giảm thì mình trả tiền mặt bằng giá vàng lúc vay. Đây là suy nghĩ cá nhân của mình” - Một người khác đồng tình.

“Người đang nợ vàng thì có thể canh lúc giá vàng giảm mà mua trước đi, rồi bao giờ vàng tăng thì mang trả cũng được mà nếu họ không đòi gấp. Mình vẫn nghĩ vay vàng trả vàng, còn chênh lệch giá giữa lúc đi vay và lúc trả thì tự thỏa thuận với nhau để trả thêm tiền mặt thôi. Như mình dễ tính thì với người thân bạn bè, mình không tính toán nhiều, giờ họ cần giúp mà mình giúp được thì mình giúp. Sau này mình cần giúp đỡ thì họ lại giúp mình, cứ tin vậy đi chứ toan tính quá mệt lắm, mà vàng thì vẫn là vàng, không cho vay thì mình cũng để đó thôi à” - Một người khác chia sẻ.

“Cũng khó nói nhỉ, lúc vàng tăng thì toàn thấy các chủ nợ kêu vay vàng trả vàng, giờ vàng giảm lại muốn nhận tiền mặt, tốt nhất phải thỏa thuận rõ với nhau chứ hỏi người khác thì 9 người 10 ý, tiền của mình mình xót, chứ người ngoài thì nói gì chẳng được” - Một người bình luận.

Tựu trung lại, mỗi người một quan điểm về câu chuyện “vay vàng lúc giá cao, đến khi giá giảm thì trả thế nào?”, nhưng có 1 điều chắc chắn: Cả người đi vay lẫn người cho vay đều không ai muốn chịu thiệt.

Cần làm gì trước khi vay mượn tài sản để tránh xích mích về sau?

1. Thỏa thuận rõ cách hoàn trả ngay từ đầu

Một trong những nguyên nhân phổ biến dẫn đến tranh cãi khi vay mượn là hai bên hiểu khác nhau về nghĩa vụ hoàn trả. Với tiền, cần thống nhất rõ số tiền vay, thời hạn trả, cách trả và lãi suất nếu có.

Ảnh minh họa

Với vàng cũng vậy. Ngay từ đầu, các bên nên trao đổi cụ thể sẽ hoàn trả bằng đúng số lượng vàng đã vay hay quy đổi ra tiền mặt theo một mốc giá nhất định. Việc làm rõ những nội dung này giúp hạn chế tình trạng đến ngày thanh toán mới phát sinh bất đồng vì giá vàng tăng hoặc giảm mạnh.

2. Ghi nhận thỏa thuận bằng văn bản

Nhiều người vay mượn dựa trên sự quen biết, tin tưởng nên chỉ thỏa thuận bằng lời nói. Tuy nhiên, khi thời gian kéo dài hoặc xuất hiện tranh chấp, những gì đã trao đổi trước đó rất dễ bị hiểu khác nhau. Một tờ giấy hay biên bản ghi rõ trách nhiệm, nghĩa vụ của người vay và người cho vay sẽ giúp mọi thứ minh bạch hơn. Đây không phải là biểu hiện của sự thiếu tin tưởng mà là cách để bảo vệ quyền lợi và giữ gìn mối quan hệ của cả hai bên.

3. Chỉ vay hoặc cho vay trong khả năng của mình

Trước khi vay, người đi vay nên cân nhắc khả năng tài chính và kế hoạch trả nợ thực tế thay vì chỉ dựa vào kỳ vọng thu nhập trong tương lai. Ngược lại, người cho vay cũng nên xác định khoản tiền hoặc vàng đó có phải là nguồn tài sản thiết yếu của mình hay không.

Khi khoản vay vượt quá khả năng của một trong hai bên, áp lực tài chính dễ khiến những mâu thuẫn nhỏ trở nên căng thẳng. Một khoản vay phù hợp với năng lực của cả người vay lẫn người cho vay sẽ giúp quá trình hoàn trả diễn ra thuận lợi hơn, đồng thời giảm nguy cơ ảnh hưởng đến tình cảm và sự tin tưởng giữa các bên.