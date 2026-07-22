Tỷ phú Bill Gates đã bán hết sạch cổ phiếu PNJ

Doanh nghiệp khẳng định vẫn thực hiện đầy đủ nghĩa vụ mua lại đối với tất cả các sản phẩm PNJ đã bán ra có kèm theo cam kết mua lại. Tuy nhiên, công ty đã điều chỉnh quy trình thực hiện việc mua lại để phù hợp với năng lực tiếp nhận, kiểm tra chất lượng sản phẩm và nguồn thanh khoản thực tế.

Trước những biến động gần đây ảnh hưởng đến giá trị cổ phiếu và tâm lý thị trường, Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) vừa phát đi thư gửi cổ đông và nhà đầu tư, trong đó gửi lời xin lỗi, đồng thời khẳng định doanh nghiệp vẫn duy trì hoạt động kinh doanh ổn định, doanh thu bán lẻ trong tháng 7/2026 tăng gần 20% so với cùng kỳ năm trước.

Doanh nghiệp cho biết đang tập trung xử lý sự việc nhằm bảo vệ quyền lợi của khách hàng, cổ đông cũng như giá trị lâu dài của doanh nghiệp.

Theo PNJ, trước sự gia tăng đột biến nhu cầu khách hàng bán lại trang sức trong bối cảnh thị trường có nhiều biến động, công ty đã chủ động triển khai các biện pháp quản trị thanh khoản mang tính tạm thời.

Doanh nghiệp khẳng định vẫn thực hiện đầy đủ nghĩa vụ mua lại đối với tất cả các sản phẩm PNJ đã bán ra có kèm theo cam kết mua lại. Tuy nhiên, công ty đã điều chỉnh quy trình thực hiện việc mua lại để phù hợp với năng lực tiếp nhận, kiểm tra chất lượng sản phẩm và nguồn thanh khoản thực tế.

PNJ áp dụng chi trả cụ thể như sau: khi tiếp nhận sản phẩm và hoàn tất hồ sơ hợp lệ, PNJ thanh toán tiền mua lại thành 5 đợt trong vòng 120 ngày. Cụ thể, đợt 1 thanh toán 10%, đợt 2 20%, đợt 3 và đợt 4 mỗi đợt 25%, đợt cuối 20%. Trường hợp ngày thanh toán trùng vào ngày nghỉ hoặc lễ, doanh nghiệp sẽ chuyển tiền vào ngày làm việc tiếp theo.

Để bảo đảm quyền lợi các bên và hạn chế phát sinh tranh chấp, PNJ cho biết đã xây dựng phụ lục hợp đồng quy định cụ thể về lộ trình thanh toán, phương thức chi trả, nguyên tắc xác nhận và cam kết của bên bán.

Trong thời gian tới, doanh nghiệp cho biết sẽ tiếp tục công bố thông tin minh bạch, cập nhật kịp thời tiến độ triển khai các giải pháp và chủ động trao đổi với cổ đông, nhà đầu tư cũng như các bên liên quan.

Trong một diễn biến khác, PNJ cũng công bố báo cáo về thay đổi tỷ lệ sở hữu của nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan là cổ đông lớn.

Theo đó, trong phiên giao dịch ngày 16/7/2026, nhóm quỹ Dragon Capital đã bán ra tổng cộng hơn 2,5 triệu cổ phiếu PNJ.

Giao dịch chủ yếu đến từ quỹ Vietnam Enterprise Investments Limited (VEIL) với 1,38 triệu cổ phiếu, tiếp đến là Norges Bank bán 600.000 cổ phiếu, DC Developing Markets Strategies Public Limited Company bán 300.000 cổ phiếu. Hai quỹ Amersham Industries Limited và Gates Foundation Trust cũng lần lượt giảm sở hữu hơn 100.000 cổ phiếu.

Sau giao dịch, quỹ ﻿Gates Foundation Trust không còn sở hữu cổ phiếu PNJ. Trước đó, trong tháng 3/2026, quỹ này từng sở hữu hơn 830.000 cổ phiếu PNJ.

Với mức giá đóng cửa 40.900 đồng/cổ phiếu trong phiên giao dịch, ước tính Dragon Capital đã thu về khoảng 102 tỷ đồng từ đợt thoái vốn này.

Sau giao dịch, tổng lượng cổ phiếu PNJ do nhóm Dragon Capital nắm giữ giảm từ khoảng 25,84 triệu đơn vị xuống còn hơn 23,33 triệu đơn vị, tương ứng tỷ lệ sở hữu giảm từ 5,05% xuống 4,5597% vốn điều lệ. Việc tỷ lệ nắm giữ giảm xuống dưới ngưỡng 5% cũng đồng nghĩa Dragon Capital không còn là cổ đông lớn của PNJ.

Động thái thoái vốn diễn ra trong bối cảnh PNJ chịu tác động từ vụ án buôn lậu 28.000 viên kim cương, trong đó có một bị can là nguyên Giám đốc Công ty TNHH MTV Giám định PNJ (PNJ-LAB) – công ty con của PNJ. Trước diễn biến này, doanh nghiệp đã liên tiếp phát đi các thông điệp trấn an cổ đông và khách hàng, khẳng định đủ nguồn lực để thực hiện các cam kết thu mua sản phẩm và duy trì hoạt động kinh doanh ổn định.

Tuy nhiên, áp lực bán vẫn gia tăng trên cả thị trường bán lẻ và thị trường chứng khoán. Cổ phiếu PNJ liên tục giảm sàn trong nhiều phiên, dư bán giá sàn ở mức cao nhưng lực cầu gần như không xuất hiện. Thị giá hiện lùi về khoảng 35.500 đồng/cổ phiếu, kéo vốn hóa thị trường xuống dưới 18.200 tỷ đồng, thấp hơn hơn 13.800 tỷ đồng so với thời điểm đầu tháng 7.

Trước Dragon Capital, nhóm quỹ VinaCapital cũng đã rút khỏi vị thế cổ đông lớn tại PNJ. Cụ thể, năm quỹ thuộc VinaCapital đã bán tổng cộng 6,35 triệu cổ phiếu trong phiên 8/7, tương đương khoảng 1,24% vốn điều lệ. Sau giao dịch, nhóm này còn nắm giữ hơn 25,8 triệu cổ phiếu, tương ứng gần 5% vốn của doanh nghiệp kim hoàn lớn nhất Việt Nam.