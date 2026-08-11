Từ hôm nay - 11/8, hành khách đến sân bay Nội Bài chú ý: Tiếp tục có cập nhật mới về cách di chuyển

Việc điều chỉnh nằm thực hiện nhằm phù hợp hơn với lưu lượng hành khách theo từng thời điểm, đặc biệt tại các khung giờ có nhu cầu di chuyển cao giữa hai nhà ga.

Sáng 11/8, Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài phát đi thông báo cập nhật biểu đồ chạy xe nối chuyến (shuttle bus) miễn phí giữa hai nhà ga T1 và T2.

Theo đó, tần suất xe được điều chỉnh bám sát lưu lượng hành khách thực tế trong ngày. Vào các khung giờ cao điểm từ 12h50-16h10 và 21h00-22h45 , xe được tăng cường với tần suất 10 phút/chuyến , nhằm phục vụ nhu cầu di chuyển lớn và hạn chế tình trạng hành khách phải chờ lâu.

Ảnh: Sân bay Nội Bài

Trong các khung giờ ban ngày và chiều tối, gồm 5h00-12h30 và 16h30-20h30 , shuttle bus hoạt động với tần suất 15-20 phút/chuyến .

Đối với các chuyến bay muộn, dịch vụ vẫn được duy trì xuyên đêm. Từ 23h15 đến 1h30 sáng hôm sau , xe chạy với tần suất 30 phút/chuyến .

Đón xe miễn phí ở đâu?

Hành khách có nhu cầu di chuyển giữa hai nhà ga có thể đón shuttle bus tại các vị trí được bố trí sẵn.

Tại Nhà ga T1 , điểm đón xe nằm ở tầng 1, sảnh A . Trong khi đó, tại Nhà ga T2 , hành khách đón xe tại tầng 1, khu vực cột số 11-12 .

Ảnh: Sân bay Nội Bài

Việc điều chỉnh tần suất được Nội Bài thực hiện nhằm phù hợp hơn với lưu lượng hành khách theo từng thời điểm, đặc biệt tại các khung giờ có nhu cầu di chuyển cao giữa hai nhà ga.

Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài cho biết tiếp tục nỗ lực nâng cao chất lượng dịch vụ, tạo thuận tiện cho hành khách trong quá trình di chuyển và nối chuyến tại sân bay.