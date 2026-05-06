Tỷ phú Phạm Nhật Vượng lập kỷ lục chưa từng có trong lịch sử VN, thậm chí vượt cả người từng giàu nhất TQ

Ngày 5/5 vừa qua, thị trường cổ phiếu Việt Nam vừa chứng kiến một phiên giao dịch với đa số các cổ phiếu giảm, nhưng có một số mã trụ cột (bao gồm nhóm cổ phiếu “họ Vin” bứt phá) giúp VN-Index đi lên.

Cụ thể, động lực chính kéo chỉ số VN-Index đến từ nhóm cổ phiếu Vingroup. VIC tăng 3,5%, VHM bứt phá 6,48%, VRE tăng gần 3% và VPL tăng khoảng từ 3 - 4%. Đáng chú ý, riêng bộ đôi VIC, VHM đã đóng góp hơn 20 điểm cho VN-Index. Điều này cho thấy mức độ chi phối rất lớn.

Với diễn biến tích cực của nhóm cổ phiếu Vingroup, tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng cũng tăng đáng kể khi chính thức vượt mốc 35 tỷ USD, tức là tăng gần 10 tỷ USD chỉ trong 1 tháng. Theo Forbes, tỷ phú Phạm Nhật Vượng hiện đứng thứ 61 trong danh sách những người giàu nhất thế giới. Đây là kỷ lục chưa từng có trong lịch sử doanh nghiệp Việt Nam. Không chỉ giàu nhất Việt Nam, tỷ phú Phạm Nhật Vượng cũng là người giàu nhất khu vực Đông Nam Á.

Tổng tài sản ròng của tỷ phú Phạm Nhật Vượng thậm chí còn vượt qua cả Chủ tịch Pinduoduo Colin Huang (xếp thứ 66), Chủ tịch Samsung Lee Jae-yong (xếp thứ 76)… Trong đó, tỷ phú công nghệ Colin Huang, người từng là thần đồng toán học và là người nhất Trung Quốc (năm 2024). Ông Colin Huang hiện có tổng tài sản là 34,1 tỷ USD (theo Forbes).

Nhờ đà tăng của cổ phiếu, các thành viên trong gia đình ông Phạm Nhật Vượng cũng ghi nhận mức tăng tài sản đáng kể. Bà Phạm Thu Hương (vợ ông Vượng) hiện sở hữu khoảng 3,8 tỷ USD. bà Phạm Thúy Hằng (em bà Hương) có khoảng 2,7 tỷ USD. Sự gia tăng này đã giúp đưa gia đình tỷ phú Phạm Nhật Vượng vào nhóm những gia đình giàu có nhất khu vực châu Á.

Vì sao nhóm cổ phiếu Vingroup tăng mạnh?

Đà tăng của nhóm cổ phiếu “họ Vin” tăng mạnh trong thời gian gần đây là nhờ những thông tin tích cực liên quan đến định hướng mở rộng đầu từ của Tập đoàn Vingroup, nhất là trong lĩnh vực hạ tầng và công nghiệp.

Theo đó, tập đoàn của tỷ phú Phạm Nhật Vượng liên tiếp công bố những dự án quy mô lớn. Trong đó, có dự án đường ắt tốc độ cao Hà Nội – Quảng Ninh, công bố dự án Vinhomes Global Gate Hạ Long - siêu đô thị biển gắn với vịnh Hạ Long với quy mô hơn 6.200 ha.

Ngoài ra, tập đoàn cũng tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên 2026 (ngày 22/4) với nhiều điều chỉnh mạnh trong kế hoạch kinh doanh. Cụ thể, Vingroup đặt mục tiêu doanh thu năm nay khoảng 485.000 tỷ đồng, tức là tăng thêm 35.000 tỷ so với kế hoạch công bố trước đó. Lợi nhuận sau thuế của tập đoàn trong năm nay theo đó dự kiến đạt khoảng 35.000 tỷ đồng, cao hơn 10.000 tỷ so với mục tiêu ban đầu.

Kế hoạch doanh thu trên không chỉ là kỷ lục của Tập đoàn Vingroup mà còn là kỷ lục của một doanh nghiệp niêm yết tại thị trường Việt Nam.

Đáng chú ý, trong năm 2026, Vingroup đặt mục tiêu tăng trưởng mạnh cho các đơn vị thành viên. Bên cạnh Vinhomes và Vinpearl, trong mảng công nghiệp, VinFast dự kiến bàn giao 300.000 ô tô điện, nâng sản lượng xe máy điện lên ít nhất 2,5 lần so với năm trước, và hướng tới tổng quy mô khoảng 1 triệu xe.